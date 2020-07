Liga Camões, o campeonato de futebol que nasceu em tempos de pandemia

Arranca a 1 de Agosto a primeira jornada da Liga Camões, um campeonato de futebol composto por duas divisões e em duas categorias, sénior e veteranos. Segundo Rui Fernandes, organizador da iniciativa, a Liga Camões surgiu para dar rodagem às várias equipas locais numa altura em que não há competições oficiais em Macau.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Como forma de responder à paragem do futebol a nível local em tempos de pandemia, Rui Fernandes decidiu criar um campeonato de futebol que viesse dar alguma competitividade às equipas e aos jogadores. Baptizada como Liga Camões, “porque fica mal chamar Liga Covid”, este campeonato de futebol de sete irá decorrer em dois formatos, sénior e veteranos, e contará com duas divisões com seis equipas cada.

“A Liga Camões surgiu no propósito de fazer rotação às equipas que estavam paradas por causa do ‘lockdown’ da covid-19, podemos dizer que a Liga Camões surgiu da covid-19”, explicou o organizador ao PONTO FINAL.

Rui Fernandes, que é também vice-presidente da Casa do FC Porto de Macau, contou que no seguimento de várias mensagens de atletas a perguntar por treinos decidiu colocar “mãos à obra e fazer um ‘draft’ daquilo que poderia ser uma competição entre as equipas que estavam paradas”.

Pouco depois começou a desenhar-se a estrutura da competição, com a aceitação de vários clubes também. Será um modelo de futebol de sete, disputado com partidas de 25 minutos, sem número limite de substituições. “Há duas ligas, uma para os veteranos, com mais de 39 anos, das velhas vedetas, e outra liga dos que ainda não são vedetas. Há equipas em que os jogadores sentem-se aptos e jogam nos veteranos porque têm idade para isso, mas podem dar uma perninha na outra. Por exemplo, o Dedé é um caso desse género, é mais do que veterano e continua a jogar na primeira e na segunda divisões”, referiu Rui Fernandes

Há algumas variantes em relação às chamadas regras tradicionais, como a ausências de foras de jogo ou a possibilidade de marcar lançamentos laterais com os pés, e até o sistema de atribuição de pontos foi alvo de algumas alterações. Uma vitória vale três pontos e um empate um ponto, embora uma igualdade possa também render dois pontos, se for com golos, “para diferenciar as equipas que marcam e as que não marcam”, disse o organizador.

As equipas ficarão divididas em duas divisões, havendo subidas e descidas à semelhança de outros campeonatos, representando a ideia de continuidade desta iniciativa. “Este primeiro ano será uma espécie de torneio só para distribuir as equipas nas duas divisões, e para o próximo ano iniciaremos em data a combinar o campeonato propriamente dito, tanto na classe ‘vintage’, como na de seniores”, prosseguiu Rui Fernandes.

O campeonato sénior ainda não tem data confirmada para começar, mas a liga de veteranos arranca no próximo sábado, dia 1 de Agosto, às 18 horas no campo do Sam Yuk. “Neste fim-de-semana haverá só uma jornada, com dois jogos, e depois terá continuidade no próximo fim-de-semana num horário que ainda está por definir, mas que será entre as 10 horas e a uma da tarde”, referiu.

Casa do FC Porto de Macau, Casa de Portugal, CDF Benfica, Akisa, Papatudo, Iau I, B&I Dragons e Lafayette são algumas das equipas que irão participar na Liga Camões. Para além do título de campeão para os respectivos vencedores de cada divisão, haverá ainda prémios para os melhores atletas e outras distinções consoante o desempenho dos jogadores. “Penso até que o mais coxo e o mais desajeitado terão direito a um prémio por terem a coragem suficiente de se apresentarem em campo”, concluiu Rui Fernandes.