Pereira Coutinho exige mais mobilidade e transparência na Administração Pública

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau questiona os planos do Governo para a reforma da Administração Pública e pede pormenores das medidas que serão implementadas no sentido de garantir maior mobilidade aos trabalhadores dos serviços públicos. Numa interpelação escrita, José Pereira Coutinho pediu também uma maior transparência no acesso às habilitações académicas dos membros de órgãos consultivos e perguntou ao Executivo que medidas estão previstas para elevar as responsabilidades dos titulares dos principais cargos públicos e as respectivas regras de conduta.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A gestão dos Recursos Humanos na Administração Pública nos últimos 20 anos tem sido “desastrosa” e necessita de uma reforma urgente, afirmou o deputado José Pereira Coutinho ao PONTO FINAL na sequência de uma interpelação escrita enviada ao Governo, onde o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) pediu esclarecimentos ao Executivo sobre que medidas serão implementadas para assegurar uma maior mobilidade aos trabalhadores da Administração Pública.

“Ao longo dos últimos 20 anos, a gestão interna dos Recursos Humanos [na Administração Pública] tem sido desastrosa”, frisou o deputado, assinalando que é necessário agilizar a mobilidade dos trabalhadores da Função Pública para colmatar desequilíbrios nos serviços. “A racionalização dos recursos humanos na Administração Pública tem a ver com a boa gestão interna dos seus trabalhadores, equilibrando onde haja mais falta de pessoal com os serviços públicos que têm funcionários em excesso mediante flexibilidade na mobilidade, eliminando a actual burocracia impeditiva à sua concretização”, escreveu Pereira Coutinho na interpelação enviada ao Governo a 27 de Julho.

De acordo com o deputado, cabe ao Centro de Formação para os Trabalhadores dos Serviços Públicos (CFTSP) propor medidas de aperfeiçoamento na mobilidade dos trabalhadores de modo a melhorar a eficiência dos serviços públicos e prestação de elevada qualidade de serviços aos cidadãos.

“No âmbito das competências do CFTSP, que medidas concretas vão ser implementadas a curto e médio prazo no sentido de agilizar a mobilidade dos trabalhadores dentro dos serviços públicos, eliminar a elevada burocracia no processo de avaliação do desempenho e elevar a qualidade da actual formação dos quadros dirigentes e chefias no âmbito da reforma urgente da Administração Pública?”, questionou o presidente da ATFPM.

Outro dos problemas apontados por Pereira Coutinho está relacionado com o processo de criação de órgãos consultivos que, no entender do deputado, tem “desestabilizado e contribuído para afectar a prestação da qualidade de serviços aos cidadãos de Macau” porque “a cada mandato do Chefe do Executivo” há uma tendência para transferir trabalhadores “da sua confiança de um para outro serviço”, incluindo assessores, juristas, funcionários, secretários e directores.

Perante esta “tendência”, Pereira Coutinho pediu mais esclarecimentos. “Que medidas concretas vão ser implementadas na reforma e aperfeiçoamento do actual sistema consultivo nomeadamente na elevação da transparência das habilitações académicas, dos membros com experiência de trabalho e antiguidade nas funções relacionadas com o órgão consultivo com prevalência nos valores do mérito profissional e pessoal?”, questionou o deputado.

No terceiro ponto da interpelação, o deputado pediu também mais pormenores sobre os planos do Governo sobre a responsabilização e regras de conduta de titulares dos principais cargos públicos. “Que medidas concretas serão introduzidas para a curto e médio prazo sejam elevadas as responsabilidades dos titulares dos principais cargos públicos que têm a elevada responsabilidade de tutelar os serviços da sua dependência dando cumprimento escrupuloso ao actual estatuto dos titulares dos principais cargos incluindo as respectivas regras de conduta?”, concluiu.