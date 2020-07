Recuperar a identidade no vazio das ruas

“I’ll Be Gone You’ll Be Gone – Works by Yves Étienne Sonolet” é o título da exposição que a AFA (Art For All Society) inaugura a 31 de Julho, pelas 18h30, no espaço Tak Chun Macau Art Garden. Esta é primeira de duas exposições sobre a “Identidade urbana” por novos artistas imigrantes, com curadoria de Alice Kok.

Texto: Cláudia Aranda

“Identidade urbana” é o tema de uma série de duas exposições individuais, uma por Yves Étienne Sonolet, artista francês estabelecido em Macau desde 2008, e outra da autoria de Leong Chi Mou, que integra os projectos anuais de exposições da AFA (Art For All Society), explicou ao PONTO FINAL a curadora Alice Kok. “Ambos artistas não nasceram em Macau e tornaram-se residentes mais tarde. E ambos trabalham sobre temas relacionados com a própria cidade e às noções de identidades culturais”, adiantou Alice Kok. “Urban Identity – New immigrants Artists Exhibitions Series I:“I’ll Be Gone You’ll Be Gone” – Works by Yves Étienne Sonolet”, a primeira exposição desta série, tem inauguração marcada para 31 de Julho, no espaço Tak Chun Macau Art Garden. Em Setembro seguir-se-á a parte dois, com a exposição de trabalhos de Leong Chi Mou, originário de Guangzhou, mas a viver em Macau desde 2003.

A identidade cultural e o ambiente urbano são temas centrais na obra do artista francês, Yves Etienne Sonolet, que acrescenta à sua obra um apurado sentido de humor e imaginação, sublinha a curadora da exposição, Alice Kok, conhecedora da obra do artista francês. Yves e Alice foram colegas na mesma escola de arte, em Toulouse, de 1999 a 2004. Kok recorda que o livro do filósofo francês Michel de Certeau “A invenção do quotidiano” era uma referência para Yves Étienne Sonolet, que partilha com o filósofo a paixão de examinar e subverter o que parece ser dado como adquirido.

Yves “sente prazer criativo por meio da ‘apropriação’ e do ‘détournement’ [desvio] da linguagem e dos objectos quotidianos”, refere Kok no texto da exposição, acrescentando que o título “I’ll be gone You’ll be gone” (IBGYBG) pode ser entendido como “a expressão cunhada pela indiferença consciente dos corretores financeiros em relação às consequências de suas operações numa sociedade viciada em ganhos de curto prazo”. É, adianta Kok, “um convite a viver como se não houvesse amanhã”. A frase “I’ll be gone You’ll be gone” pode também ser “um lembrete da inevitabilidade da morte”, um “apelo à sobriedade” perante “as forças omnipresentes do consumismo para obter lucro sem restrições”. E, talvez, uma sugestão de que a identidade também se recupera no espaço vazio de multidões: “quando a noção de multidão finalmente desaparece, o anónimo poderá recuperar a autonomia da sua identidade?”, questiona Kok.

Humor mordaz

Em “I’ll Be Gone You’ll Be Gone”, o artista francês apresenta uma série de trabalhos em vídeo, fotografia e instalação onde explora de forma lúdica temas como os efeitos da pandemia da COVID 19 em Macau. Nesta que é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, Yves mostra o centro histórico sem multidões, na sequência do encerramento das fronteiras aos milhões de turistas que até agora visitavam a cidade diariamente. Na obra “Possible Paths” (“Caminhos possíveis”), Yves cria uma instalação de vídeo interactiva na qual, à medida que o público se aproxima da tela, as pessoas desaparecem gradualmente, deixando as ruínas de São Paulo estáticas, quase 400 anos depois de serem construídas.

Numa outra obra em exposição, “Until the End of Time” (“Até o fim dos tempos”), as mulheres que aparecem nas mensagens de aviso para os perigos do consumo de tabaco nos maços de cigarro sincronizam os lábios de maneira interactiva com o tema musical “Love me Tender” num ambiente de karaoke. “O que poderia ser mais irónico do que cantar um dueto de amor com o próprio vício?”, interroga a curadora.

Às vezes, o humor de Yves também é mordaz, refere Kok. Em “6 Feet Social”, a figura balança a cabeça num gesto de “não”, e conforme o observador se aproxima da tela, a velocidade do movimento acelera. A mensagem aqui parece clara: “Mantenha-se afastado!”. A actual pandemia global da COVD 19 e a necessidade de manter distância física vem à mente. Mas, acrescenta Kok, na aproximação à imagem, percebe-se que o nariz no retrato se torna mais comprido, o que parece ser uma referência à história de Pinóquio, cujo nariz cresce quando mente – aludindo a que o “não” pode, afinal, significar um “sim” de aceitação à proximidade. “Fotografia, vídeo e a sua difusão pelas redes sociais aumentaram inegavelmente a nossa capacidade de comunicação em quantidade. Mas quando o uso da tecnologia faz com que a proximidade física entre as pessoas deixe de ser necessária, até que ponto realmente diminui a distância entre as pessoas?”, deixam a curadora e o artista a interrogação no ar.