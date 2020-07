Governo aumenta compensações relativas a acidentes laborais e doenças profissionais

Foi publicado ontem, em Boletim Oficial, o aumento dos valores relativos às compensações por acidentes de trabalho e doenças profissionais. O limite máximo do montante a dar às famílias em caso de morte provocada por acidente ou doença profissional passa a ser de 1,08 milhões de patacas. Em resposta a uma interpelação escrita de Lei Chan U, o Governo justifica os valores com a análise à evolução do mercado de trabalho e à economia global de Macau, entre outros factores.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os valores das compensações por danos relativos a acidentes de trabalho e a doenças profissionais vão subir, a partir de Setembro. Foram publicadas ontem em Boletim Oficial as alterações aos montantes. Em caso de morte por acidente laboral ou doença profissional, o limite máximo do montante a dar à família passa a ser de 1,08 milhões de patacas, enquanto o limite mínimo sobe para as 324 mil patacas. Numa resposta a uma interpelação escrita de Lei Chan U, encaminhada ontem pelo deputado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) indicou que a revisão dos montantes é explicado pelo estudo de um grupo de trabalho que analisou, entre vários factores, a evolução do mercado de trabalho, a economia global de Macau e a evolução dos preços praticados.

Os valores máximos e mínimos aumentam, assim, 8%. O valor máximo em vigor é de um milhão de patacas e o valor mínimo é de 299 mil patacas. O montante máximo para a indemnização por incapacidade permanente absoluta também é revisto em alta, para os 1,35 milhões de patacas. O limite mínimo também é aumentado para as 405 mil patacas.

O Governo também alterou as prestações em espécie, que têm a ver com a assistência médica e cirúrgica em caso de acidente laboral. O limite máximo sobe agora para os 3,15 milhões de patacas. O regulamento entra em vigor 45 dias após a sua publicação em Boletim Oficial, ou seja, a 9 de Setembro.

O deputado Lei Chan U remeteu ao Executivo, a 29 de Maio, uma interpelação escrita em que questionava a morosidade da actualização dos valores da reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais e os critérios de referência na revisão dos valores limite. Recorde-se que em 2018 o Governo tinha indicado que o limite máximo de uma futura revisão seria de 1,25 milhões e em 2019 voltou atrás e, numa reunião plenária do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS), sugeriu que o valor fosse de 1,08 milhões de patacas, o que acabou por se verificar.

Na resposta, apresentada ao deputado a 1 de Julho e agora remetida à imprensa, a DSAL começa por explicar que, tendo em vista o acompanhamento do trabalho de avaliação para revisão dos valores, “a DSAL e a AMCM [Autoridade Monetária de Macau] criaram um grupo de trabalho que recolhe, de forma contínua e dentro do período, dados necessários à revisão para avaliar os limites de indemnização”. Da análise do grupo de trabalho fizeram parte critérios como a situação do mercado de trabalho e da economia global de Macau, acidentes de trabalho, evolução dos preços praticados em Macau e do rendimento do trabalho, desenvolvimento dos diversos sectores, análise de casos judiciais e indemnizações por justa causa de seguradoras.