Há 30 anos, três Mitshubishi Pagero passaram as Portas do Cerco e aceleraram rumo a Lisboa

No âmbito das comemorações dos 500 anos dos Descobrimentos Portugueses, um grupo de portugueses, macaenses, chineses e russos fez uma viagem de 21.246 km, entre Macau e Lisboa, em três veículos todo-o-terreno baptizados de Macau, Taipa e Coloane. De Pequim ao deserto de Gobi, passando por Moscovo ou Budapeste, os veículos pintados com as cores portuguesas promoveram a cultura de Macau num percurso que demorou 50 dias a completar. Para assinalar a data do início da expedição, os aventureiros vão partilhar até 13 de Setembro algumas das histórias na estrada que ficaram por contar.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A 27 de Julho de 1990, três Mitshubishi Pagero partiram do Jardim de Camões pelas 11h00 da manhã rumo às Portas do Cerco para o início do II Raide Macau-Lisboa. Depois de uma cerimónia que contou com a tradicional Dança do Dragão e a presença de representantes do Governo de Macau e da comunidade chinesa, os três veículos todo-o-terreno baptizados de Macau, Taipa e Coloane chegaram às Portas do Cerco, por volta do 12h00, para o início de uma viagem de 21.246 km que atravessaria dois continentes em 50 dias, com a missão de promover a cultura de Macau.

“Os preparativos começaram a ser feitos quase um ano e meio antes da partida”, recordou Mário Sin ao PONTO FINAL. O antigo presidente do Automóvel Clube de Macau tinha na altura 40 anos quando aceitou o convite de António Calado para participar no projecto. “Isto começou com um senhor que trabalhava na TDM chamado António Calado. Ele começou a ter essa ideia de fazer um raide terrestre entre Macau e Lisboa e aceitámos alinhar nesta aventura. Fomos para a frente”, acrescentou Mário Sin, que completa 71 anos no próximo mês de Agosto.

Para além de Mário Sin e de António Calado, a comitiva contou com António Teixeira, Joaquim Correia e o médico Fernando Costa Silva. Ao grupo de aventureiros juntou-se ainda Filipe Kuan, vencedor do concurso ‘jovem no raide’, o repórter de imagem da TDM Choi Veng Son e o realizador da TDM James Jacinto. Para a travessia da China, o grupo teve apoio de um guia também de apelido Sin. “O guia de apelido Sin foi connosco de Macau para Zhuhai e depois Cantão, Xian e Pequim. Foi fundamental porque não dominamos o chinês escrito. Depois voltámos para Xian e fomos para Ulam Bator. A ideia era fazer o itinerário da Rota da Seda e seguir sempre para Oeste. Passámos pelo deserto de Gobi e depois seguimos por Xinjiang. Na China, recordo-me de passar em sítios onde víamos treinos militares da Força Aérea da China de aviões a jacto”, contou Mário Sin, hoje reformado da Função Pública.

Na União Soviética, a expedição passou a contar com a companhia de Igor Lomakin e Sergei Moizeev, dois jornalistas russos, que fizeram o relato da viagem para a Rádio Moscovo. “Depois de passarmos a fronteira da China com a União Soviética, em Alma Ata, no actual Cazaquistão, seguimos caminho com eles. Tivemos a sorte de durante a nossa estadia na Rússia ter sido tudo pago pelo departamento do turismo da União Soviética, desde a estadia ao combustível”, assinalou Mário Sin.

Madrugada à beira do abismo na chegada à Georgia

Depois de entrar na União Soviética a 18 de Agosto, a comitiva passou pelo Uzbequistão, Turquemenistão e Azerbaijão. Após uma estadia em Baku, o raid seguiu rumo à Geórgia, onde a equipa chegou já de madrugada com uma série de histórias para contar. “Houve uma noite na Rússia em que conduzimos mais de 11 horas de viagem- Quando chegámos à Georgia já passava das 5h00 a manhã. Tivemos pena dos cozinheiros, que tiveram de dormir na cozinha com a comida à nossa espera. Tiveram de acordar para nos darem de comer”, afirmou Mário Sin, justificando a chegada tardia com dois furos e um encontro com o abismo. “Tivemos dois furos à noite a caminho da Georgia. Foi um problema apesar de termos pneus de reserva. E foi por isso que chegámos já de madrugada”, contou.

