Interrogação no destino guardado para o farol que alimenta a utopia

Construído em 1865, o Farol da Guia, inscrito no património mundial da UNESCO desde 2005, está no centro de uma controvérsia que se estende há anos e que aponta para uma crescente ameaça à sua integridade visual. Edificado como símbolo político de um território que, no século XIX, procurava reconquistar afirmação enquanto cidade portuária, é um dos exemplares mais acarinhados pelos defensores do património local, contra ventos, cotas e marés.

Reportagem de Sílvia Gonçalves (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)*

Já não se faz ao mar, Lei Kuai Va, o homem que durante anos foi capitão nos barcos que, em operações de patrulha, resgate e salvamento, deitavam mãos à fatalidade. Há dois anos, recolheu-se o capitão no Farol da Guia, onde assume, em cada dia, a manutenção de uma estrutura que é também símbolo do passado marítimo e portuário de Macau. “É o meu melhor emprego”, assume o capitão, na cúpula do farol, olhos postos no horizonte, pele curtida pelo sol. Chega ao topo da colina ao raiar do dia, para, às 8 horas, levantar no mastro a bandeira de Macau, que às 18 horas trata de arriar. Conhecedor de marés e tempestades, Lei Kuai Va não arreda pé do farol em dias de tufão. Cabe-lhe içar os sinais que dão conta da aproximação dos ventos à cidade. Inclemências da natureza que não suscitam um esgar de temor no calejado capitão. “É o meu trabalho”.

No interior da cúpula, toca Lei Kuai Va na grande lanterna, conjunto óptico de prismas que faz convergir a luz da lâmpada em duas direcções de feixes de luz, que trata de limpar semanalmente. O movimento de rotação é hoje impulsionado por um motor eléctrico, completando uma volta em 20 segundos. No passado, explica Lei Kuai Vai, era através de um dispositivo mecânico, instalado em 1910, a que o faroleiro, com a ajuda de uma manivela, dava corda para impulsionar a rotação horizontal do conjunto óptico. Aponta Lei para o pêndulo metálico que era elevado até ao topo através da manivela e deixado cair até à base do farol. Sendo, na queda, impulsionada a rotação do dispositivo que fazia rodar o conjunto óptico de prismas.

“Todos os dias verifico a lanterna, vou limpando. Todas as semanas faço a limpeza geral. A lanterna acende-se todos os dias ao pôr-do-sol e ao nascer do dia apaga-se. Eu defino isso, verifico o calendário, a que horas se dá o nascer e o pôr-do-sol. Não é necessário fazer essa actualização todos os dias”, explica Lei Kuai Va. Funcionário da equipa de pessoal marítimo da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), antiga Capitania dos Portos de Macau, Lei está há dois anos responsável pela gestão e manutenção do farol, cuja localização exacta determina as coordenadas geográficas do território.

“Se há algum problema, o meu chefe liga-me. Quando se aproxima um tufão, avisam-me, e eu iço os sinais”. Lei já aqui estava quando, em Setembro de 2018, o tufão Mangkhut se lançou sobre a cidade. “O de sinal 10? Sim, estava”. Em algum momento sentiu medo? “Não, é o meu trabalho. Icei o sinal e fui para a casa que está aqui abaixo do farol. Fiquei ali com o meu parceiro. À medida que os sinais vão mudando, vou trocando de sinal, o meu patrão liga-me para mudar o sinal. Coloco o sinal junto à bandeira de Macau, é no lado mais aberto do mastro da bandeira”.

Com quase 56 anos, Lei não revela ânsias pela reforma que há-de chegar aos 65. É este o melhor emprego que teve, com esta vista imensa sobre a cidade? “É o meu melhor emprego, antes trabalhava no mar, fazia operações de resgate, há uns anos trabalhei no ferry, nas operações de salvamento. Gosto dos dois, mas prefiro estar aqui, o farol é bom”, diz, a sorrir. Se aos velhos faroleiros se apontava a solidão do ofício, Lei tem um parceiro, com quem partilha refeições e cuidados. “Trabalho aqui no farol, mas para relaxar um pouco ou comer é ali na casa. Somos dois a cuidar desta área, do farol e da casa, porque o resto que se encontra aqui na fortaleza não é gerido pelo nosso departamento”.

