Incerteza e contaminação, na criação que aponta a um novo tempo

Uma reflexão plástica sobre um tempo de pandemia e o modo como esta se atravessou na criação artística, é a proposta da mostra “Uncertainties: PRD Post-pandemic Contemporary Art Exhibition”, que o Armazém do Boi apresenta, até 6 de Setembro, no Post-Ox Warehouse Experimental Site. Dividida em quatro secções, que se estendem de forma cruzada pelos três pisos da galeria, a colectiva reúne trabalhos de pintura, desenho, instalação, videoarte e fotografia.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Na recepção ao espectador, a grande caixa de esmalte rectangular, preenchida com sal grosso. “Wuhanese”, assim se designa a instalação de Liu Ke, artista de Wuhan, que sentiu, no final de Janeiro, o peso do estigma que carregavam todos os que, em trânsito, eram identificados como chineses ou da província de Hubei, o que se equiparava, então, a “portadores de vírus”. “Eu podia sentir os seus olhares confusos, que eram ao mesmo tempo sentenciosos, medrosos e desconcertantes; eu podia sentir o olhar deles a queimar a minha pele”, escreveu o artista na nota da peça que abre uma mostra que é também reflexo de um tempo de pandemia. “Uncertainties: PRD Post-pandemic Contemporary Art Exhibition” divide-se em quatro secções, cada uma com diferente curadoria, e reúne trabalhos de 19 grupos de artistas de Zhuhai e Macau, que se cruzam no espaço físico da galeria.

“Como estamos a viver um tempo de pandemia, eu estava muito curioso sobre aquilo em que se está a focar o trabalho artístico. A situação é muito única e a ideia é como é que esta situação mudou o artista, por isso defini o tema “Uncertainties [Incertezas]”, especificamente centrado neste tempo e em como as pessoas mudaram devido ao que estamos a enfrentar”, enquadra Noah Ng, presidente do Armazém do Boi, que diz estar “curioso sobre os artistas e como eles viveram este tempo”, pois, “antes desta situação, tínhamos uma vida mais calendarizada; depois disto, o que tínhamos antes, o estilo de vida, a situação laboral, tudo se tornou incerto”.

E pressente a contaminação deste tempo no trabalho que eles agora apresentam? “Todos os artistas têm o seu modo de criar, de organização, mas todo o seu trabalho foi perturbado. Nesta altura, só podem usar o que experienciaram para criar. Muitos mudaram o tema em que estavam a trabalhar, agora estão mais focados no caminho que têm seguido, agora estão mais alerta para a situação, para o seu papel na sociedade”. Noah Ng aponta o exemplo de Liu Ke: “Este artista é Wuhan, agora está a trabalhar em Cantão. Quando começou a pandemia, o seu trabalho ficou mais focado no seu lugar de pertença, o seu trabalho está mais relacionado com isso, com a situação na sua região, isso influenciou o seu tema”.

“O FUTURO DEPOIS DE TUDO ISTO”

Com a pandemia ainda em curso, com a ausência, ainda, de resposta para uma doença com que possivelmente a humanidade terá que aprender a coexistir, Noah introduziu, na designação da mostra, a expressão “pós-pandemia”. É um modo de potenciar a reflexão, de a situar no futuro? “Sim, o pós-pandemia ainda não chegou, ela está a decorrer, o seu início foi há seis ou sete meses, os artistas têm vivido um tempo muito diferente. O estilo de vida é já muito diferente, mas a ideia desta exposição não é só o que temos passado, onde estamos agora, mas também o futuro depois de tudo isto. Espero que os trabalhos sejam também uma reflexão sobre o que se passou”.

Noah Ng assume a curadoria de uma das quatro secções que compõem a colectiva, onde figuram cinco artistas. “Três são de Macau, um de Hong Kong e um de Guangdong, que está a trabalhar em Pequim. Os artistas que seleccionei, quis que tivessem várias identidades. Eles são destas regiões mas têm identidades diferentes. Há um português que vive em Macau há 30 anos, o Joaquim Franco. Estou focado em artistas com múltiplas identidades, não só chinesa, em como é que eles reflectiram esta situação, neste momento”.

Entre as quatro secções, e para além de “Flowers”, com curadoria de Noah Ng, estão “Resisting Collective Amnesia to Create Certitude in Incertitude, com curadoria de Wang Jing (Shenzhen); “Isonomia”, com curadoria de He Junyan (Zhuhai); e “The Magical World During Our Suspended Existence”, com curadoria de Wu Jing (Shunde).