Despedimento de Éric Sautedé foi sem justa causa, considera Peter Stilwell

O despedimento de Éric Sautedé da Universidade de São José foi sem justa causa, considera Peter Stilwell. O antigo reitor da instituição foi ouvido ontem antes do julgamento estar marcado, uma vez que pretende ir para Portugal gozar a reforma.

Peter Stilwell afirmou ontem em tribunal que o despedimento do académico Éric Sautedé da Universidade de São José (USJ) foi sem justa causa, tendo a decisão sido tomada em conformidade com os princípios da universidade de matriz católica de não interferir no debate político, refere a Rádio Macau.

O despedimento ocorreu em 2014 e o Tribunal Judicial de Base (TJB) encontra-se agora a avaliar se foi ilegal e contra os direitos fundamentais. De acordo com o acórdão do Tribunal de Última Instância (TUI), Éric Sautedé conseguiu a oportunidade de um tribunal avaliar se o despedimento da USJ foi discriminatório devido à sua intervenção política.

Sautedé apresentou um pedido de indemnização no valor, no mínimo, de meio milhão de patacas, por danos morais, e uma compensação no valor de 885 mil patacas por danos patrimoniais, tendo como base as declarações do antigo reitor da USJ ao PONTO FINAL, em que Peter Stilwell assumiu que os comentários políticos do académico francês “contrariavam o princípio da Igreja Católica de não intervenção no debate político de Macau” e que “estariam a prejudicar a imagem da universidade”.

O antigo reitor afirmou em tribunal que não houve nenhum processo disciplinar, nem qualquer dúvida sobre o bom comportamento de Éric Sautedé enquanto professor. “Isso é dito preto no branco”, afirmou. Stilwell acrescentando, porém, que “obviamente não há uma decisão sem uma causa, sem motivos que a expliquem”.

Segundo a Rádio Macau, Peter Stilwell sublinhou que o académico tinha uma “relação invejável com a comunicação social – o que ajudou nas relações públicas da própria Universidade de São José”, mas argumentou que deveria ter cuidado com as posições veiculadas porque aparecia sempre como docente da USJ e isso poderia causar impacto na imagem da universidade. “Quanto mais destacada a pessoa é, mais cuidado tem de ter com os comentários. (…) Não pode usar o seu peso na instituição [de ensino], ou fazer pesar a balança para um lado ou para o outro”, alertou.

Questionado pelo advogado do académico, Miguel Quental, sobre se “a gota de água para a saída de Éric Sautedé” da USJ foi um comentário à eleição do Chefe do Executivo, o antigo reitor afirmou que já tinha sido muito claro na altura e que não se pronunciava “sobre o que era dito, mas sobre o contexto que criava à universidade”. “Sim, ele presenciou coisas que demonstram como as declarações dele tinham um impacto negativo na universidade”, afirmou Peter Stilwell.

O antigo reitor defendeu que “uma universidade confessional, seja judaica ou cristã , tal como os jornais, tem os seus princípios orientadores”, e um docente “sabe que se ferir esses princípios, mesmo no exercício das funções académicas, é possível que a universidade lhe diga adeus”. O antigo reitor da USJ confirmou que até ao despedimento não havia orientações escritas. “Existiam na minha cabeça, por longa experiência universitária. (…) Todos os funcionários, segundo a Lei Básica, têm a sua liberdade cívica, mas no interior da universidade há que ter cuidado para que o debate político se faça fora do campus”, disse Stilwell, em declarações publicadas pela Rádio Macau.

As regras passaram entretanto para o papel, em Novembro de 2014, num documento distribuído a alunos e professores e também entregue ao já extinto Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, adiantou.