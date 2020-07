Equipa de Macau procura sinais de vida extraterrestre

Investigação vai levar cientistas da MUST até às salinas de Aveiro e Rio Maior, em Portugal, entre outros países. Projecto está só à espera que a pandemia passe.

Apesar de não estar a trabalhar na missão Tianwen-1, a equipa de astrobiologia do Laboratório de Referência Estatal da MUST está a preparar futuras missões que tenham como objectivo a procura de vida fora da Terra. A pesquisa vai passar pelo interior da China, Japão, Cabo Verde, Espanha e Portugal. No futuro, segundo o líder da equipa, André Antunes, a unidade será alargada para se tornar num centro de referência na procura de vida fora da Terra.

“A expectativa é que a criação da unidade de astrobiologia tenha um papel muito importante em futuras missões que estarão mais ligadas à procura de sinais de vida em Marte”, explicou o líder da equipa de astrobiologia da MUST ao PONTO FINAL, reforçando que o objectivo é criar um “laboratório de referência na China para a procura de vida extraterrestre. Agora, o centro tem dois investigadores e o plano é contratar mais “dois ou três professores adicionais”.

A equipa já definiu os locais onde começar a pesquisa. “Temos agendadas expedições com recolha de amostras no interior da China, no planalto do Tibete”, começou por dizer André Antunes, acrescentando que também serão feitas expedições a vulcões de lama no Japão. Além disso, há também projectos programados para Espanha, Cabo Verde e Portugal, onde serão analisadas as salinas de Aveiro e as salinas de Rio Maior.

“O aspecto que têm em comum é o facto de serem ambientes com uma grande quantidade de sal, porque a existir água em Marte ela será água com alto teor de sal, daí ser muito importante nós compreendermos como é que a vida na Terra se dá com estas condições”, explicou o investigador. A equipa de investigação está à espera que reabram as fronteiras para poderem prosseguir a investigação nesses locais.

A.V.