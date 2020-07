Macau deve ter mais quatro postos de carregamento para veículos eléctricos até ao final do ano

O Governo espera concluir a instalação de quatro postos de carregamento para veículos eléctricos até ao final do ano e assim garantir um total de 200 lugares de estacionamento para carregamento de electricidade inicialmente previstos no Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020). A medida insere-se nos planos do Executivo para reduzir os poluentes atmosféricos de Macau provenientes das emissões de escape dos veículos no sentido de criar uma “cidade virada para o turismo e ecológica”.

Dos 200 lugares de estacionamento para carregamento de electricidade inicialmente propostos pelo Governo no Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020), 196 lugares já estão a funcionar actualmente, cobrindo 42 parques de estacionamento públicos geridos pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (uma percentagem de cobertura de 80%) e 6 locais de estacionamento nas vias públicas (vulgarmente conhecidos por lugares de estacionamento com parquímetros).

Segundo um comunicado do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, a instalação dos quatro postos de carregamento em falta vão ser suficientes para a população de Macau. “Está a ser acelerada a instalação, em coordenação com as obras viárias, de equipamentos de carregamento para servir mais 4 lugares situados no último local de estacionamento com parquímetros que faltava. Estes 200 lugares de carregamento de electricidade públicos são suficientes para uso em caso de necessidade por motivos de autonomia, para os veículos eléctricos ligeiros existentes em Macau, no médio/curto prazo”.

Apesar dos postos de carregamento disponíveis, as autoridades aconselham os cidadãos a “instalar carregadores para seu próprio uso nos lugares de estacionamento privados e recarregar os veículos preferencialmente à noite”.

O Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético assinalou também que os carregadores a velocidade rápida “têm um custo de instalação mais elevado, diminuem a vida útil das baterias e gastam os recursos da rede eléctrica”. O Governo incentivou ainda os cidadãos a instalarem equipamentos privados nos lugares de estacionamento dos edifícios residenciais, pois os serviços de carregamento público vão passar a ser pagos e o novo regime tarifário vai no sentido de “as tarifas para o carregamento privado virem a ser mais baratas do que as tarifas do serviço de carregamento público”.