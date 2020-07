Agnes Lam pede calendarização do plano de gestão do Centro Histórico

A dúvida em torno da publicação do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau levou a deputada a inquirir o Executivo sobre o ponto de situação dos trabalhos e qual a data para a sua apresentação, que leva já um atraso de cinco anos. Agnes Lam pede coordenação entre departamentos para evitar conflitos entre este documento e o plano director da cidade, também ainda inexistente.

Agnes Lam quer saber em que ponto se encontra a elaboração do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau. Em interpelação remetida ao Executivo, a deputada pede mesmo uma calendarização para a publicação de um plano que deveria ter sido entregue à UNESCO até Fevereiro de 2015. Lam questiona ainda se haverá uma efectiva comunicação entre departamentos de modo a coordenar o futuro plano director da cidade com o plano de gestão, e “evitar conflitos”. A parlamentar aponta o que diz ser a falta de consciencialização do público sobre questões e legislação relacionadas com a preservação do património cultural.

“A conservação e gestão do Centro Histórico de Macau não apenas ajudam a consolidar o ‘status’ e o reconhecimento da cidade histórica e cultural de Macau, mas também mantêm um testemunho importante da história das trocas culturais entre a China e o Ocidente. Portanto, as autoridades devem levar o assunto a sério, rever anos de experiência profissional e formular cuidadosamente planos de conservação de longo prazo”, começa por avisar a deputada, no preâmbulo de uma interpelação que aponta baterias à preservação patrimonial.

Assinalando que o Centro do Património Mundial da UNESCO definiu a implementação de um plano de salvaguarda e gestão do centro histórico como “tarefa prioritária”, exigindo um relatório sobre o estado dos trabalhos até ao final deste ano, Agnes Lam salienta que, segundo a Lei de Salvaguarda do Património, “todos os projectos de construção no centro histórico e na zona tampão estão sujeitos ao Plano de Gestão. Considerando que o plano director e o planeamento detalhado de Macau ainda faltam no curto prazo, o Plano de Gestão protege a integridade do centro histórico”.

Considera a parlamentar que “o plano director da cidade e o plano detalhado devem ser estreitamente coordenados com o Plano de Gestão para evitar conflitos entre eles quando forem lançados”.

Na primeira das três questões atiradas ao Executivo, Agnes Lam defende que, na ausência de um plano director, “o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau é extremamente importante para a Protecção do Património Mundial”. E lança a pergunta há anos repetida entre hemiciclo e sociedade civil: “As autoridades podem explicar a situação legislativa actual do Plano de Gestão do Centro Histórico? Podem facultar uma calendarização? Haverá novos regulamentos sobre a criação de restrições de altura na série de corredores de visualização da paisagem da Colina da Guia e áreas relacionadas, que atraíram muita atenção durante a consulta pública?”.

Agnes Lam questiona ainda se as autoridades “comunicarão com os departamentos e entidades relevantes para coordenar o plano director e o plano detalhado da cidade de Macau com o Plano de Gestão, a fim de evitar conflitos entre si?”. Por fim, interroga a deputada que medidas serão implementadas pelo Executivo para aumentar a consciencialização do público sobre questões e legislação associadas à preservação do património: “Que medidas as autoridades tomarão para melhorar a compreensão do público? Consciência do património cultural e avaliação de vários novos projectos de desenvolvimento com potencial impacto no património mundial?”.