Questionado sobre a possibilidade de repetir uma experiência do género, o antigo presidente do Automóvel Clube de Macau referiu que não pretende “abusar da sorte”.

“Costumo dizer que, se escapo uma vez, na segunda já não tenho a mesma sorte. Não quero abusar da sorte. Naquela noite em que chegámos muito tarde à Georgia, ia lançado para um precipício com o carro porque era de noite e não se via nada. Ia literalmente lançado para um precipício num jipe com mais três pessoas lá dentro. Não molhei as calças por pouco, foi por um triz” disse Mário Sin.

A expedição já estava há quase um mês na estrada e o cansaço era geral. Naquela madrugada de Agosto, os reflexos salvaram Mário Sin e os seus companheiros. “Já estava cansado, os outros já estavam a dormir, mais cansados do que eu. Eu andei, andei, andei e às tantas deparei-me com o que me pareceu, na altura, dois muros grandes e desviei-me para a esquerda, e senti logo o carro aos solavancos para a direita. Eu tentei controlar o carro, mas tinha obstáculos à minha frente e por instinto virei o volante para o lado esquerdo e de seguida endireitei o volante para tentar fazer um pião. Mas o carro, em vez de ficar estabilizado começou a derrapar de lado”, recordou Mário Sin, assinalando que não conseguia ver nada à sua volta naquele momento.

“Dei com toda a força no prego e senti uma das rodas a raspar no chão. Já estava com suores frios e parei o carro. Constatei depois que os dois muros grandes eram duas árvores e percebi que se não tivesse visto aquelas duas árvores como obstáculo, tinha seguido a direito para um precipício levando todos pela encosta abaixo da montanha”, frisou o macaense de 70 anos, acrescentando que ainda hoje tem calafrios só de imaginar o que teria acontecido naquela noite, se não tivesse virado o volante. “Aquilo era à noite, mas vi que todos eles estavam pálidos. Eu senti suores frios por todo o corpo. Quando fiz a manobra não senti medo, mas depois de parar e de constatar do que me tinha safado é que fiquei com calafrios, só de imaginar o que teria acontecido”.

Destruição de um “Moskvitch” à saída de Moscovo

Apesar deste percalço, a expedição seguiu depois para Moscovo onde foram recebidos pelo Ministério Soviético da Educação. De acordo com Joaquim Correia, a comitiva tinha como missão a promoção da cultura de Macau. “Oferecemos livros a diversas bibliotecas, distribuímos folhetos informativos em várias línguas a quem connosco se cruzava, encantámos as crianças com lembranças que simbolizavam a identidade própria de Macau. Organizámos exposições bibliográficas e fomos recebidos por autoridades chinesas e pelo Ministro Soviético da Educação. O Embaixador Português na Hungria ofereceu-nos uma recepção”, referiu Joaquim Correia num texto enviado ao PONTO FINAL sobre o II Raide Macau-Lisboa.

À saída de Moscovo, a expedição teve um novo contratempo por causa de um acidente de viação. “Tivemos de pagar 200 dólares pela reparação de um carro, um Moskvitch, que ficou com a parte dianteira toda estragada, mas fomos surpreendidos com a reacção do senhor, que ficou todo contente porque assim já podia comprar um carro novo”, recordou Mário Sin. Após o acidente, a expedição teve de ir a Tula tratar da burocracia do acidente e pagar uma multa de 9 rublos por excesso de velocidade, uma vez que o limite era de 40 km/h.

