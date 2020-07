André Cheong vai reunir-se com mais de 40 associações da função pública em Agosto

O secretário para a Administração e Justiça tem uma reunião marcada com representantes de mais de 40 associações da função pública de Macau no próximo dia 2 de Agosto, revelou José Pereira Coutinho ao PONTO FINAL. De acordo com o presidente da Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), a reunião de trabalho com André Cheong terá como objectivo a discussão de alguns problemas que afectam os trabalhadores da função pública, nomeadamente o regime de pensões e a possibilidade de reformas antecipadas a partir de 15 ou 20 anos de trabalho efectivo.

“Uma das questões que vamos apresentar ao secretário para a Administração e Justiça está relacionada com a possibilidade de os trabalhadores poderem aposentar-se mais cedo. Ou seja, que o Governo permita que os trabalhadores que estão inscritos no Fundo de Pensões de Macau possam aposentar-se a partir de 15 ou 20 anos de trabalho efectivo na Função Pública, permitindo assim ao Executivo uma gestão melhor dos seus recursos”, afirmou Pereira Coutinho, acrescentando que muitos destes trabalhadores preferem sair para o sector privado por falta de oportunidades de evolução na carreira na função pública.

Na reunião agendada com André Cheong, os representantes da ATFPM vão também apresentar uma proposta para que haja uma equiparação entre o regime dos trabalhadores que recebem através do Fundo e Pensões e os que recebem através do Regime de Previdência. “Se os trabalhadores do regime de pensões após aposentados podem continuar a beneficiar de certos subsídios como os de residência, porque é que os trabalhadores do regime de previdência depois de aposentados não têm os mesmos direitos?”, questionou o presidente da ATFPM.

Outra das questões que serão abordadas com André Cheong no próximo dia 2 de Agosto está relacionada com o recenseamento dos trabalhadores da função pública. “Também queremos saber, tendo em consideração que neste momento são cerca de 40.000 trabalhadores que trabalham na função pública, até que ponto estão recenseados para poderem exercer o seu voto no próximo ano nas eleições da Assembleia Legislativa. O recenseamento termina em Dezembro do corrente ano e temos informações de que muitos dos trabalhadores da Função Pública não estão recenseados, e que o Governo devia tomar a iniciativa de registar esses trabalhadores que entraram posteriormente na Função Pública”, frisou.