Já no piso térreo do farol, Lei passa os dedos no corrimão verde, que percorre a escada em espiral, para atestar a limpeza imaculada do espaço. Cristalizou no tempo, o velho relógio de madeira mantido na parede. Guardião de um farol desde o século XIX vergastado por tempestades, encontrou o capitão lugar onde repousar, enfim, os olhos sobre o mar.

“O PRIMEIRO QUE LUZIU NAS COSTAS DA CHINA”

“É recente, muito recente até. Conta apenas um século, mas foi o primeiro que luziu nas costas da China. Acendeu-se pela primeira vez a 24 de Setembro de 1865. Foi construído sob a direcção do governador José Rodrigues Coelho do Amaral, sendo um hábil macaense, Carlos Vicente da Rocha, o autor do seu engenhoso maquinismo, que funcionava com um candeeiro de petróleo”, assim escreveu, em 1965, o padre Manuel Teixeira, na obra “Toponímia de Macau”.

O empenhado sacerdote, com obra profícua na historiografia de Macau, prossegue assim a descrição do Farol da Guia, o mais antigo da costa chinesa: “A construção foi custeada pela comunidade estrangeira de Macau, tendo à testa o comerciante H. D. Margesson, que tinha a sua firma na Rua Central, nº17. Tão curioso era o modelo desse farol que o seu autor o enviou para Lisboa, onde se conservou muito tempo na Sala do Risco do Ministério da Marinha até que um incêndio o devorou”.

Recorda o padre Teixeira o aviso aos navegantes, datado de 2 de Outubro de 1865, onde se dava conta do arranque de actividade da estrutura que havia de alumiar aqueles que se acercavam pelo mar. “Assinado pelo Cap. do Porto de Macau, José Eduardo Scarnichia, anunciava: ‘Desde a noute de 24 do mez passado se começou a acender um novo pharol construido na fortaleza de Nossa Senhora da Guia, da Cidade de Macau. O pharol está na latitude de 22˚11’N., e na longitude de 113˚33’E., de Greenwich. A elevação da luz é de 101,5 metros acima do nivel do mar, nas mais altas marés de tempo calmo. A torre do pharol mede 13,5 metros da base à cupola, tem a forma octogonal e é pintada de branco. A lanterna é vermelha. A luz é branca e rotatoria, fazendo um giro completo em 64” de tempo. Pode ser vista a vinte milhas, em tempo claro’”.

Segue-se a descrição, pelo sacerdote-historiador, da maior tormenta que atingiu o farol, ainda nos anos de Oitocentos, pouco depois de levantado no topo da colina que lhe dá nome. “Dez anos após a construção deste farol, precipitou-se sobre Macau o mais violento tufão que registam as efemérides desta Província. Foi o próprio construtor do farol, Carlos Vicente da Rocha, que mandou disparar os tiros, anunciando a aproximação desse tufão de 22 de Setembro de 1874. O farol sofreu várias avarias, tendo de ser reconstruída a sua torre. Durante 45 anos brilhou este farol no alto da colina da Guia, donde se disfruta o panorama mais vasto e mais encantador de Macau e ilhas circunvizinhas. O tempo foi exercendo a sua acção destruidora, e em 29 de Junho de 1910, esse farol cedeu lugar a outro, de aparelhagem moderna, de rotação, importado de Paris”.

“A CONSTRUÇÃO DO FAROL É MAIS UM ACTO POLÍTICO”

Estudioso da história de Macau, João Guedes diz que é necessário enquadrar a construção do farol nas turbulências que então atravessavam o território. “Temos a fundação de Hong Kong em 1841, e, portanto, a economia de Macau muda-se com armas e bagagens para Hong Kong. O governador Ferreira do Amaral torna isto porto franco, para concorrer precisamente com Hong Kong, esperançado que viriam os comerciantes estrangeiros para Macau, mas Macau tinha uma deficiência muito grande, não tinha porto capaz de receber navios de grande calabre”.

Conta o jornalista que é então que “aparecem as concessões exclusivas do jogo, do ópio, da iluminação pública, e a economia de Macau vai-se refazendo até 1860. Aí começa verdadeiramente a recuperação de Macau, que nunca será a recuperação para a Macau do antes de Hong Kong. Não haverá as fabulosas riquezas que havia anteriormente. Nesse âmbito, começa a grande transformação de Macau, de uma cidadeca suja, medieval, antiga, sem meios, numa cidade normal, progressiva”. João Guedes refere o aparecimento, na década de 60 do século XIX, de grandes obras e infra-estruturas, como o Hospital Conde de São Januário e a transformação do Porto Exterior.

