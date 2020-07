Especialista considera que ensino especial traz “melhorias significativas”

A directora do Centro de Investigação em Educação D. Domingos Lam da Universidade de São José (USJ), Ana Correia, considera que o novo Regime do Ensino Especial introduz “melhorias significativas”. Em declarações à Rádio Macau, a investigadora destaca também o facto de o novo diploma abrir a porta a um regresso ao ensino regular.

O novo Regime do Ensino Especial, publicado na segunda-feira em Boletim Oficial (BO), introduz “melhorias significativas”, considera Ana Correia. No entender da directora do Centro de Investigação em Educação D. Domingos Lam da Universidade de São José (USJ), o diploma era “há muito esperado” e tem uma série de “mudanças importantes”, considerou à Rádio Macau. O diploma entra em vigor no ano lectivo 2021/2022.

Uma maior responsabilização das instituições de ensino, que agora ficam impedidas de exigir aos pais que retirem os filhos da escola se for diagnosticado, a meio do ano lectivo, como sendo um aluno com necessidades educativas especiais, foi um dos destaques da investigadora. “Talvez não acontecesse na prática, mas sabemos que podia acontecer, porque as escolas podiam justificar que não tinham uma equipa de educação especial, enfim condições físicas, logísticas e/ou recursos profissionais para continuarem a ter esses alunos na escola. Mas, agora, a escola tem obrigatoriamente de ir buscar esses recursos e, se for o caso, até o aluno ser transferido para outra escola, tem de assegurar a sua educação”, referiu à Rádio Macau.

Ana Correia destaca também o facto de o novo diploma abrir a porta a um regresso ao ensino regular. “Um aluno que esteja a frequentar uma turma de ensino especial ou uma turma pequena pode voltar ao ensino regular. Portanto, há uma flexibilidade maior e o aluno quando sai do ensino regular, por exemplo, não sai com a impressão de uma decisão definitiva, que é para sempre, pelo que é extremamente positivo”, frisou.

Sobre o novo conceito de sobredotado, Ana Correia afirma ser positiva a possibilidade de alunos com capacidade de aprendizagem acima da média poderem saltar de ano. Mas deixa também um aviso. “Isto pode criar aqui também um efeito perverso, porque sabemos que Macau é um sítio caracterizado por uma competitividade extremamente intensa e esta possibilidade de os pais sugerirem e quererem que os filhos passem para o ano seguinte porque – acham eles – que eles já estão mais adiantados e podiam avançar mais rapidamente, pode trazer também angústia e pressão aos próprios alunos”, alertou.

Em termos globais, Ana Correia considera positivas as mudanças introduzidas pelo diploma, lamentando apenas que não tenha sido ainda atribuído mais papel à família.

A directora do Centro de Investigação em Educação D. Domingos Lam da USJ comentou ainda o regulamento administrativo publicado também na segunda-feira em BO que afirma que, a partir de Setembro de 2021, nenhum aluno do primeiro ao quarto ano vai poder ser reprovado. “Faz todo o sentido”, frisou Ana Correia, acrescentando que a reprovação de crianças até aos 10 anos de idade “não tem vantagem nenhuma”.