Outros macaenses entre os pioneiros

Hong Kong ficou de fora dos primeiros Jogos Asiáticos, realizados em Nova Deli em 1951, mas a sua adesão ao movimento olímpico foi aprovada ainda a tempo de participar nos Jogos Olímpicos de 1952, em Helsínquia.

Com pouco tempo de preparação, foi montada uma equipa composta apenas por 4 nadadores: Johnny kin-man, Francisco ‘Sonny’ Monteiro, Irene Kwok e Cynthia Eager. O primeiro era conhecido em Hong Kong como o “peixe voador”, e foi o único que conseguiu chegar às meias-finais. O luso-descendente Monteiro competiu nos 100, 400 e 1,500 metros livres e ficou-se sempre pelas eliminatórias. Ainda assim, entrou para a história ao fazer parte da primeira representação de sempre de Hong Kong numa Olimpíada.

Muitos outros luso-descendentes, a maioria dos quais com ligações familiares a Macau, deram o seu contributo ao desporto de Hong Kong, ao mais alto nível, ao longo dos anos. Desde logo, João Bosco da Silva, um dos melhores jogadores da selecção de hóquei em campo que fez história nos Jogos de Tóquio, em 1964 (ver texto nestas páginas). Aluno da Escola Comercial Pedro Nolasco, começou a praticar hóquei com 16 anos, antes de emigrar com a família para Hong Kong, onde viria a trabalhar no Hong Kong and Shanghai Bank, como tantos outros macaenses então residentes na colónia britânica. Representou aí o Club Recreio de Hong Kong e foi chamado à selecção da colónia para os Jogos Asiáticos de 1962, em Jacarta, e depois para os Jogos Olímpicos de 1964, em Tóquio. Mais tarde, em 1967, emigrou para São Paulo, no Brasil, onde criou o clube de hóquei em campo Os Bandeirantes.

Mas de todas as figuras do desporto ligadas à comunidade macaense de Hong Kong, aquela que porventura tem um palmarés mais rico é Stephen Xavier, o único atleta do território vizinho que conseguiu subir ao pódio em Jogos Asiáticos na modalidade de atletismo. Foi terceiro nos 200 metros nos Jogos de Manila, em 1954 – proeza nunca depois superada, ou mesmo igualada, por atletas de Hong Kong.