Macau acusa Polícia da Malásia de divulgar informação sobre Jho Low “que não corresponde à verdade”

O Governo reiterou em comunicado que Jho Low não está em Macau e desmentiu as informações veiculadas pelo inspector-geral da polícia da Malásia, de que o empresário malaio estaria escondido no território a comprar imóveis na região. Já a Embaixada da China em Kuala Lumpur reagiu com duras críticas às acusações de Abdul Hamid Bador de que Pequim estaria a proteger o empresário malaio.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O gabinete do secretário para a Segurança reagiu ontem às notícias relacionadas com a alegada presença de Jho Low em Macau e criticou a Polícia da Malásia por divulgar “informação que não corresponde à verdade. Num curto comunicado, as autoridades de Macau reiteraram que o empresário malaio “não se encontra” no território e acusou a Polícia da Malásia de contrariar “as regras e as práticas no âmbito de cooperação policial internacional”.

“Em 2018, o sub-gabinete de Macau da Polícia Judiciária do Gabinete Central Nacional Chinês da Interpol recebeu um pedido das Autoridades da Malásia, tendo dado resposta clara de que o referido indivíduo não se encontrava em Macau”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo gabinete de Wong Sio Chak.

A reacção das autoridades de Macau surgiu na sequência das declarações de Abdul Hamid Bador, inspector-geral da polícia da Malásia, que, à agência Bloomberg, disse haver “fortes indícios” de que Jho Low estaria em Macau a comprar imóveis na região. Uma teoria criticada pelas autoridades de Macau. “Desde o ano 2018 até ao presente, a Polícia da Malásia não efectuou qualquer comunicação para as Autoridades de Macau, nem formulou qualquer pedido. A Polícia da Malásia, contrariando as regras e as práticas no âmbito de cooperação policial internacional, divulgou unilateralmente que Jho Low se encontra em Macau, informação que não corresponde à verdade”, assinalaram as autoridades.

“É de salientar que a Polícia de Macau cumpre sempre a lei e os procedimentos, tomando uma atitude pragmática e franca e de acordo com os princípios de igualdade, reciprocidade e de respeito mútuo no que toca ao desenvolvimento de uma cooperação policial efectiva com todos os países e regiões”, pode ainda ler-se no comunicado.

Ontem, a Embaixada da China em Kuala Lumpur também reagiu às declarações de Abdul Hamid Bador para refutar as teorias do inspector-geral da Polícia da Malásia, que classificou de “infundadas e inaceitáveis”. Num comunicado divulgado pela agência Reuters, as autoridades chinesas frisaram que a posição do governo chinês no combate ao crime é “consistentemente clara”, uma vez que a China “não abriga nem nunca irá abrigar criminosos estrangeiros”. Citado pelo jornal Utusan Malaysia, o responsável das autoridades policiais do país referiu que Jho Low e a sua família estavam em Hong Kong e acrescentou que o Governo da China tem protegido o empresário malaio. “Os esforços para trazer Jho Low de volta a casa estão em andamento há muito tempo”, afirmou Abdul Hamid Bador, acrescentando, no entanto, que, durante a investigação, sentiu que o Governo chinês não estava a ser honesto com o Governo da Malásia nas operações para extraditar Low.