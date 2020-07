Sulu Sou insiste na reforma dos mecanismos de consulta no sentido da democratização

Conhecida a tentativa, reiterada, do deputado democrata de abrir as portas das reuniões das comissões da Assembleia Legislativa, Sulu Sou volta a insistir na gradual democratização dos conselhos consultivos, com o acesso público às reuniões ou a eleição de parte dos seus membros. Esbarrou o desígnio pró-democracia do deputado no entendimento do director dos SAFP, que promete apenas reforçar a divulgação de informações e para quem a diversidade na participação está assegurada com a introdução de mandatos que não excedem os seis anos.

Sílvia Gonçalves

silviagoncalves.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou desconfia do modo de funcionamento dos mecanismos de consulta e aponta o que diz ser a falta de transparência no funcionamento diário dos mais de 45 organismos consultivos, onde quase todos os membros são nomeados pelo Chefe do Executivo. Em interpelação escrita, o deputado insiste na abertura das reuniões destes organismos e volta a defender a eleição, pelo público, de parte dos seus membros. O director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) não assume o compromisso de abrir as portas mas apenas o reforço na divulgação de informações. A possibilidade de sufrágio para a eleição de alguns dos membros dos organismos consultivos também não é considerada por Kou Peng Kuan, que alega que “as oportunidades de participação a uma maior diversidade de pessoas” estão asseguradas com a “recondução de mandatos com duração não superior a seis anos”.

“As dúvidas residem no método de constituição e na distribuição das competências entre o grande número de organismos consultivos existentes, porque há falta de transparência no seu funcionamento diário, e quase todos os seus membros, que são centenas, são nomeados à porta fechada por uma só pessoa, que é o Chefe do Executivo”, considera Sulu Sou. Entende o deputado que “o público muito pouco sabe sobre esses organismos consultivos que estão estreitamente relacionados com a vida da população”, e “muito menos sobre se esses organismos conseguem fazer reflectir, ao máximo, as opiniões do público e o consenso social nas políticas públicas, de grande e pequena escala”.

EVITAR A SOBREPOSIÇÃO DE CONSULTAS PÚBLICAS

Na primeira de três questões remetidas ao Executivo, o democrata assinala a grande quantidade de consultas públicas que serão realizadas no segundo semestre deste ano, e considera que o Governo deve “maximizar as funções específicas da Comissão de Coordenação da Reforma da Administração Pública e, de acordo com os princípios e normas das Normas para a Consulta de Políticas Públicas, rever e coordenar a calendarização das diversas consultas, no sentido de evitar sobreposições excessivas”. E interroga: “Como é que vai fazê-lo?”

Apontando o facto de as mesmas normas terem sido publicadas há cerca de nove anos, entende o parlamentar que o Governo “deve ponderar substituí-las por um regulamento administrativo ou até por uma lei, com vista a reforçar a eficácia das consultas públicas a realizar pelos diversos serviços públicos”. Em resposta, o director dos SAFP limita-se a dizer que o Governo “irá reforçar a coordenação sobre os trabalhos de consulta e manter-se-á atento em relação à execução dos respectivos projectos, procedendo ao constante aperfeiçoamento e revisão do regime”.

ABRIR A PORTA ÀS REUNIÕES

Numa segunda questão, o democrata e vice-presidente da Associação Novo Macau volta a insistir na abertura das reuniões dos organismos consultivos, socorrendo-se do que é já prática nas reuniões do Conselho do Planeamento Urbanístico. “O Governo deve seguir este bom exemplo, estendendo de forma gradual esta forma de reunião aos demais organismos consultivos”, defende. Kou Peng Kuan não assume o compromisso de abrir reuniões e escuda-se num amplo espectro de práticas. “Consoante as funções e a posição exigidas, a política ou o assunto em causa ou, ainda, o conteúdo do trabalho concreto, os organismos consultivos adoptam diferentes abordagens de modo a permitir que o público tome conhecimento das prioridades e dos resultados alcançados”. E são elas “a introdução da audiência pública, a convocação de conferências de imprensa ou a emissão de comunicados de imprensa após as reuniões”.

Ainda assim, consente o director dos SAFP, “por ser necessário aprofundar ainda mais o conhecimento dos cidadãos sobre os trabalhos desenvolvidos, a divulgação das informações por parte dos organismos consultivos será reforçada”.

PERMITIR A ELEIÇÃO DE MEMBROS DOS CONSELHOS CONSULTIVOS

Por fim, assinala o deputado democrata que quase todos os membros dos organismos consultivos são nomeados pelo Chefe do Executivo, sendo que a composição dos organismos se baseia essencialmente “no método tradicional de nomeação dos membros provenientes das associações e, mais a mais, o mecanismo de auto-recomendação (por exemplo, o do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais), em número reduzido, também não funciona de forma transparente, e tudo isto põe gravemente em causa a aceitabilidade e a eficácia dos órgãos consultivos em geral”, defende Sou Ka Hou, que salienta, ainda, que “no passado, muitas políticas mereceram o apoio absoluto dos organismos de consulta, mas, depois da sua implementação, geraram uma grande polémica na sociedade”.

Defende por isso, o deputado que o Governo deve, “a título experimental, deixar que parte dos membros de alguns organismos consultivos seja eleita pelo público ou pelos respectivos interessados”. Possibilidade que não é sequer mencionada na resposta de Kou Peng Kuan, que atira para os regulamentos que regem estes organismos, “que prevêem exigências próprias para o exercício das funções de membro, designadamente através da nomeação dos dirigentes ou representantes de sectores, de associações e de instituições profissionais, dos representantes comunitários ou de jovens, os dos representates escolhidos internamente pelas respectivas associações, entre outras”.

Para o director dos SAFP, a promoção da rotatividade dos membros está assegurada com a implementação nos organismos consultivos da “recondução de mandatos com duração não superior a seis anos, sendo, no máximo, permitida a acumulação de cargos em três organismos consultivos para a nomeação de cada personalidade social”. O bastante, defende Kou Peng Kuan, para “proporcionar mais oportunidades de participação a uma maior diversidade de pessoas para que participem nos trabalhos dos organismos consultivos e apresentem opiniões e sugestões ao Governo”.