“O Farol da Guia é feito nesse âmbito, é posto dentro da Fortaleza da Guia porque era o local mais alto e mais visível, porque a Fortaleza do Monte estava sobre o porto mas muito abaixo, aquela era a única que dava verdadeiramente para o mar”. Mais do que apoio à navegação, João Guedes descreve a empreitada sobretudo num plano simbólico, de afirmação política. “O Farol da Guia, muito mais do que ser um farol, era mais uma demonstração política do que Macau queria ser, queria voltar a ser um porto, como tinha sido nos séculos anteriores. Na prática, a Guia pouco iluminou ou nada, tinha uma sistema muito moderno de iluminação, mas a construção do Farol da Guia é mais um acto político do que propriamente uma necessidade de orientação da navegação, muito mais simbólico”.

Não tem dúvidas, João Guedes, sobre o facto de ser este o mais antigo farol em toda a China. “Os faróis eram uma coisa que existia na Europa, porque a Europa tinha uma tradição de navegação que vinha da pré-história. A tradição chinesa de navegação tem meia-dúzia de séculos, os chineses não faziam navegação de longo curso”. Sobre o papel da Fortaleza da Guia, em que o farol está inserido, explica o historiador que “servia essencialmente como torre de vigia, para ver a navegação que se aproximava, e nada mais do que isto”.

A construção da fortaleza teve início em 1622, o ano em que se dá o ataque dos holandeses, não tendo constituído lugar essencial na questão defensiva, ao contrário da Fortaleza do Monte. No texto que figura no portal do Instituto Cultural lê-se que a Fortaleza da Guia configura “um grande símbolo do passado marítimo, militar e missionário de Macau”. Concorda? “Sim, um símbolo. A Sé é um símbolo, tudo é um símbolo. Agora, aquela fortaleza nunca serviu militarmente, ao contrário da Fortaleza do Monte ou da Fortaleza de São Francisco ou da de Santiago da Barra, que foi também uma fortaleza importante, porque cobria a entrada do Porto Interior, foi o que conteve os holandeses, porque o interesse deles era atingirem o Porto Interior e desembarcarem ali. A Guia era um bom posto de observação”.

Cresceu entretanto em altura a cidade, na envolvência do farol, progresso acentuado na viragem do milénio, impossível de conter. “É uma pena que isso tenha acontecido, porque agora já não se pode ver o farol, mas para a navegação o farol não tem o mínimo interesse, há muitos anos. Eu lembro-me quando vinha de jetfoil de Hong Kong para Macau: começava, a certa altura, a ver o Farol da Guia, via logo a partir de Lantau, em dias bons. Depois foi desaparecendo, e agora nos últimos anos não se via, não só porque tinha construções à frente como também porque as outras luzes superavam largamente. O progresso aniquilou o património”.

“AMO ESTA CIDADE, E QUERO DEIXAR UMA HERANÇA PARA AS NOVAS GERAÇÕES”

Do sopé da colina, apoiado num miradouro, Chan Tak Seng observa a moldura compacta de edifícios na envolvência da Colina da Guia. Aponta, indignado, para a obra embargada da Calçada do Gaio, travada em 2008 por um despacho do Chefe do Executivo, Edmund Ho, que veio fixar as cotas altimétricas máximas permitidas para a construção de edifícios em 11 zonas delimitadas nas imediações do Farol da Guia. Fundador, em 2007, do Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia, Chan enviou nesse ano a primeira carta ao director-geral da UNESCO, onde dizia estar em perigo o Centro Histórico de Macau, inscrito na Lista de Património Mundial da UNESCO desde 15 de Julho de 2005.

Apontava o grupo na missiva os atentados à integridade visual do Farol da Guia, um dos exemplares de património que integram a mesma lista. “Foi na era do então secretário Ao Man Long, por causa de um plano dele de construções para esta envolvência do farol. Fundámos o grupo porque o Governo planeava construir 26 edifícios com a altura de 136 metros, em toda esta área da Guia”, recorda Chan Tak Seng.

