Ella Lei apela à eliminação de etapas para reduzir preços 

Ella Lei está preocupada com a estabilização dos preços da venda a retalho. Em interpelação remetida ao Executivo, a deputada questiona se serão reduzidas as “etapas intermediárias desnecessárias”, de modo a que os produtos sejam transportados directamente para Macau. Em resposta, José Tavares explica que o comprador pode adquirir os produtos “junto à base de produção na lista de registo, e transportar pela passagem verde directamente para Macau”.

Alega a parlamentar que o “preço de muitos produtos alimentares frescos e vivos e dos legumes e frutas é mais alto em Macau do que em Zhuhai e Hong Kong”. E questiona: “Após a entrada em funcionamento da plataforma ‘cesta de legumes’ da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, quais são os procedimentos de aquisição, inspecção e transporte dos produtos agrícolas? As etapas intermediárias desnecessárias devem ser dispensadas, ou seja, os produtos devem poder ser comprados e transportados directamente para Macau, de maneira a reduzir as restrições ao nível da venda por grosso e a permitir aos comerciantes uma maior margem de escolha. Isto vai ser feito?”.

Em resposta, o presidente do conselho de administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), descreveu o circuito que cumprem os produtos importados. “Depois de obter os registos de fornecimento a Hong Kong e Macau, o comprador pode adquirir os respectivos produtos junto à base de produção na lista de registo, e transportar pela passagem verde directamente para Macau. Depois de as mercadorias chegarem a Macau e após serem inspeccionadas pelo IAM, podem ser vendidas no mercado”.

Sobre a plataforma “Cesto de Vegetais”, aberta em Setembro de 2019, José Tavares esclarece que “as bases de produção devem transportar os produtos agrícolas para o centro de distribuição do Cesto de Vegetais de Guangzhou, para que aqueles sejam certificados e atinjam os padrões de exportação, podendo depois ser transportados para as cidades da Grande Baía, incluindo Macau”. Processo que, “em comparação com o transporte directo da base de produção para Macau, gera custos de transporte e de funcionamento administrativo mais elevados”.

Ella Lei questionou ainda quais os produtos frescos e vivos transportados para Macau através desta plataforma. E sugere que estes, nomeadamente a carne de porco, cheguem ao território por essa via, “com vista a aumentar as fontes de fornecimento e a assegurar a razoabilidade dos preços”. Tavares diz que são ainda poucos, os produtos fornecidos a Macau através deste centro de distribuição, sendo possível “obter mais informações sobre as bases de produção através da plataforma, para permitir ao sector o alargamento a mais fontes de fornecimento”. O responsável alerta que a área de registo abrange sobretudo vegetais e carnes processados, “raramente incluindo empresas de aves de capoeira vivas e, como o Interior da China se encontra afectado pela epidemia de peste suína africana e o fornecimento de porcos vivos no país é escasso, será mais difícil encontrar mais informações sobre as fontes de fornecimento de suínos na plataforma, a curto Prazo”.

