Estudo da UM alerta para lacunas nos transportes e dependência económica do jogo

A falta de recursos em termos de transportes, a forte dependência económica do sector do jogo e o baixo nível de educação dos residentes de Macau em comparação com outras regiões do mundo são alguns dos problemas identificados por um estudo feito pela Universidade de Macau.

De acordo com uma investigação em larga escala do Departamento de Sociologia da Universidade de Macau (UM) que teve início em 2015, Macau sofre de uma falta de recursos em termos de transportes, para além de ter uma forte dependência económica do sector do jogo.

O estudo realizado pela instituição de ensino superior demorou cinco anos até ficar concluído e analisou dados relativos a mais de 2.600 famílias e 3.500 residentes de Macau com idade superior a 16 anos. A pesquisa cobriu uma diversidade de tópicos, incluindo a estratificação social, migração, ambiente familiar, identidade social, saúde física e mental, normas e valores, dependência e crime, e a influência do jogo e do turismo.

De acordo com o estudo, uma percentagem elevada dos residentes de Macau é composta por migrantes e trabalhadores migrantes que vieram do interior da China para Macau para estarem com as respectivas famílias e procurarem emprego. Quanto à identidade, os resultados revelam também que os inquiridos, na sua maioria, consideravam ser macaenses e chineses, sendo muito forte a identificação com a China continental.

A investigação da UM refere também que a maioria dos residentes mostrou ter abertura e uma atitude tolerante em relação à igualdade de género. Porém, uma pequena percentagem da população revelou uma postura mais conservadora, com “preconceitos contra grupos marginalizados” e em oposição à igualdade de género.

Outro aspecto em destaque na investigação conduzida pela Universidade de Macau diz respeito ao facto de grande parte dos residentes participarem activamente em assuntos que dizem respeito às eleições para os membros da Assembleia Legislativa, expressando as suas opiniões e vontades através dos respectivos departamentos governamentais, associações locais e dos órgãos de comunicação social, entre outros canais.

De forma geral, o estudo concluiu que Macau “é uma sociedade próspera e rica, com estabilidade familiar”, e que os residentes, de forma geral, “estão bem fisicamente e saudáveis mentalmente”.

O estudo foi conduzido por Spencer Li, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Macau, com a participação dos docentes Wang Hongyu, Cai Tianji, e Kuo Shih-Ya, que integraram a equipa principal de investigadores.