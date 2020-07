Metro Ligeiro “tem de trabalhar muito para aumentar fontes de receitas”

Raimundo do Rosário descreve o Metro Ligeiro de Macau como uma “criança”, justificando assim a escassez de receitas. Ontem, no hemiciclo, o secretário para os Transportes e Obras Públicas garantiu que o Metro é seguro, mas avisou que é preciso encontrar mais receitas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Metro Ligeiro “é ainda uma criança, nem sabe andar”, disse ontem Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, em resposta a uma interpelação oral do deputado Ho Ion Sang, que questionava as poucas fontes de receita da empresa que gere o meio de transporte. Na reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa, o secretário avisou que a Sociedade do Metro Ligeiro “tem de trabalhar para aumentar as fontes de receitas” e adiantou que estão previstos espaços para lojas na futura linha de Seac Pai Van.

“Vai haver lojas e vamos aproveitar bem o espaço das estações”, indicou Rosário, em relação à linha de Seac Pai Van, cujo concurso público para a sua execução foi aberto na quarta-feira. “No terminal multimodal da Barra também vamos ter lojas. Sobre a linha Leste, vamos ver se as condições o permitem”, adiantou o secretário.

Ainda que peça mais fontes de receita, o secretário admitiu que o meio de transporte não vai dar lucro: “Nenhum transporte público, sobretudo metro ligeiro ou metro, ganha dinheiro, nenhuma linha dá dinheiro”. Raimundo do Rosário indicou ainda que, apesar de o número de passageiros ter diminuído durante a pandemia, está agora em recuperação. “No início tínhamos 30 mil passageiros por dia, mas antes era gratuito e agora também há a pandemia”, referiu, ressalvando que agora há menos de dois mil passageiros por dia. “Temos de ter paciência para que esta situação melhore”, pediu. Recorde-se que em Março o número médio de passageiros foi de 1.400.

Sulu Sou questionou a segurança do meio de transporte, depois de a 7 de Julho ter sido registada uma avaria, a quarta desde que o metro ligeiro começou a circular, a 10 de Dezembro. “Percebo que a empresa é uma criança, como o secretário disse, mas então, sendo criança, temos de criar bons costumes”, disse o deputado.

“Não está em causa a segurança do Metro Ligeiro. É natural que haja problemas, mas não tem a ver com segurança. O sistema é novo, tem de se ajustar”, respondeu Raimundo do Rosário, explicando que “o sistema é do Japão e os técnicos não conseguem vir cá e não sabemos quando é que eles podem cá vir, há coisas que só com a vinda desses técnicos japoneses é que conseguimos resolver”. “Até ao momento, não houve um acidente e espero que não haja. Os pequenos problemas existem e existirão”, afirmou.

Rosário reiterou que, aquando da renovação dos contratos de concessão com as empresas de autocarros, o objectivo é que haja coordenação com o Macau Pass: “Depois de ter o contrato com os autocarros celebrado, então vamos ver como é que podemos fazer correspondência utilizando o Macau Pass. Já estamos a tratar do assunto e estamos na recta final”. O secretário disse que em Dezembro, por altura da apresentação das Linhas de Acção Governativa, irá dar mais detalhes sobre a linha de Hengqin.

O secretário confirmou ainda que o orçamento do Metro Ligeiro também sofrerá cortes no próximo ano, em linha com o que Ho Iat Seng já tinha anunciado. “Temos de cortar nas despesas e o Metro Ligeiro não é excepção”, disse.

Na terça-feira foram reveladas as contas da Sociedade do Metro Ligeiro. A empresa constituída a 15 de Junho de 2019 e responsável pela gestão e operação do transporte apresentou, entre Junho e Dezembro do ano passado, despesas de 422,9 milhões de patacas e receitas de 434,1 milhões, sendo a larga maioria provenientes de apoios do Governo.