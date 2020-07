Nova chefia do IPIM na mira do Ministério Público

O actual chefe do Departamento Jurídico e de Fixação de Residência do Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau, Tyler Ian, vai ser alvo de um inquérito por parte do Ministério Público (MP). A decisão veio no seguimento da última sessão de julgamento contra antigos dirigentes do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), entendendo o tribunal que existem indícios de que Tyler Ian terá cometido crimes de violação de segredo e abuso de poder.

De acordo com a Rádio Macau, Tyler Ian disse que passou a Glória Batalha informações sobre um processo de residência que, em circunstâncias normais, não teria divulgado. Se não tivesse revelado à ex-vogal do IPIM os “critérios internos de avaliação”, acrescentou, o pedido de residência não teria sido autorizado. Tyler Ian acrescentou que revelou a informação por Glória Batalha ser seu superior, desconhecendo, porém, se as informações teriam sido divulgadas fora do IPIM.

Nas provas constam registos telefónicos e também uma mensagem em que Tyler Ian diz a Glória Batalha que vai “recomendar” a requerente à antiga presidente do IPIM, Irene Lau. A ex-dirigente já foi ouvida como testemunha, mas não foi questionada sobre esta mensagem.

O tribunal suspendeu o depoimento de Tyler Ian por entender que há indícios que o chefe de departamento cometeu o crime de violação de segredo, e avisou a testemunha que tinha o direito de optar pelo silêncio, em vez de continuar a responder às perguntas do MP.

“O crime é semipúblico. Tem de haver queixa. Neste momento, não é arguido. Veio aqui, disse o que quis, e tentou limpar as mãos. Agora, pode continuar a falar”, referiu a defesa de Glória Batalha, assegurada por Pedro Leal, citada pela Rádio Macau. A juíza acrescentou que “também é possível que tenha havido abuso de poder”, um crime público. “Não tem de haver queixa” para ser aberto um inquérito, frisou.

Na parte da tarde da sessão de julgamento de sexta-feira, o tribunal decidiu que vai pedir ao IPIM para indicar o funcionário que recebeu um dos pedidos de residência em que terá havido falsificação de documentos.