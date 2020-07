Vistos individuais para Macau ainda sem data para voltarem a ser emitidos

Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, indicou ontem que ainda não há uma data para que as autoridades do interior da China voltem a emitir vistos individuais para Macau. O governante disse que é preciso tempo para que as fronteiras reabram.

André Vinagre

O secretário para a Economia e Finanças disse ontem que ainda não há data para que as autoridades do interior da China retomem a emissão dos vistos individuais para Macau, mesmo que fossem limitados à região de Guangdong. Citado pela Macau News Agency (MNA), Lei Wai Nong indicou que as autoridades de Macau têm estado em contacto com as de Guangdong, mas que será preciso mais tempo para que as fronteiras reabram.

“A comunicação entre Macau e Guangdong tem sido próxima. Vamos manter os esforços graduais para reabrir as fronteiras, mas precisamos de tempo”, pediu Lei Wai Nong, à margem de um evento relacionado com turismo organizado pela Federação das Associações de Operários de Macau (FAOM). O secretário lembrou ainda que o levantamento de algumas das restrições na fronteira com Guangdong, a 15 de Julho, já foram importantes para o retomar da normalidade entre Macau e a província vizinha.

Recorde-se que a 15 de Julho o Governo anunciou que os cidadãos que viagem para Guangdong não terão de fazer quarentena obrigatória. Quem viaja de Guangdong para Macau também já não tem de fazer quarentena na região. A medida vale apenas para cidadãos chineses e não se aplica a estrangeiros.

Sem apontar uma data para o regresso dos vistos individuais para Macau, Lei Wai Nong assumiu: “Só depois de ser retomado o fluxo de turistas é que podemos recuperar a actividade económica normal, não apenas o sector do jogo”. “Sabemos que a pandemia persiste e tentamos gradualmente levantar as restrições entre Macau e Guangdong”, afirmou, acrescentando que foram feitos “todos os esforços” para que os visitantes vejam “o quão segura é a cidade”.

“Esperamos que, à medida que a pandemia diminui, os procedimentos para atravessar a fronteira entre as duas regiões possam gradualmente ser retomados”, disse o secretário, terminando: “Temos de persistir e concluir os últimos passos dessa longa caminhada”. Lei Wai Nong disse ainda que os cidadãos não devem ter a expectativa de que Macau retome, a curto prazo, os números de visitantes registados em 2019. No ano passado, Macau recebeu 39,4 milhões de visitantes, dos quais 71% eram do interior da China e 18,7% de Hong Kong.

As autoridades do interior da China suspenderam a emissão de vistos para Macau logo em Janeiro, no início da pandemia. Recorde-se que, em meados de Julho, analistas da JP Morgan tinham apontado como um dos factores principais para a recuperação económica da região o eventual regresso dos vistos individuais, dizendo mesmo que o regresso dos vistos iria restabelecer para cerca de 70% dos níveis normais de receitas do sector do jogo de Macau.