Sucederam-se as cartas para a UNESCO de um grupo, sem estrutura formal, que o fundador diz ter membros de todas as profissões. Depois de uma carta em Junho de 2019, o grupo volta a remeter nova missiva a 10 de Junho deste ano, onde assinala dois pontos que diz permanecerem sem resposta do Governo de Macau, vitais para a salvaguarda dos corredores visuais do farol: “A necessidade urgente de reduzir a altura do edifício incabado na Calçada do Gaio, que excede desastrosamente o limite de altura de 52.5 [obra que inicialmente teria 126 metros e que parou nos 81, devido ao despacho de Edmund Ho que estipula para aquela zona o limite de 52.5 metros]”.

Num segundo ponto, refere o grupo que “a restrição de altura de 90 metros para os edifícios a serem construídos ao longo da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues é inadequada para proteger a integridade visual e as principais linhas de visão do Farol da Guia”. Na mesma carta, o grupo solicita ainda que o Centro de Património Mundial da UNESCO esclareça se recebeu e aprovou algum relatório do Governo “a permitir que o edifício da Calçada do Gaio mantenha a presente altura de 81 metros acima do nível do mar, em violação da altura limite de 52.5 metros”, e ainda se o mesmo centro “recebeu Estudos de Impacto Patrimonial sobre edifícios de altura elevada em construção ou a serem construídos ao longo da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues”.

A resposta chega a 6 de Julho, assinada por Feng Jing, chefe da Unidade da Ásia-Pacífico do Centro do Património Mundial da UNESCO, que assegura “que o Secretariado da Convenção tomou boa nota de toda a informação facultada e vai continuar a dar seguimento através do Estado-Membro China, em conformidade com as regras operacionais da Convenção de 1972 e as Decisões tomadas pelo Comité do Património Mundial”. O organismo prometeu ainda, para breve, uma resposta oficial da directora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay.

A 15 de Julho, os membros do Grupo de Salvaguarda são recebidos pela presidente do Instituto Cultural, Mok Ian Ian. Na reunião, enfatiza o grupo que o Governo deve respeitar as opiniões e sugestões do público, dos académicos e dos especialistas da UNESCO, e honrar os compromissos assumidos com a comunidade internacional. Apelam à rápida implementação do Plano de Protecção e Gestão do Centro Histórico de Macau, que deveria ter sido entregue à UNESCO até Fevereiro de 2015, e insistem na protecção da integridade visual e das principais linhas de visão do Farol da Guia, defendendo que medidas decisivas devem ser tomadas para reduzir a altura de edifícios inacabados, edifícios sob construção e edifícios a construir nas áreas adjacentes ao farol.

Um ponto de viragem no diálogo entre Governo e sociedade civil, considera Chan Tak Seng. “Houve muitos presidentes no Instituto Cultural, durante os anos do anterior Governo, e nunca foi enviado ninguém para contactar connosco. Mas agora tivemos uma reunião com a presidente, sinto-me mais respeitado. Acredito que a nova presidente mostra mais respeito e mais preocupação. Ela disse que irá reunir as nossas opiniões e tratar deste assunto”. Uma posição que o leva a suspender, para já, a petição internacional, para angariar apoio, que o grupo anunciou que iria lançar, na última carta remetida à directora-geral da UNESCO, a 23 de Julho. “Ainda não decidimos quando lançar a petição. Queremos dar tempo ao novo Chefe do Executivo, esta é uma confusão deixada pelo anterior Chefe do Executivo”.

Aos 61 anos, Chan Tak Seng, que foi comerciante, diz ter sido vogal do Conselho de Planeamento Urbanístico durante seis anos. “Agora sirvo a comunidade e apresento opiniões ao Governo. Se o Governo não resolver este problema, vou continuar a lutar até aos 100 anos. Não quero fazer deste grupo uma associação porque não quero que se torne político. Não quero lucro nem reputação. Recebi ameaças por telefone, em 2007, ameaçaram matar-me. Todos os membros receberam”, revela.

Chan justifica de forma breve tamanha devoção ao património de Macau, sobretudo ao Farol, que lhe toma a atenção desde 2007. “Somos de Macau. Em Macau, além do jogo, só existe a cultura luso-chinesa, que atrai todos os interessados em património mundial. E o património mundial pertence a todos os cidadãos do mundo. Sou um pequeno cidadão, mas amo esta cidade, e quero deixar uma herança para as novas gerações”.

