Vida em Marte? “Estamos cada vez mais próximos de ter uma resposta”

Com Tianwen-1, a China quer perceber qual o ambiente de Marte. Na Terra, Xu Yi, da equipa da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) que está a dar apoio na análise dos dados, diz que é uma missão ambiciosa e “extremamente difícil”. André Antunes, da unidade de astrobiologia, garante que estamos cada vez mais próximos de saber se há vida em Marte. Daqui a uma ou duas décadas devemos ter uma resposta, aponta.

Está a caminho de Marte um satélite, um módulo de aterragem e um ‘rover’ enviados pela China na semana passada. O objectivo é explorar o planeta vermelho, quer a nível atmosférico que ao nível do subsolo, para que, no futuro, os dados recolhidos ajudem a perceber se há ou houve vida em Marte. André Antunes, da unidade de astrobiologia do Laboratório de Referência Estatal da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), prevê que daqui a “uma ou duas décadas” a humanidade possa saber se existe vida em Marte. Para o investigador, a primeira missão 100% chinesa a Marte é “particularmente ambiciosa”. Xu Yi, professora auxiliar do Space Science Institute e membro da equipa da MUST responsável por apoiar Tianwen-1 na análise de dados, concorda e nota que “a taxa de sucesso não é muito alta”. Há mais de 60% de probabilidades de a missão não ser bem-sucedida, aponta.

Num encontro da equipa da MUST que está a apoiar as autoridades do interior da China na missão Tianwen-1 com a imprensa, Xu Yi começa por contextualizar que o satélite lançado da ilha de Hainão no dia 26 de Julho vai chegar a Marte daqui a seis meses e meio. Depois, o satélite terá de entrar na órbita marciana e por lá ficará durante “dois ou três meses”, para “analisar as condições do local de aterragem” do módulo. Depois de aterrar, o módulo libertará um ‘rover’ que ficará em Marte pelo menos três meses para examinar a superfície, o subsolo e a atmosfera do planeta, tirando fotografias que serão enviadas para o satélite e, depois, reencaminhadas para a Terra, para análise pelas equipas de investigação chinesas.

Xu Yi não se mostra totalmente confiante no sucesso global da missão chinesa. “É extremamente difícil”, diz, explicando: “Há uma grande incerteza. Esperamos que possa ser bem-sucedida, mas esta é a primeira vez que enviamos um satélite para Marte. Se o conseguirmos colocar na órbita de Marte, já será um sucesso. Se conseguirmos aterrar o ‘lander’ em segurança em Marte, será mais um sucesso. E finalmente há o ‘rover’, que, se se conseguir movimentar em Marte, será outro sucesso”. Por isso, “a taxa de sucesso não é muito alta”. A investigadora da MUST diz que a probabilidade de sucesso total é de menos de 40%.

SATÉLITE, ‘LANDER’ E ‘ROVER’. A CHINA QUER FAZER O PLENO EM MARTE

André Antunes concorda com Xu Yi: “A Agência Espacial Chinesa foi bastante ambiciosa, porque está a enviar três módulos de uma vez e a tentar fazer o pleno daquilo que se pode fazer em Marte, com as tecnologias actuais”.

O investigador português é o líder da unidade de astrobiologia do Laboratório de Referência Estatal da MUST. A sua unidade não está, para já, directamente ligada à Tianwen-1, porque “o objectivo desta missão não é especificamente procurar indícios de vida” e porque a sua unidade ainda está em fase de instalação, tendo sido criada no início deste ano.

“Parte dos objectivos da missão tem a ver com compreender melhor e estudar melhor as condições que existem em Marte, quer à superfície quer a nível de atmosfera, quer a nível de subsolo. Por isso, alguns destes dados serão úteis para missões futuras que vão especificamente procurar vida”, explica o investigador cuja equipa que lidera se dedica precisamente ao estudo do desenvolvimento de organismos vivos em condições extremas.

“A procura de vida fora da Terra não é uma coisa que é feita a nível individual, não é um esforço único, não é um esforço meu nem de Macau nem da China, é um esforço da humanidade no todo”, lembra André Antunes. A astrobiologia procura responder à “maior pergunta que alguma vez a humanidade já fez”: “Estamos sozinhos no Universo?”.

André Antunes lembra que a astrobiologia “tem algumas limitações” devido ao facto de a investigação ter de se debruçar apenas em ambientes na Terra que terão condições semelhantes àquelas que eventualmente serão encontradas noutros planetas. Contudo, “estamos cada vez mais próximos de ter capacidade técnica para desenvolver missões espaciais com recolha de amostras e retorno para podermos estudar amostras de Marte no nosso planeta”. Este será um ponto-chave na obtenção de uma resposta.

A RESILIÊNCIA DA VIDA EM CONDIÇÕES ADVERSAS

Para o investigador da MUST, a resiliência da vida é maior do que as condições extremas a que é exposta. “Nas primeiras missões a Marte havia aquela percepção da vida como sendo uma coisa frágil e que só conseguia existir numa determinada gama de condições. Isso foi uma coisa que mudou completamente”, refere, notando: “Há uma enorme quantidade de ambientes em que originalmente se pensava que seria impossível existir vida lá, devido às condições muito extremas, e o que é certo é que os micróbios lá estão, e não estão só a sobreviver, estão a prosperar”.

“Estamos cada vez mais próximos de ter uma resposta e eu acho que será uma coisa de uma ou duas décadas para se saber se, no mínimo, existe ou existiu vida em Marte”, afirma.

Num comunicado de imprensa enviado anteriormente pela equipa da MUST, lia-se: “Os dados científicos de que dispomos actualmente sugerem que pode ter havido vida e água líquida em Marte. As suas características tornam-no num candidato potencial para se tornar um planeta habitável no sistema solar após terraformação. Esta possibilidade alimenta a esperança de que humanos possam eventualmente habitar Marte, que se tornaria uma nova fronteira para a vida”.

Agora, André Antunes ressalva: “Não acho que seja uma prioridade nesta fase do campeonato, até porque há outros problemas associados a uma potencial colonização de Marte por humanos, que tem a ver com a possível existência de vida lá”. Antes de uma eventual colonização, segundo Antunes, há que perceber se existe vida em Marte. “Temos de ter cuidados redobrados, do ponto de vista de envio de potenciais astronautas para Marte, porque podemos seriamente estar a pôr em risco comunidades e ecossistemas completos que existam em Marte que nós nem sabemos que lá estão e que temos potencial de destruir”, explica.

Antes de Marte, há a Lua. O satélite natural da Terra poderia servir de “base permanente ou semi-permanente”. “A Lua seria sempre um primeiro passo a caminho de Marte. Marte é demasiado distante e é demasiado complicado do ponto de vista tecnológico”, nota André Antunes.

“A colonização de outros planetas é uma tarefa que é bastante complicada e tem custos bastantes elevados. A parte mais importante é a produção de água, porque a água é essencial para a existência de humanos onde quer que seja”, lembra.