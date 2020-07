Jorge Fão lamenta esquecimento de “artistas e idosos” por parte do Governo

Em entrevista à Rádio Macau, Jorge Fão teceu elogios às medidas implementadas pelo Governo no combate à covid-19. Porém, o presidente da assembleia-geral da APOMAC referiu que mais poderia ter sido feito em relação aos artistas e aos idosos, considerando que ficaram fora dos apoios do Executivo.

No entender de Jorge Fão, os artistas que não têm uma empresa ou uma associação “não tiveram apoio” por parte do Governo durante a pandemia, tal como os idosos. “Foram esquecidos. Deviam ter uma outra subvenção. Os aposentados vivem das suas magras pensões e outros nem pensão têm. Têm que pagar renda, comer, etc. Os aposentados têm tido uma vida dificultada”, disse o presidente da assembleia-geral da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC), em entrevista à Rádio Macau.

Para Jorge Fão, o Fórum de Macau também não está a responder aos objectivos que levaram à sua criação, pedindo uma reestruturação do organismo. “Já não sei bem qual é o verdadeiro papel do Fórum Macau. Não sei que orientação está a ter. Está muito fechado, não se fala no Fórum Macau. É triste! Reestruturar o Fórum Macau é uma necessidade”, apontou.

Na mesma entrevista, o presidente da assembleia-geral da APOMAC referiu que o Executivo deveria acabar com os cheques e construir habitações para a população. “O dinheiro que o Governo gastou com os cheques desde 2009 até agora já tinha dado para construir 30 edifícios de 30 andares. O Governo devia anunciar que ia acabar com os cheques mas que anualmente daria, através de um sorteio, casas aos residentes que não têm moradia própria. O Governo oferece a casa. É ainda melhor que em Singapura. Ou então imitar Singapura. Com 70 ou 50 mil patacas as pessoas têm direito a casa. Os dirigentes de Macau foram várias vezes a Singapura, mas não aprenderam nada”, disse Jorge Fão.

O responsável sugeriu ainda a construção de um bairro para idosos, pedindo mais apoio das autoridades para esta camada da população. “O Governo deve reservar algumas torres para os seniores. Um bairro para os seniores com todo o apoio. Apoio médico, ginásio, etc”, sublinhou.

A não aprovação da lei sindical em Macau em 2005 esteve também na mira de Jorge Fão, lamentando a falta de apoio dos deputados macaenses. “Foram os meus próprios conterrâneos que deitaram abaixo a minha lei. Não foram os chineses. Os kaifongs [moradores] assinaram, a Federação dos Operários também subscreveu a minha proposta. O empresário David Chow também subscreveu. Quem votou contra? Os meus conterrâneos, os deputados nomeados pelo então Chefe do Executivo. Não foram os chineses”, frisou.

O presidente da assembleia-geral da APOMAC lamenta que a Assembleia Legislativa se limite agora a “carimbar as propostas do Governo” e os deputados não apresentem projectos de lei, como acontecia no passado. Jorge Fão lançou ainda críticas ao Governo pela falta de apoio à APOMAC, nomeadamente em termos de espaço para desenvolver apoio médico. “Não tem nenhuma justificação plausível a decisão de não ceder mais um piso. Precisamos de mais espaço para fazer mais. Todas as associações tradicionais têm sede com 15 ou mais andares e todas as condições”, disse ainda o dirigente.