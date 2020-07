Máscaras do Governo passam a ser distribuídas de 30 em 30 dias

As autoridades de saúde anunciaram ontem que o plano de distribuição de máscaras pela população será alterado a partir do dia 31 de Julho, dia em que começa a 20.ª ronda de venda. A partir de agora, as máscaras passam a ser vendidas de 30 em 30 dias. Na conferência de ontem, Leong Iek Hou indicou que os infantários poderão reabrir em Setembro.

Ao contrário daquilo que aconteceu nas 19 rondas de venda de máscaras comparticipadas pelo Governo, a partir de 31 de Janeiro as máscaras serão vendidas de 30 em 30 dias. Assim, os cidadãos poderão comprar 30 máscaras de cada vez. A informação foi anunciada na conferência de imprensa de ontem do centro de coordenação de contingência do novo tipo de coronavírus. Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, adiantou que os infantários poderão reabrir em Setembro, caso a situação epidémica se mantenha.

A 20.ª ronda de distribuição de máscaras vai começar a 31 de Julho e vai durar até 29 de Agosto. Durante este período de tempo, residentes e trabalhadores não-residentes podem comprar 30 máscaras pelo preço de 24 patacas. Há a possibilidade de se optar pela compra de 30 máscaras de adulto ou de 15 máscaras de adulto mais 15 máscaras de criança. Os postos de venda são os mesmos.

Até agora, a distribuição de máscaras era feita de dez em dez dias e cada embalagem custava oito patacas. Leong Iek Hou explicou a alteração, dizendo que tem como objectivo evitar que as pessoas tenham de se deslocar aos pontos de venda de dez em dez dias. “Assim também podemos evitar que haja aglomeração de pessoas nos locais”, disse.

Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, sublinhou que a medida visa “facilitar a vida aos cidadãos” e indicou que, desde o início do plano de distribuição, já foram vendidas mais de 100 milhões de máscaras.

Questionada sobre a data de entrada em funcionamento dos infantários, Leong Iek Hou indicou: “Se a situação de Macau se mantiver estável, diria que em Setembro a reabertura seria possível”.

Wong Weng Meng, dos Serviços de Alfândega, referiu que estão a ser estudados ajustes nas quotas para a passagem nas fronteiras de veículos com matrícula de Macau e de Guangdong. Foram atribuídas, no total, 4.200 quotas de passagem na fronteira. A quota diária é de 700.

Na conferência de imprensa de ontem, as autoridades contabilizaram 122 dias sem casos locais de infecção pela Covid-19 e 33 sem casos importados. No total, Macau regista 46 diagnósticos.

Homem que saiu de Macau a 11 de Julho diagnosticado em Hong Kong

Um homem de 62 anos, que trabalhou em Macau entre os meses de Março e Julho, foi diagnosticado com o coronavírus em Hong Kong, informaram ontem as autoridades de saúde na conferência de imprensa. Segundo Leong Iek Hou, o homem trabalhava na área de decoração de interiores e a 11 de Julho saiu de Macau em direcção a Hong Kong. Na véspera, tinha feito um teste de ácido nucleico e o resultado tinha sido negativo. A 17 de Julho, o homem fez um outro teste na RAEHK, que deu resultado positivo. O homem terá sido infectado já em Hong Kong pela mulher ou filho, que também tinham sido diagnosticados com Covid-19. “As autoridades de Hong Kong também consideram que é caso de contágio em Hong Kong”, referiu Leong Iek Hou.

A.V.