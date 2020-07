Septuagenário do interior da China vandalizou sete locais na Taipa com mensagens políticas

O Corpo de Polícia de Segurança Pública deteve um homem do interior da China, de 70 anos de idade, por dano qualificado no património cultural da Taipa. O detido entrou em Macau a 23 de Julho e vandalizou vários edifícios de entidades públicas na madrugada de dia 25 de Julho, com mensagens de cariz político. De acordo com as autoridades, o homem assumiu os actos e referiu que os fez para “divulgar a cultura chinesa”. O caso já foi encaminhado para o Ministério Público.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A zona histórica da Taipa foi vandalizada na madrugada de 25 de Julho por um homem do interior da China, com 13 mensagens de natureza política. Entre os sete locais vandalizados, quatro pertencem a entidades públicas como o IAM, o IC, a DSAT e a CEM. O teor das mensagens não foi divulgado pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública. Após ter sido detido, o residente do interior da China afirmou às autoridades que o seu objectivo foi “o de divulgar a cultura chinesa”.

O caso foi denunciado à polícia por um trabalhador de segurança privado às 09h00 de 25 de Julho. “O trabalhador de segurança privado disse ter descoberto em sete locais, 13 graffitis com palavras contra a política. O detido é um homem do interior da China e chegou a Macau no dia 23 de Julho com o objectivo de visitar a cidade”, começou por dizer um porta-voz do CPSP em conferência de imprensa.

Questionado sobre os actos de vandalismo, o detido explicou à polícia que o seu objectivo era divulgar a cultura chinesa. “Disse-nos que tinha escrito palavras contra a política para divulgar a cultura chinesa”, acrescentou o porta-voz do CPSP.

De acordo com a informação veiculada pelo CPSP, o suspeito é acusado de dano e de dano qualificado no património cultural, uma vez que vandalizou quatro edifícios de entidades públicas. Entre os sete locais vandalizados, quatro são de entidades públicas. “O IAM, o IC, a DSAT e a CEM apresentaram queixa e pediram efectivação de responsabilidade”, afirmou o CPSP através de um porta-voz sem referir o teor das mensagens escritas.

Todos os danos registados foram na Taipa, nomeadamente o Auditório do Carmo e o Museu da História de Taipa e Coloane.

Empregado de escritório acusado de acto de exibicionismo junto ao Hospital Kiang Wu

Uma funcionária de uma loja de roupa na Rua da Águia, perto do Hospital de Kiang Wu, apresentou uma queixa contra um homem de 47 anos por acto de exibicionismo na montra do estabelecimento onde trabalha. O incidente ocorreu às 12h30 do passado dia 20 de Julho quando um homem de óculos escuros e calças de ganga aproximou-se da montra de uma loja de roupa e mostrou o seu órgão sexual. “O indivíduo passou à frente da montra, abriu a breguilha, e mostrou o seu órgão sexual depois de bater no vidro para atrair a atenção das mulheres, que se encontravam no interior da loja de roupa”, explicou o porta-voz do CPSP.

Perante o incidente, uma funcionária da loja ainda tentou confrontar o homem de 47 anos, que acabou por fugir. Com recurso ao sistema de videovigilância, os agentes do CPSP conseguiram localizar o suspeito em sua casa na Rua Coelho do Amaral. “Quando confrontado pelas autoridades sobre o acto, o homem disse que queria aliviar o stress do trabalho. A funcionária da loja apresentou queixa para efectivação de responsabilidade. O homem já foi encaminhado para o Ministério Público no dia 27 de Julho”, assegurou o porta-voz do CPSP.

Polícia Judiciária deteve três homens por burla de elevado valor

Três residentes de Macau na casa dos vinte anos foram detidos pela Polícia Judiciária sob acusação de burla de elevado valor. O caso remonta ao dia 9 de Julho quando um aprendiz de electrónica de 22 anos conseguiu penhorar um relógio falso por 50 mil dólares de Hong Kong. A denúncia à PJ foi apresentada no dia seguinte por um empregado da casa de penhores lesada. Para além do residente de 22 anos, a PJ deteve ainda um taxista de 24 anos e um vendedor de 23 anos, ambos residentes de Macau e cúmplices do crime.

Depois de penhorarem com sucesso, os três foram a um casino da zona central para jogar e gastaram o dinheiro praticamente todo.

A casa de penhores pediu a perícia de um especialista e verificou que o relógio era falso, e por isso apresentou queixa no dia 10 de Julho. No dia 27 de Julho, o primeiro suspeito foi localizado pela PJ no local de trabalho situado na zona do NAPE sendo depois mais fácil localizar os restantes suspeitos.

“Depois do interrogatório, os três confessaram. O relógio foi adquirido pelo vendedor de 23 anos no interior da China por 1700 yuan. O montante adquirido na penhora foi dividido entre os três. O suspeito de 24 anos obteve 10 mil dólares de Hong Kong e o aprendiz de electrónica outros 10 mil dólares de Hong Kong. Já o suspeito que adquiriu o relógio no interior da China ficou com o restante. A PJ conseguiu encontrar 8 mil do segundo suspeito. O resto do dinheiro foi gasto no casino, disseram. Os três suspeitos foram encaminhados ao Ministério Público por burla de valor elevado”, disse o porta-voz da PJ.