Simplificada obtenção de nacionalidade portuguesa para netos e cônjuges de portugueses

Foram aprovadas, na passada quinta-feira, as alterações à lei da nacionalidade portuguesa. O diploma prevê que os netos de emigrantes e os cônjuges de cidadãos portugueses sejam dispensados de apresentarem provas de ligação à comunidade para requererem a nacionalidade portuguesa.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Fica simplificada a obtenção de nacionalidade portuguesa para netos e cônjuges de cidadãos nacionais. Na Assembleia da República (AR), foram aprovadas as alterações à lei da nacionalidade. Com as novas disposições, os netos de emigrantes portugueses passam a não ter de provar a sua ligação à comunidade portuguesa e têm apenas de comprovar conhecimentos da língua portuguesa e de ter o cadastro limpo de condenações superiores a três anos de prisão ou suspeitas de ligações a actos terroristas. Os cônjuges de nacionais portugueses também ficam dispensados da prova de ligação à comunidade portuguesa e, passados seis anos de casamento, o Ministério Público deixa de ter a oportunidade de se opor ao pedido. “Aquilo que até aqui era um processo moroso e caro, a partir de agora passa a ser um processo muito mais simplificado”, assinalou José Cesário, deputado do PSD eleito pelo círculo de Fora da Europa, ao PONTO FINAL.

Até agora, os netos de emigrantes portugueses que quisessem a nacionalidade portuguesa tinham de provar que tinham “laços de efectiva ligação à comunidade nacional”, pelo “conhecimento suficiente da língua portuguesa e pela existência de contactos regulares com o território português”. Esses “contactos regulares” materializavam-se em provas de que iam a Portugal com regularidade e participação em actividades e iniciativas relacionadas com a comunidade portuguesa, por exemplo.

Além disso, a garantia da cidadania portuguesa estava dependente da não condenação pela prática de crimes puníveis com pena de prisão máxima igual ou superior a três anos, segundo a lei portuguesa. A lei da nacionalidade é de 1981 e a última alteração tinha sido feita em 2018.

Com a alteração, votada a favor na AR, os “laços de efectiva ligação à comunidade nacional” verificam-se somente através do “conhecimento suficiente da língua portuguesa”. A garantia da cidadania portuguesa fica também dependente da “não condenação, com trânsito em julgado da sentença, com pena de prisão igual ou superior a três anos, por crime punível segundo a lei portuguesa, e da não existência de perigo ou ameaça para a segurança nacional, pelo envolvimento em actividades relacionadas com a prática do terrorismo”.

A segunda alteração respeitante à emigração tem a ver com os cônjuges de cidadãos portugueses. Até aqui, a lei dispunha que se o casamento ou união durasse há três anos pelo menos, a pessoa podia pedir nacionalidade portuguesa. Porém, sujeita-se a um processo que inclui a possibilidade de oposição por parte do Ministério Público. Processo, esse, em que era necessário o cônjuge demonstrar a ligação à comunidade portuguesa através de um processo idêntico ao exigido aos netos de emigrantes. Com a alteração agora aprovada, os três anos de duração do casamento exigidos mantém-se, mas o Ministério Público deixa de ter possibilidade de se opor ao pedido de cidadania caso o casamento já tenha mais de seis anos. Se o casal tiver um ou mais filhos com nacionalidade portuguesa, o Ministério Público também deixa de poder opor-se ao pedido de nacionalidade por parte do cônjuge.

Ao PONTO FINAL, José Cesário, antigo secretário de Estado das Comunidades, elogiou a iniciativa: “Isto facilita imenso. Passa a haver uma simplificação do processo de aquisição de nacionalidade”. “Aquilo que até aqui era um processo moroso e caro, a partir de agora passa a ser um processo muito mais simplificado”, sublinhou o deputado social-democrata que votou favoravelmente o diploma que teve como base dois projectos de lei, do PAN e do PCP.

Apesar de José Cesário ter votado favoravelmente a iniciativa parlamentar, o PSD e os outros partidos de direita votaram contra. A alteração à lei da nacionalidade dispõe também que os filhos de imigrantes ilegais em Portugal há um ano possam ter acesso à nacionalidade portuguesa.