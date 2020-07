Guangdong quer atrair para a função pública trabalhadores de Macau e Hong Kong

Vão ser abertas vagas para empregos nos serviços públicos da província de Guangdong a quem jurar fidelidade ao PCC.

Está aberto o caminho para que residentes permanentes de Macau e Hong Kong, que não sejam detentores de passaporte estrangeiro, se possam candidatar a empregos em departamentos governamentais das nove cidades da província de Guangdong, foi anunciado pelo Departamento de Recursos Humanos e Segurança Social da província vizinha. A condição? Os candidatos terão de jurar “apoio à liderança do Partido Comunista da China e ao sistema socialista” e “salvaguardar a unidade, segurança, honra e interesses da Mãe-Pátria”, fazendo prova de que não possuem registo criminal.

De acordo com a nota do departamento, citada pelo China Daily, o objectivo é promover o intercâmbio de talentos entre Guangdong, Hong Kong e Macau, e facultar mais oportunidades de emprego aos jovens das duas regiões administrativas especiais. Os residentes permanentes de Hong Kong e Macau podem candidatar-se a empregos em instituições governamentais em Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing, cidades que integram a Grande Baía.

Segundo o China Daily, os residentes de Hong Kong e Macau, uma vez recrutados, serão tratados em igualdade de condições com os seus homólogos do continente no que diz respeito a salários, planos de pensão e assistência médica. A mesma notícia refere que um número crescente de jovens de Hong Kong e Macau tem procurado oportunidades de trabalho no continente após a inauguração do plano de desenvolvimento da área da Grande Baía, em Fevereiro de 2019.

De acordo com a Macau News Agency, os residentes que forem contratados poderão manter os seus cartões de residentes permanentes e a “Permissão de Viagem para o Continente”, e poderão viajar entre o continente, Hong Kong e Macau de acordo com as suas necessidades diárias, tendo acesso a seguro de pensão, seguro médico e outros benefícios.