Metro Ligeiro tem prejuízos na operação e lucros com apoios do Governo

Num relatório enviado ao Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, a Sociedade do Metro Ligeiro apresentou, entre Junho e Dezembro de 2019, despesas na ordem dos 422,9 milhões de patacas e receitas de 434,1 milhões de patacas, ainda que a larga maioria das receitas tenha sido proveniente de apoios do Governo. Assim, nesse período, a empresa registou lucros de 11,2 milhões de patacas.

André Vinagre

A Sociedade do Metro Ligeiro fechou 2019 com lucros de 11,2 milhões de patacas. Isto porque, segundo o resumo financeiro enviado pela empresa ao Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, registou despesas de 422,9 milhões de patacas e receitas de 434,1 milhões de patacas. Do total dos ganhos, 433,9 milhões de patacas foram provenientes de apoios financeiros do Governo. Entre 10 de Dezembro, data em que a Linha da Taipa começou a circular, e 31 de Dezembro, utilizaram o transporte 662 mil passageiros.

O relatório financeiro da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau é referente ao período entre os dias 15 de Junho e 31 de Dezembro de 2019, uma vez que a empresa foi constituída a meio de Junho. No documento, a empresa detalha os gastos, justificando que 399,6 milhões de patacas tiveram a ver com despesas decorrentes de 12 contratos de cessão entre os meses de Outubro e Dezembro. Houve ainda 23 mil patacas referentes a despesas de funcionamento interno e outras despesas de operação.

No que toca às receitas, 433,9 milhões de patacas tiveram como fonte os apoios do Governo e 188 mil patacas foram provenientes de juros bancários. A sociedade lembra que, “de forma a permitir que os cidadãos experimentassem o serviço público de transporte em metro ligeiro” o transporte foi gratuito entre a data de entrada em funcionamento e o dia 31 de Janeiro de 2020, o que fez com que, até 31 de Dezembro de 2019, não tenham sido “obtidas quaisquer receitas com a venda dos bilhetes”.

A empresa pública que faz a gestão da Linha da Taipa do Metro Ligeiro de Macau apresentou as contas ao gabinete liderado pela antiga secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan. As empresas de capitais públicos da RAEM ou outras pessoas colectivas de direito público da RAEM detêm participações financeiras superiores a 50% têm instruções para apresentarem informações junto deste gabinete. As informações das empresas foram divulgadas no site do gabinete na segunda-feira.

Recorde-se que a Sociedade do Metro Ligeiro tem como incumbência a construção, manutenção das infra-estruturas e dos equipamentos e fazer a operação do mais recente meio de transporte da região. A RAEM detém 96% do capital da empresa, o Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização detém 3% e o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia é dono de 1% das acções. O capital social da empresa é de 1,4 mil milhões de patacas.