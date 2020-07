Cartão de consumo mantém limite diário e pode ser recarregado a partir de segunda-feira

Os cartões de consumo electrónicos podem ser recarregados com cinco mil patacas a partir da próxima segunda-feira, mantendo-se o limite diário de 300 patacas, anunciou ontem o Executivo em conferência de imprensa. O cartão poderá ser recarregado em 190 postos, de forma electrónica, incluindo vários serviços públicos, associações e serviços bancários.

A partir da próxima segunda-feira, os residentes vão poder recarregar o cartão de consumo electrónico com cinco mil patacas, valor que pode ser gasto entre 1 de Agosto e 31 de Dezembro. À semelhança da primeira fase, o limite diário manter-se-á nas 300 patacas. “Na verdade, há poucas pessoas que conseguem utilizar 300 patacas num só dia, apenas pouco mais de 6%, e mais de 80% utiliza menos de 200 patacas. Por isso, depois de fazer uma ponderação, decidimos manter o limite diário em 300 patacas”, justificou Tai Kin Ip, na conferência de imprensa sobre a segunda fase do plano de subsídio de consumo.

O director dos Serviços de Economia acrescentou que nesta segunda fase foi introduzida uma nova regra que indica que se forem praticados “actos que violarem o previsto no regulamento administrativo” ou “actos de aceitação do subsídio de consumo de forma ilícita” por parte dos operadores ou estabelecimentos, será cessado o pagamento com o subsídio de consumo. Informações enganosas sobre o preço dos produtos foi um dos exemplos referidos por Tai Kin Ip.

O cartão de consumo poderá ser recarregado a partir do dia 27 de Julho em 190 postos, de forma electrónica, incluindo vários serviços públicos, associações e serviços bancários. Quem não levantou o primeiro cartão poderá fazê-lo nos postos indicados, explicou Tai Kin Ip. Para carregar o cartão não é preciso inscrição nem marcação prévia, sendo apenas necessário a apresentação da respectiva identificação. Na primeira fase, 624 mil residentes levantaram o cartão de consumo até 11 de Julho. Na segunda fase, é esperado que 650 mil pessoas utilizam o cartão de consumo electrónico.

Cerca 1,87 mil milhões de patacas foram gastas em Macau na primeira fase do cartão de consumo criado para relançar a economia afectada pela pandemia da covid-19, disse Tai Kin Ip, acrescentando que para já não estão pensados mais subsídios para incentivar o consumo.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Economia, até ao dia 15 de Julho, cerca de 63% das mais de 19,4 milhões de transacções beneficiaram pequenas e médias empresas (PME), sendo a restauração (24%) e o comércio a retalho (70%) os sectores mais beneficiados. Cerca de 40% do montante total de transacções feitas através do cartão de consumo electrónico tiveram lugar em estabelecimentos com menos de 20 trabalhadores.