A 8 de Setembro, os três Mitshubishi atravessaram a fronteira entre a União Soviética e a Hungria, depois de percorrerem 8.861 km. Em Budapeste, a expedição foi obrigada a improvisar para que os jornalistas russos pudessem seguir viagem até Lisboa. “Os russos precisavam de vistos para entrar na Europa, porque não tinham. Nós andávamos todos com o passaporte português e decidimos alterar a disposição das pessoas no Macau, Taipa e Coloane. Como havia pessoas com fisionomia chinesa dividimos os carros de forma a deixar os dois russos no último carro; ou seja, no primeiro carro ia alguém de fisionomia chinesa com os portugueses, e no segundo a mesma coisa. Mal mostrávamos os primeiros quatro passaportes viam os nossos nomes, e no segundo carro acontecia a mesma coisa. Quando passava ao terceiro carro, eles já não queriam ver e mandavam-nos seguir. Pasáamos a Europa toda assim. Trouxemos os russos até Portugal sem vistos!”, recordou Mário Sin, com uma gargalhada.

De Buda a Vilar Formoso, um leitão da Bairrada antes de chegar a Belém

A partir da Hungria, a expedição seguiu então para a Áustria, com uma noite dormida nos veículos antes da partida para Linz e Salzburgo. Na Alemanha foram 370 km sem parar para dormir até chegarem ao Liechtenstein e à Suíça. Daí seguiram para França e Espanha; acamparam num parque de campismo em Madrid, antes de uma deslocação à embaixada de Portugal. A 12 de Setembro entraram finalmente em Portugal, através de Vilar Formoso, e seguiram para a Guarda, onde pernoitaram. Na manhã seguinte arrancaram para Lisboa, com uma passagem obrigatória pela Bairrada para almoçar.

Se no início da viagem todos queriam conduzir, o cenário ao fim de 49 dias de estrada e de mais de 20 mil km percorridos era outro. “Quando saímos de Macau, todo o mundo queria conduzir”, assinalou Mário Sin, acrescentando que o cansaço foi-se apoderando de todos os membros da expedição e que se começaram a desenvolver truques para evitar a condução. “Às tantas, ao longo da viagem, mal chegávamos ao lugar de almoço descíamos do carro e corríamos logo para dentro do restaurante para agarrar numa cerveja fresca. Porquê? Porque bebíamos a garrafa toda e depois, quando o resto do grupo chegava lá dentro, dizíamos que à tarde já não podíamos conduzir porque já tínhamos bebido”.

“A malta já estava farta de conduzir. Na primeira semana todos queríamos conduzir, mas depois, já ninguém queria pegar no carro. Tínhamos assim uma espécie de acordo, tu levas o carro hoje, ou levas amanhã ou levas meio dia e eu levo o resto do dia. Levas de manhã e eu levo à tarde. Era assim distribuído. Até os dois russos conduziam na Rússia. Na altura tínhamos a carta de condução portuguesa e podíamos conduzir na Europa. Os russos conduziam na Rússia porque eram locais”, assinalou.

A caminho de Lisboa, o grupo decidiu passar pela Bairrada para comer um leitão. “Saímos de manhã e fomos directos à Bairrada. Quando lá chegámos corremos todos para dentro de um restaurante para beber um espumante. Claro que depois dissemos que não podíamos conduzir de tarde porque tínhamos o resto do leitão para comer. Aquilo era uma via sacra pela qual tínhamos de passar, não podíamos sair dali. Só depois é que seguimos para Belém”, recordou Mário Sin.

O II Raide Macau-Lisboa começou às 11h00 de 27 de Julho e terminou, 50 dias depois, a 13 de Setembro às 18h30 junto ao Padrão dos Descobrimentos em Belém. Para assinalar a efeméride, Joaquim Correia vai publicar a partir de hoje uma crónica diária sobre a viagem até 13 de Setembro num Grupo da rede social do Facebook. Em breve será publicado um livro com todas as histórias de uma viagem de 21.246 km. O filme da expedição da TDM foi exibido em diversos cinemas do mundo e na RTP 2.