“TUDO O QUE SE FAZ NA PENÍNSULA DE MACAU DEVIA SER SUSCEPTÍVEL DE UM ‘HERITAGE IMPACT ASSESSMENT’”

Entre as vozes que ao longo dos anos têm soado na esfera pública, na defesa do património cultural de Macau, está a de Maria José de Freitas. A arquitecta considera que o conjunto composto por Fortaleza, Capela e Farol da Guia “é de extrema importância porque reflecte a miscigenação cultural de Macau”. Conta Maria José que a atenção da sociedade civil se voltou para o património depois da inscrição do Centro Histórico na Lista de Património Mundial da UNESCO. “A partir daí, a população como que acordou para a questão do património, a que durante o período da administração portuguesa não tinha estado tão atenta. Depois de 2005, começaram a ter uma atitude mais atenta ao que estava a acontecer, foram-se criando estes grupos de salvaguarda do património. A UNESCO dá muita importância a estes grupos informais, ligados à população, aos cidadãos que vão tomando conta do seu próprio património”.

A par com o movimento público, Maria José começa a participar em fóruns internacionais para contextualizar o que observa em Macau. “Interessava-me perceber como é que este património tinha surgido, quais é que eram os vínculos, o que é que tinha acontecido noutras zonas de influência portuguesa, precisamente para perceber o ponto em que estávamos. Comecei nesses contactos, mais por via do ICOMOS, uma organização à qual pertenço – e pertenço concretamente a um grupo científico dentro do ICOMOS, que é o Shared Built Heritage, Herança Construída e Partilhada”.

Considera a arquitecta que a primeira ameaça à integridade visual do Farol da Guia ocorreu em 2007, quando foi reportada ao Centro de Património Mundial da UNESCO a construção do edifício do Gabinete de Ligação do Governo Central na base da Colina da Guia, com 135 metros de altura. “Foi a primeira ameaça, que provocou reacções, o edifício foi reduzido e continuou. Mas não se esperava que, nas imediações, viessem a surgir outros edifícios. Entretanto, foi publicada legislação, também sob pressão da UNESCO, relativa às cotas altimétricas dos edifícios que se situavam no ângulo de aproximação de Macau, exactamente porque possíveis edifícios altos, nesta zona, iriam condicionar a visibilidade do farol. Este despacho foi publicado em 2008. Na zona 3, os edifícios têm alguma protecção, algum nível a que têm que obedecer. Na zona 5 [onde está o Gabinete de Ligação], já é mais discricionário, aqui já podem ter 90 metros”.

Tanto a zona 3 como a zona 5 se situam ao longo da Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, e a arquitecta questiona os 90 metros de cota altimétrica permitidos para a zona 5. “Isto contraria em absoluto as indicações da UNESCO, de que o património mundial classificado que se encontra nesta zona tem que ser possível avistá-lo de fora para dentro e de dentro para fora. E aquilo que nós vemos é um corredor visual que, no fim, tem o seu vértice no farol, e quando se olha para este lado, estas construções já impedem a visualização da cidade”.

Considera a arquitecta que o despacho 83/2008, “apesar de tudo, não salvaguardou completamente os ‘outstanding universal values’ do farol, o facto de ele significar essa representação de Macau como cidade ligada ao comércio marítimo, porque salvaguardou numa determinada direcção, para nascente, no ângulo de aproximação a Macau, mas para poente deixou cair”.

A segunda ameaça, identifica-a Maria José como tendo sido o edifício da Calçada do Gaio, obra embargada em 2008 com a publicação do mesmo despacho. “A terceira ameaça foi o edifício que está construído à esquerda do Gabinete de Ligação, na Rodrigo Rodrigues, cuja cota é a mesma. E, ao lado desse, está agora a ser discutida a Planta de Condições Urbanísticas que esteve em consulta pública até 15 de Junho, e que mereceu cerca de 600 opiniões”.

Um edifício ainda em projecto para a Rodrigo Rodrigues e que pode igualmente atingir os 90 metros de altura. Algo que a arquitecta acredita que ainda pode ser contrariado. “Acho que devia ser reduzida a altura. O máximo aceitável seria aquilo que está indicado para a zona 3, que é a cota da Estrada de Cacilhas, que é à volta dos 36, 38 metros”. E que impacto podem ter junto do Governo as 600 opiniões manifestadas na consulta pública? “Pode ter influência junto da UNESCO. Eles estão à espera de saber o que o Governo vai fazer, mediante o resultado da consulta pública”.

