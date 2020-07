Comissária do Ministério dos Negócios Estrangeiros elogiou Macau no combate à pandemia em África

O contributo de Macau numa missão internacional no Sudão e na Argélia mereceu rasgados elogios da comissária do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Shen Beili aplaudiu o trabalho desenvolvido pelas autoridades locais no combate à pandemia e assinalou as vantagens de Macau nas relações diplomáticas da China, como sendo um exemplo de sucesso no combate à Covid-19 e do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’.

Eduardo Santiago

A estreia de Macau numa missão internacional de combate à pandemia no Sudão e na Argélia, e o trabalho desenvolvido pelas autoridades locais na prevenção da Covid-19 no território mereceu nota máxima do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China em Macau. Os elogios surgiram durante uma sessão de partilha sobre o trabalho de um grupo de peritos médicos antiepidémico do Governo chinês na Argélia e no Sudão, entre 14 de Maio e 11 de Junho.

Os especialistas de Macau foram integrados numa das equipas internacionais da China que esteve em África para apoiar o combate à pandemia. “Depois de concluir várias tarefas com sucesso regressaram todos a Macau. Através do reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, a primeira participação de Macau numa missão internacional conseguiu explorar e pôr em prática os seus conhecimentos. Quero agradecer a todos os participantes desta equipa, e gostaria de aplaudir os trabalhos realizados pela equipa de Macau e da equipa internacional da China, tanto na Argélia, como no Sudão”, começou por dizer Shen Beili, comissária do Ministério dos Negócios Estrangeiros, acrescentando que “a equipa de Macau teve um desempenho excelente e promoveu o intercâmbio e o reforço das relações bilaterais, para além de ter contribuído para que outros países conhecessem o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”.

Shen Beili falou ainda da “experiência de sucesso de Macau”, que não regista hoje qualquer caso activo na comunidade, e que desde o início da pandemia não identificou nem contágios entre profissionais de saúde, nem qualquer surto comunitário. “Apesar de ser bastante pequeno, Macau conseguiu ter sucesso no combate à epidemia através da via científica e garantir a saúde e a segurança da população, algo que foi reconhecido pela comunidade internacional. Macau conseguiu controlar a situação apesar da epidemia estar mais grave a nível internacional”, afirmou a comissária.

O facto de a Equipa Internacional de Emergência Médica de Macau ser acreditada desde o ano passado pela Organização Mundial de Saúde permitiu que peritos do território integrassem a missão, em conjunto com outros especialistas da cidade chinesa de Chongqing. “Desenvolveram muitos trabalhos para a constituição de uma comunidade saudável e conseguiram demonstrar o seu próprio valor na primeira missão internacional. Esta equipa deu uma enorme contribuição a estes países africanos e elevou a qualidade da saúde médica de Macau, passando uma imagem positiva para o mundo internacional que irá permitir participações no futuro em trabalhos de combate à epidemia”, indicou Shen Beili.

Macau contribuiu para as relações diplomáticas da China

Outro dos aspectos assinalados pela comissária do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China em Macau foi a importância do território nas relações internacionais. Para Shen Beili, Macau passou com distinção o desafio da prevenção e controlo da pandemia, ao mesmo tempo que conquistou o estatuto, a nível internacional, de ser, neste momento, um dos territórios mais seguros no mundo em relação à pandemia da Covid-19.

“A epidemia está cada vez mais grave e impediu as relações internacionais. Macau, ao participar no tratamento médico internacional, foi uma janela de oportunidade para nós. Temos de fazer os nossos trabalhos diplomáticos, e através do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ permitir que Macau possa actuar no panorama internacional abrindo novas oportunidades diplomáticas. Perante as incertezas, os trabalhos diplomáticos são cada vez mais importantes, e por isso é necessário criar uma plataforma para os trabalhos diplomáticos para a China, pois há grandes vantagens em Macau para as relações internacionais”, disse Shen Beili, adiantando que o Comissariado “vai apoiar Macau na exploração das suas próprias vantagens para desenvolver e construir uma plataforma, um centro, uma sede assente no princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ para possa participar mais nas tarefas das relações internacionais”.