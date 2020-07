Com Wong Sio Chak ausente, Sulu Sou voltou a questionar detenções de 4 de Junho

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, não esteve ontem no hemiciclo para ouvir Sulu Sou voltar a questionar os incidentes de 4 de Junho, no Largo do Senado. Quem respondeu ao democrata foi Ng Kam Wa, comandante do CPSP, que repetiu os argumentos já apresentados anteriormente, de que as autoridades seguiram a lei e as indicações dos Serviços de Saúde.

Na interpelação oral apresentada ontem por Sulu Sou na Assembleia Legislativa, o democrata pedia uma resposta do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. Porém, o governante não esteve no hemiciclo para ouvir o deputado questionar os incidentes de 4 de Junho, no Largo do Senado, em que duas mulheres foram levadas para a esquadra sob o pretexto de se estarem a manifestar quando a vigília pelas vítimas de Tiananmen tinha sido proibida. Durante o debate, Sulu Sou pediu que as autoridades clarificassem a definição de reunião e manifestação, ergueu uma fotografia do “Homem do Tanque” e ironizou: “Se eu levantar esta placa quer dizer que eu já estou a reunir?”. Ng Kam Wa, comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), reiterou os argumentos apresentados anteriormente.

Na noite de 4 de Junho, depois de o CPSP não ter autorizado a vigília pelas vítimas de Tiananmen no Senado, as autoridades levaram duas mulheres que tinham uma imagem do “Homem do Tanque” para a esquadra, sob o pretexto de se estarem a manifestar. Depois do incidente, as autoridades citaram um acórdão de 2011 do Tribunal de Última Instância (TUI) para justificar a interpretação de que as duas jovens estavam a fazer uma manifestação.

Ontem, Sulu Sou voltou a levantar questões sobre o incidente. Na interpelação, o democrata disse mesmo que “os dirigentes da polícia têm falta de inteligência política e distorcem a lei que salvaguarda os direitos fundamentais dos residentes para reprimir esses direitos”. O vice-presidente da Associação Novo Macau questionou a interpretação das autoridades para o conceito de “reunião, manifestação e desfile”, e pediu que as definições fossem clarificadas. “Se eu levantar esta placa quer dizer que já me estou a reunir?”, questionou Sulu Sou, depois de levantar uma placa com a imagem do “Homem do Tanque”.

Ng Kam Wa repetiu que as autoridades seguiram uma interpretação do TUI que, no entender das autoridades, considera que podem existir manifestações feitas por uma pessoa e reuniões feitas com duas pessoas. “A PSP segue a interpretação do TUI, não havendo outras interpretações”, esclareceu o comandante, que voltou a dizer que, para a proibição da vigília, o CPSP seguiu as indicações dos Serviços de Saúde, para que não houvessem aglomerações de pessoas.

Sulu Sou também sugeriu que, depois das competências para a recepção de avisos prévios sobre manifestações terem sido transferidas do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) para o CPSP, o número de não permissões para a realização de manifestações tem sido maior. Na resposta, o comandante do CPSP negou e, como justificação, lembrou que, em 599 notificações recebidas pelo IAM entre Janeiro de 2017 e Setembro de 2018, foram rejeitadas 13; já em 308 decisões do CPSP entre Outubro de 2018 e Junho de 2020, foram rejeitadas 11.

No debate, Au Kam San, pai das duas jovens que foram levadas para a esquadra na noite de 4 de Junho, também pediu uma definição concreta para manifestação e reunião. Agnes Lam fez eco do pedido dos democratas e acrescentou outro pedido: “Espero que a polícia possa executar a lei de forma mais suave”. O responsável do CPSP contrapôs: “Nós não exercemos as nossas funções de forma rígida nem utilizamos violência”.