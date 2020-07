Covid-19: Autoridades atentas a Xinjiang e Liaoning

Na conferência de imprensa de ontem do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, as autoridades de Macau indicaram que estão atentas à recente escalada do número de infecções pela Covid-19 nas províncias chinesas de Xinjiang e Liaoning. Leong Iek Hou garantiu que todas as pessoas que chegam dessas províncias são acompanhadas pelas autoridades.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de se terem verificado 41 casos de infecção pela Covid-19 na província de Xinjiang e 14 na província de Liaoning, as autoridades de Macau asseguraram ontem, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, que estão atentas à situação e que os turistas que chegam a Macau provenientes dessas duas zonas são acompanhados. Ainda assim, as autoridades não sabem quantos visitantes oriundos destas províncias estão em Macau.

Questionada sobre o recente aumento de casos de infecção nas duas regiões, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, começou por dizer que as autoridades de Macau mantêm “contacto próximo e estreito” com a Comissão nacional de Saúde da China.

Apesar dos recentes casos, as duas províncias continuam como zonas de médio risco, o que significa que as pessoas que chegarem a Macau provenientes dessas zonas, ao apresentarem resultado negativo ao teste de ácido nucleico, irão ver a cor amarela no seu código de saúde, o que fará com que as autoridades de saúde locais façam um rastreio ao historial clínico do visitante. Neste caso, os visitantes não terão de fazer quarentena de 14 dias na região.

Leong Iek Hou assumiu ainda que as autoridades desconhecem o número de turistas vindos de Xinjiang e Liaoning estão em Macau, mas acrescentou que o número deverá ser baixo, uma vez que, no regresso a essas regiões, os visitantes têm de cumprir quarentena no interior da China.

Lei Tak Fai, porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) apresentou também os números das entradas e saídas da região nos últimos três dias. Na passada sexta-feira, o número total de entradas e saídas de Macau foi de 192.200 pessoas, no sábado as passagens nas fronteiras decresceram para os 184.600 e no domingo houve uma queda para 157.200 no número de entradas e saídas. Só no domingo entraram em Macau 40.700 residentes, 3.600 visitantes e 35.100 trabalhadores não-residentes do interior da China.

As autoridades disseram ainda que, entre os dias 24, 25 e 26 de Julho, foram realizados cerca de 36 mil testes de ácido nucleico em Macau, Na região, foram diagnosticados antes um total de 46 casos. Todos os pacientes já tiveram alta. Há 120 dias que não se registam casos locais e 31 dias sem casos importados.