Defende Maria José que, desde a construção do edifício do Gabinete de Ligação, “esta frente toda devia ter sido susceptível de um ‘heritage impact assessment’ [estudo de impacto patrimonial]”. Mas não só, o estudo deveria mesmo estender-se a toda a península. “Temos o património e temos as zonas tampão. Aquilo que está classificado está inserido na península e toda a península devia ser zona tampão do património classificado e do centro histórico. Tudo o que se faz na península de Macau devia ser susceptível de um ‘heritage impact assessment’ quando se ultrapassa uma certa volumetria”.

UMA ABORDAGEM À AMEAÇA POR VIA DA UTOPIA

“O que se esperava é que, desde que a classificação do Centro Histórico surgiu, que houvesse a obrigação de aprofundar aquilo que passou a ser obrigação, porque há a obrigação de fazer um plano de gestão”, assinala Mário Duque, para quem a ausência de um plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico se explica, desde logo, com a inexistência de um plano director de Macau. “Se neste momento ainda não temos plano director, que é aquilo que devia estar antes de tudo. Essas coisas têm uma escala, é como a legislação de um país, de um ordenamento jurídico, há leis de base e há leis que são depois desenvolvidas a partir dessa base. O plano de gestão do centro histórico é um plano que se há-de fundar num plano director. A questão é que, mais uma vez, toda essa legislação que existe, nomeadamente no ordenamento territorial, surge em Macau sempre de maneira avulsa, porque não existe um plano director, uma constituição do que é o ordenamento fisico do território”.

Também o arquitecto assinala a relevância do despacho de 2008 e a sua falta de abrangência. “A parte mais excepcional que esse diploma tinha eram exactamente as cotas dos edifícios nas abordagens de quem vinha do lado do mar. E isso era interessante porque o farol era isso mesmo, para sinalizar quem vem do lado do mar. Era notável essa medida, em que havia um regime de cotas em socalcos, como se fosse uma pirâmide em degraus, que limitavam as alturas dos edifícios, mas era apenas nessa direcção, para nascente”.

Mário Duque abordou as primeiras ameaças à integridade visual do Farol da Guia num extenso artigo de opinião publicado, em Dezembro de 2006, no jornal Hoje Macau. Socorreu-se o arquitecto da utopia, para apresentar como possibilidade de salvação do farol a elevação da própria colina: “As construções no sopé da colina da Guia, que se antevêem na dimensão anunciada, são eventualmente resultado do desenvolvimento da cidade. Naturalmente o aumento do nível de betão em redor irá submergir ainda mais a colina. Tomando por válidos todos os factores em presença só podemos desejar que a colina fosse mais alta. Em verdade só mais 40 metros que fossem, voltando a montar as suas construções numa plataforma mais elevada, já permitiria que o feixe de luz passasse a ser visível na orla da península de Macau”, pode ler-se no texto.

Hoje, 14 anos depois, Mário Duque descreve o ponto de partida para um texto estruturado na utopia. “É exactamente pensar no inverso. Uma vez que a propensão é para os edifícios serem altos, quase que nos põe a pensar que a culpa não é dos edifícios serem altos, porque são todos, se calhar a culpa é da colina que é baixa”. O que imaginou o arquitecto que poderia salvaguardar a integridade visual do farol? “Altear a colina, nessa linha utópica (risos). O suficiente para, quando se fizesse o cálculo geométrico, ela continuar a ser avistada, que foi aquilo que deixou de acontecer”.

Catorze anos depois deste texto e da ilustração que para ele concebeu (ver nestas páginas), que intervenção é necessária em prol da salvaguarda do farol? “Do farol e em relação a tudo o que está na área do património classificado sob a égide da UNESCO, é o modelo de gestão de todos estes espaços, que há-de determinar condições que salvaguardam a sua conservação, e que se defenda da urbanização desenfreada, que é uma das preocupações da UNESCO”.

Que significado mantém, hoje, o Farol da Guia? “É uma referência, a todos os níveis, não só para Macau como para quem chega a Macau. A primeira coisa que se vê é uma luz lá em cima”.

*Com Ka Kio Mok