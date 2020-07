Henry de Souza, prisioneiro de guerra

A história de Henry de Souza nunca foi contada na primeira pessoa. Se há hoje relatos da sua experiência de vida, isso deve-se à revista Sports Illustrated, na vertente desportiva, e ao seu filho Michael, em todos os outros aspectos, a começar pela condição de prisioneiro de guerra dos japoneses, durante a II Guerra Mundial.

Conta o filho, hoje bancário aposentado no Canadá:

Depois de se alistar no Corpo de Voluntários de Defesa de Hong Kong, Henry de Souza chumbou nos treinos de tiro e foi enviado para uma unidade de artilharia, onde integrou também equipas de socorro. A invasão japonesa de Hong Kong, a 8 de Dezembro de 1941 – dia seguinte ao ataque contra Pearl Harbor –, foi encontrá-lo em Fort Stanley, um dos pilares da defesa costeira da colónia britânica. A resistência durou pouco tempo. No dia de Natal, Hong Kong rendia-se aos japoneses e Henry era enviado, com milhares de outros soldados, para o campo de prisioneiros de Shamshuipo, em Kowloon.

Henry tinha nascido a 12 de Julho de 1921, em Hong Kong, filho de John Anthony e Rita Souza, ambos oriundos de Macau. Viviam na Granville Road, 25, em Kowloon, quando o a guerra fez desmoronar o mundo à sua volta. Alistado no Corpo de Voluntários de Defesa de Hong Kong quando tinha 18 anos, ficou registado como o soldado raso nº 3213, número que ficou a constar na sua ficha de prisioneiro de guerra.

Henry não era homem de falar do seu passado, e muito menos das suas provações. Michael só ficou a saber o que se tinha passado com o pai quando, uns bons 30 anos após a sua morte, conseguiu encontrar a sua ficha de prisioneiro no Arquivo Nacional do Reino Unido, nas imediações de Londres. Ficou então a saber que o pai tinha sido hospitalizado com bronquite aguda em Julho de 1943, quando se encontrava internado no campo de Shamshuipo, e que precisara de quase um mês para se recuperar.

A ficha indicava também que o pai tinha sido transferido para um campo de prisioneiros em Tóquio em Maio de 1944, e que daí tinha sido seguido para o célebre campo de Sendai, já em Abril de 1945, onde trabalhou numa mina em regime de escravatura. A transferência de Hong Kong para o Japão fê-la a bordo do navio Naura Maru, o último transporte de prisioneiros do género, tantos eram os barcos de pavilhão japonês nessa altura afundados por submarinos americanos ao largo da costa chinesa.

Na mina nº 2 de Sendai, em Yoshima, Henry de Sousa pesava não mais de 35 quilos e trabalhava em turnos de 12 horas por dia, quando finalmente chegou o fim da guerra, em Agosto de 1945. Embarcaram-no para as Filipinas, onde ficou a recuperar durante duas semanas, antes de regressar a Hong Kong – onde se tornou depois atleta olímpico.

Em 1968, na sequência dos tumultos da Revolução Cultural em Hong Kong, Henry de Souza levou a sua família para o Canadá, perdendo com isso a possibilidade de representar Hong Kong também nos Jogos Olímpicos do México, em 1969.

Faleceu em 1975, com 53 anos de idade, de ataque cardíaco, problema que o filho e médicos que o assistiram atribuem às enormes carências que sofreu como prisioneiro de guerra. A família nunca foi indemnizada pelo governo japonês.