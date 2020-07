Apartamento na Rua dos Faitiões usado para exploração de prostituição

Um residente de Hong Kong e uma mulher do interior da China foram detidos a 23 de Julho por suspeita de exploração de prostituição num apartamento localizado na Freguesia de Santo António. As autoridades apreenderam lubrificantes, óleos de massagem e preservativos como prova. Ambos os arguidos já foram presentes ao Ministério Público.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) deteve uma mulher do interior da China e um residente de Hong Kong por suspeita de exploração de prostituição num apartamento na Rua dos Faitiões.

Após receber uma queixa de suspeita de exploração de prostituição, o CPSP enviou um polícia à paisana ao local para investigar. “Ao chegar ao apartamento na Rua dos Faitiões, uma mulher de 40 anos abriu a porta ao agente e perguntou-lhe se estava interessado numa massagem ou serviços sexuais”, começou por dizer o porta-voz do CPSP em conferência de imprensa.

Já no interior do apartamento, o agente à paisana quis saber mais detalhes sobre o percurso da mulher até chegar a Macau. “A mulher disse que em Fevereiro deste ano viu um anúncio numa página da internet com a promessa de ajuda a mulheres que quisessem ganhar dinheiro em Macau. Depois, a 22 de Julho veio para Macau na qualidade de turista e só trabalhou um dia”, explicou o porta-voz do CPSP, acrescentando depois mais detalhes sobre os valores recebidos pela mulher.

“De acordo com o que nos disse, atendeu seis clientes e ganhou 2100 patacas num dia, mas antes da subtração das comissões sendo que por cada serviço cobrava 350 patacas, mas uma mulher desconhecida subtraía-lhe uma comissão de 150 patacas. Para além disso, a mulher tinha ainda de pagar uma renda de 800 renminbi, mas não disse durante quanto tempo”, referiu o CPSP.

Para sustentar a acusação, as autoridades apreenderam várias provas no interior do apartamento. “Encontrámos toalhas, lubrificantes, óleos de massagem, preservativos, e tudo são provas para este caso”, frisaram as autoridades.

Sobre a detenção do homem de 50 anos, o CPSP revelou que o residente de Hong Kong foi identificado no momento em que a mulher de 40 anos entrava no carro da polícia para ser detida. “Ao que apuramos, todos os dias vinha um homem ao apartamento para receber a comissão por cada serviço prestado. Enquanto levávamos a mulher para o carro da polícia, identificámos o homem em causa e detivemo-lo no local. Depois levámos os dois para a esquadra. Ambos os arguidos já foram presentes ao Ministério Público”, indicou a polícia.

Casal acusado de vandalizar porta de supermercado por dívida de 200 mil patacas

O proprietário de um supermercado situado na Avenida de Venceslau de Morais apresentou queixa por danos ao seu estabelecimento no passado dia 17 de Julho depois de constatar que alguém tinha escrito na porta “devolve o dinheiro”. Com recurso às imagens das câmaras de videovigilância, o CPSP identificou um casal na casa dos 30 anos.

“Através das câmaras de videovigilância constatámos que no dia 17 de Julho, às 02h30 da madrugada, houve um homem que usou um spray de graffiti para escrever a frase ‘devolve o dinheiro’ na porta do supermercado do queixoso. A polícia interceptou este homem em casa que admitiu ter praticado o acto de vandalismo. Disse-nos que tinha sido o irmão do patrão a pedir um empréstimo de 200 mil patacas a um amigo e que nunca pagou”, referiu o porta-voz do CPSP.

Em declarações aos agentes do CPSP, o patrão garantiu desconhecer o alegado empréstimo do irmão e disse que não conhecia o arguido. A namorada do arguido foi cúmplice do acto de vandalismo pois conduziu o carro com que se deslocaram até ao supermercado. Este caso já foi encaminhado para o Ministério Público e os arguidos já foram presentes a tribunal”, adiantaram as autoridades.

Polícia Judiciária investiga novos casos de burla na internet

A Polícia Judiciária está a investigar quatro novos casos de burla na internet relacionados com extorsão, empréstimos e oferta de taxas de câmbio mais favoráveis. De acordo com as queixas apresentadas na PJ, a maior parte dos casos surgiu através das redes sociais.

A 25 de Julho, um residente de Macau de nacionalidade nepalesa apresentou queixa à PJ por tentativa de extorsão depois de ter feito um nude chat com uma mulher que conheceu nas redes sociais. “Depois de conhecer uma mulher nas redes sociais, a vítima de 29 anos abordou-a depois de instalar um software no telemóvel. Após uma conversa que durou dois minutos, a mulher exigiu que o homem se despisse para continuarem a falar. No final da conversa, a mulher exigiu à vítima um pagamento de 30.000 dólares, sem especificar a moeda, para que não divulgasse o vídeo da conversa nas redes sociais e junto dos familiares do homem de 29 anos. A vítima não aceitou e apresentou queixa na polícia. O homem tem 29 anos é de nacionalidade nepalesa, residente de Macau, e trabalha como técnico de reparações de slot machines.

No segundo caso apresentado em conferência de imprensa, a PJ revelou que duas mulheres foram vítimas de burla nas redes sociais, no final de Julho, quando tentavam trocar dólares de Hong Kong por renminbi. “As duas mulheres, uma de 30 anos e outra de 26 anos, viram um anúncio nas redes sociais e mostraram interesse. Depois de entrarem em contacto com o burlão nas redes sociais transferiram, respectivamente, 6000 dólares de Hong Kong e 2000 dólares de Hong Kong para uma conta bancária local. Depois de fazerem a transferência o contacto deixou de responder”, indicou o porta-voz da PJ.

Para além deste caso, a PJ está a investigar outro semelhante, o de uma mulher de 28 anos que transferiu, no passado dia 28 de Junho, 3000 patacas para uma conta de um sujeito que conheceu nas redes sociais, com a promessa de uma taxa de câmbio favorável para renminbi.

Um trabalhador estrangeiro teve um prejuízo de 5888 renminbi depois de ter conhecido um homem numa aplicação de conversas por telemóvel. O burlão prometeu-lhe um empréstimo de 10 mil renminbi caso se inscrevesse num grupo privado dessa aplicação. No entanto, para aderir ao grupo a vítima de 27 anos tinha de pagar pela inscrição. “O burlão disse à vítima que tinha que aderir a um grupo nessa aplicação e exigiu-lhe um montante específico para que pudesse ser membro do grupo. Ou seja, ele tinha de pagar para entrar no grupo e só depois podia pedir dinheiro emprestado. Primeiro tinha de pagar 4000 renminbi e depois disseram-lhe que o registo da conta não tinha sido bem feito. Portanto, teria de pagar mais 1000 renminbi. Um dos pretextos que lhe deram foi de que tinha falhado o pagamento, mas que o seu processo de pedido de empréstimo já tinha sido autorizado. Portanto teria de pagar 300 renminbi por mês durante três anos, para que lhe devolvessem o dinheiro que tinha investido. No total, sofreu um prejuízo de 5888 renminbi”, esclareceu a PJ em conferência de imprensa.