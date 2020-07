Senna Fernandes aponta à segunda metade de 2021 para o regresso do turismo internacional a Macau

A recuperação do mercado turístico do interior da China é a única prioridade da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) até ao final de 2020, assinalou Helena de Senna Fernandes durante uma palestra organizada pela Câmara do Comércio França-Macau. A directora da DST referiu também que a reabertura de Macau ao turismo internacional não deverá ocorrer antes da segunda metade do próximo ano e que não há qualquer tipo de negociações a decorrer para a criação de um corredor especial com Taiwan e a Coreia do Sul.

O sector do turismo de Macau deverá permanecer fechado ao mercado internacional até à primeira metade de 2021, disse ontem Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo, durante uma palestra organizada pela Câmara do Comércio França-Macau. A responsável pelos serviços de turismo de Macau referiu também que o actual contexto pandémico não permite fazer grandes projecções e que a única prioridade até ao final de 2020 é a recuperação do mercado do interior da China.

“O único mercado que estamos seriamente a encarar neste momento é o do interior da China. Penso que até ao final do ano não temos condições para pensar noutros mercados. Não é que seja pessimista, mas há muitas variáveis em termos turísticos e não podemos encarar o sector como anteriormente”, referiu Helena de Senna Fernandes na palestra “Caminho para a recuperação: Macau pós Covid-19”.

Com o regresso residual de turistas ao território após o alívio das restrições de viagem impostas pela província de Guangdong, Helena de Senna Fernandes acredita que os recentes dados sobre o número de visitantes são indicadores de que Macau está a dar os primeiros passos rumo à recuperação do sector.

“Estamos no início do caminho para a recuperação. Apesar de ainda haver muitas incertezas, no caso de Macau há bons sinais. Estamos a assistir a um regresso gradual de pessoas e esperamos que este seja um processo a que possamos dar continuidade”, assinalou a directora da DST, depois de indicar que o número mais baixo de visitantes durante a pandemia foi de 200 visitantes por dia, e que a média diária é de 4 mil visitantes desde que Guangdong levantou as medidas de quarentena para os cidadãos que regressassem de viagem.

Sobre projecções para a reabertura de Macau ao mercado internacional, Helena de Senna Fernandes não se comprometeu com uma data, mas adiantou que o mercado asiático poderá ser a próxima etapa no próximo ano.

“O mercado internacional, nomeadamente o dos EUA, vai demorar ainda algum tempo a ser retomado. Pensámos que a Europa poderia ser segura, mas depois começaram a surgir muitos casos em diferentes países e por isso será muito complicado retomar. Depois da primeira metade do próximo ano esperamos estar em condições para reabrir a alguns lugares no contexto asiático, mas creio que ainda vai levar algum tempo antes de podermos chegar aos números do turismo anteriores. Temos de ir passo a passo, etapa a etapa, até garantirmos a segurança de cada uma das etapas”, afirmou Helena de Senna Fernandes, acrescentando, no entanto, que todas as decisões serão tomadas pelas autoridades de saúde.

“Não nos cabe a nós, Direcção dos Serviços de Turismo, fazer projecções sobre que mercados serão reabertos pois estamos dependentes da decisão das autoridades de saúde, porque são os Serviços de Saúde que decidem quando é que determinado mercado será aberto a visitantes”, completou a directora da DST.

Questionada sobre a criação de possíveis corredores especiais de viagem com Taiwan ou a Coreia do Sul, Senna Fernandes assegurou que não há qualquer tipo de negociações nesse sentido. “Não estamos em negociações com a Coreia do Sul ou com Taiwan para corredores especiais de viagem. Com Taiwan já há uma relativa abertura para que os estudantes possam regressar e uma margem de 8 horas para voos com escala. Em relação à Coreia do Sul, esperemos que as viagens possam regressar rapidamente, mas os nossos Serviços de Saíde não vão abrir ainda”, disse a responsável do turismo, explicando depois que a prioridade é reabrir primeiro o mercado da China. “E para que possamos fazer isso, não podemos correr qualquer tipo de riscos de ter casos, porque isso iria mudar as fichas do jogo novamente”, referiu.

Para além disso, Helena de Senna Fernandes não acredita numa retoma das viagens internacionais, em pleno, enquanto não houver uma vacina disponível.

DST esteve perto de anunciar a normalização das viagens com Hong Kong

A normalização das viagens entre Hong Kong e Macau esteve perto de ser anunciada pela Direcção dos Serviços de Saúde, mas o aumento do número de casos na região vizinha levou as autoridades a recuar, revelou ontem Helena de Senna Fernandes. “É uma história triste, mas estivemos muito perto de normalizar as viagens entre Macau e Hong Kong. Dois dias antes de anunciarmos, tudo mudou e agora estamos numa situação em que nem sabemos quando tudo irá regressar ao normal com Hong Kong”, afirmou a directora da Direcção dos Serviços de Turismo na palestra organizada pela Câmara do Comércio França-Macau.

Integração na secretaria para a Economia e Finanças deverá ocorrer em Agosto

A direcção dos Serviços de Turismo vai passar a integrar a secretaria para a Economia e Finanças no próximo mês. A medida já tinha sido anunciada pelo Chefe do Executivo durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa, mas ainda não tinha sido divulgado uma data concreta. Em entrevista ao PONTO FINAL no mês de Junho, Helena de Senna Fernandes disse apenas que seria “em breve”. Ontem, a responsável pelos Serviços de Turismo adiantou mais um pouco. “Em relação à mudança da DST para a secretaria para a Economia e Finanças já ando a dizer brevemente há um mês, mas de acordo com o que ouvi será provavelmente em Agosto. Já falámos com o IPIM no sentido de racionalizarmos os nossos recursos, o que quer dizer que os nossos representantes vão ajudá-los a promover os seus eventos – e os seus representantes no interior da China vão também começar a promover o turismo para nós. Estamos a preparar-nos para uma grande campanha de promoção do turismo no interior da China, com óptimas ofertas, para voltarmos a ter visitantes. Ou seja, as pessoas que estão na disposição de viajar vão ter uma mentalidade totalmente diferente”.

Cerca de mil novos quartos de hotel foram licenciados este ano

Devido à baixa taxa de ocupação hoteleira devido ao contexto pandémico, os hotéis de Macau estão a renovar as instalações tendo em vista o eventual regresso dos turistas. De acordo com Helena de Senna Fernandes, a DST licenciou em 2020 cerca de mil novos quartos de hotel. “Os hotéis estão a aproveitar o contexto para se renovar e este ano abrimos cerca de mil novos quartos de hotéis. Isso não quer dizer que já estão abertos ao público, mas pelos menos já licenciámos grande parte destes novos quartos, especialmente em pequenas pousadas e no Lisboeta, que já está totalmente licenciado. É só uma questão de tempo para que decidam quando vão abrir”, indicou.