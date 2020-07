Elsie Ao Ieong assume novo aumento das quotas diárias para testes

O Governo não descarta um novo aumento das quotas de testes de ácido nucleico apesar do recente aumento para 11 mil vagas diárias. Elsie Ao Ieong assinalou que Macau tem capacidade para realizar 16 mil testes por dia e que é necessário avaliar as necessidades dos utentes para evitar grandes aglomerações de pessoas nos postos de exame. A representante do Executivo assumiu também que a reabertura do Museu do Grande Prémio poderá atrasar devido à pandemia, e que a fusão entre a DSES e a DSEJ deverá acontecer antes do início das aulas.

Eduardo Santiago

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, afirmou ontem que o Governo pode aumentar novamente as quotas diárias dos testes de ácido nucleico em caso de necessidade dos utentes, mas frisou também que as medidas das autoridades têm como objectivo evitar grandes aglomerações de pessoas junto aos postos de exames.

“Eu e o director dos Serviços de Saúde temos estudado muito o caso e verificámos que há uma condição que temos que levar em conta pois não pode haver grande aglomeração de pessoas nas fronteiras. Quanto a aumentarmos o número de quotas diárias, temos de levar isto em conta. Quando verificarmos que isso não acontece, pouco a pouco, poderemos alargar a medida”, disse Elsie Ao Ieong, em declarações à margem de uma cerimónia relacionada com a participação de Macau numa missão internacional da China no combate à Covid-19 no Sudão e na Argélia.

Elsie Ao Ieong indicou também que o aumento das quotas diárias vai depender da procura, mas que por agora o número de inscrições está estável. “Vamos ver a procura e a nossa capacidade de fazer o teste também. Se houver muita procura e a quota não for suficiente, vamos considerar. O número de inscrições está mais estável e estamos a verificar que o número não tem aumentado exponencialmente”, indicou.

Fusão da DSEJ e da DSES antes do início das aulas

Questionada sobre o processo de fusão entre a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e a Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES), a secretária garantiu que a sua equipa está a tratar do assunto com “a máxima brevidade possível”.

“Quanto à fusão da DSES e DSEJ, neste momento, o regulamento administrativo já está preparado e já se encontra em fase final, estamos a aguardar os pareceres dos serviços competentes, nomeadamente a Direcção de Serviços para os Assuntos de Justiça e Serviços de Administração e Função Pública, e depois disso iremos submeter ao Conselho Executivo para discussão”, afirmou.

“Se será antes do início das aulas? Espero que sim, com a maior brevidade possível, mas é claro que temos de ver o processo legislativo. Há sempre possibilidades”, acrescentou a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

Sobre a disposição dos trabalhadores após a fusão, Elsie Ao Ieong assumiu alterações. “Depois da fusão continuará a existir os mesmos trabalhos. Esta fusão é ao nível de dois órgãos educativos, mas é claro que há partes que vão ser fundidas, como, por exemplo, motoristas, ou a parte da administração e a parte financeira. Vamos ajustar os trabalhadores, mas isto é após a fusão, vamos ver se vai haver trabalhadores a mais para se determinar a mobilização desses trabalhadores”, referiu a secretária, frisando que, “no fundo, trabalham para a área educativa”.

Já a passagem da Direcção dos Serviços de Turismo para a tutela da secretaria para a Economia e Finanças, Elsie Ao Ieong recordou que o processo envolve também um regulamento administrativo, e que ambas as secretarias estão em “comunicação estreita”.

Reabertura do Museu do Grande Prémio poderá ser atrasada

A data da reabertura do Museu do Grande Prémio poderá atrasar devido ao contexto pandémico. Elsie Ao Ieong confessou que as obras do espaço estão atrasadas devido às restrições das fronteiras, que impedem a chegada de técnicos do exterior.

“O andamento da remodelação foi o ideal, mas estamos a depararmo-nos com algumas questões. Por exemplo, estamos a precisar de alguns profissionais técnicos para instalar algumas máquinas, e como sabem, eles não se podem deslocar-se a Macau, por isso, temos esse impedimento [das fronteiras]”, referiu,

Sem querer comprometer-se com uma data concreta, a secretária assumiu apenas que espera que a reabertura do museu coincida com a próxima edição do Grande Prémio. “Fazemos tudo aquilo que podemos fazer com os recursos ou com os trabalhos que há em Macau. Estamos a prever que, quando tivermos o Grande Prémio este ano, ao mesmo tempo iremos inaugurar o museu, mas isto, claro, depende da situação epidémica. Se os técnicos não podem deslocar-se a Macau, se calhar vai atrasar a inauguração do Museu do Grande Prémio”, concluiu.