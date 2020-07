Associação pede ao Governo solução para a queda de janelas no Nova Taipa Garden 

Numa carta enviada ao Chefe do Executivo, a Associação da Sinergia de Macau pediu soluções para a queda regular de janelas no Edifício Nova Taipa Garden. Lam U Tou, presidente da associação, referiu que a segurança dos residentes e do público está em causa e assinalou que só no ano passado houve um total de 168 incidentes do género.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os residentes e proprietários de estabelecimentos junto ao Edifício Nova Taipa Garden vivem em sobressalto devido à queda constante de janelas na área. O último caso ocorreu no domingo passado com a queda de mais uma janela, que quase atingiu um pedestre. Perante a situação, a Associação da Sinergia de Macau enviou esta semana uma carta ao Chefe do Executivo para resolver a situação. A associação sugere a formação de um departamento coordenador tendo em vista a resolução do problema.

“Recentemente, a Associação Associação da Sinergia de Macau recebeu muitos pedidos de ajuda por parte de pequenos proprietários do Edifício Nova Taipa Garden, a assinalar que o problema de queda de janelas neste conjunto habitacional é extremamente sério”, pode ler-se no documento enviado a Ho Iat Seng com conhecimento do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

Na carta assinada pelo presidente da Associação Sinergia de Macau, Lam U Tou, referiu que a situação está mais do que assinalada pelas autoridades, e que não houve qualquer desenvolvimento no sentido de resolver o problema. “Nos últimos anos não houve qualquer resultado sendo que o comité de gestão e a empresa gestora limitaram-se a publicar avisos de recomendação aos proprietários para que fizessem a manutenção e a reparação das janelas. Por causa da frequência da queda de janelas, os moradores estão extremamente preocupados com a possibilidade de acidentes mortais”, refere a associação.

De acordo com o registo de acidentes com janelas do conjunto habitacional, só em 2019 houve 168 incidentes com quedas de janelas. “Vários vizinhos da Taipa também referem que, nos últimos anos, as janelas tinham caído em média uma ou duas vezes por semana, assinalando que a Rua de Bragança, onde fica o Edifício Nova Taipa Garden, foi a área com mais casos”, indica Sinergia de Macau no documento enviado ao Governo.

A associação recordou também que no ano passado houve um incidente semelhante numa creche. “Por sorte, as janelas foram bloqueadas por uma cobertura e felizmente não houve vítimas. Por esse motivo, muitos proprietários do Edifício Nova Taipa Garden chegaram a sugerir a construção de passagens cobertas para proteger os pedestres. Embora estas sugestões possam ser tardias e não resolvam o problema de raiz, também reflectem as verdadeiras preocupações e o desamparo destes moradores. No dia 26 de Julho recebemos mais um alerta de que uma janela tinha caído novamente no Edifício Nova Taipa Garden tendo quase atingido um pedestre, que felizmente escapou ileso”, frisou Lam U Tou na carta enviada a Ho Iat Seng e Raimundo do Rosário, e com conhecimento a Chan Pou Ha, directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Arnaldo Ernesto dos Santos, presidente do Instituto de Habitação e Lam Kam Seng, presidente do Conselho de Administração da Macau Renovação Urbana, S.A.