A “representação possível” de Macau nas Olimpíadas

Aspiração antiga nunca concretizada, Macau continua de fora do movimento olímpico internacional. Mas isso não tem impedido alguns atletas macaenses de competir em Jogos Olímpicos, em representação de Hong Kong. Foi o caso de Henry de Souza e de outros luso-descendentes na Olimpíada de 1964, quando a competição teve pela primeira vez a sua sede em Tóquio.

Ricardo Pinto

Na Outono de 1964, a revista Sports Illustrated começava assim o texto em que traçava o perfil de um dos atletas que entraria em acção nos Jogos Olímpicos de Tóquio, dias depois:

“Henry de Souza tem 43 anos, é um homem baixo, filho de pais Portugueses e Chineses de Macau – do tipo que dificilmente se nota na rua. É funcionário público em Hong Kong e um dos seus principais atletas, embora possivelmente Hong Kong não o saiba”.

Uma figura discreta, a quem a sorte nem sempre sorria. “Não demonstrou especial aptidão para disparar espingardas quando ingressou no Corpo de Voluntários de Defesa de Hong Kong, em 1937, e daí que tenha ido parar a artilheiro da defesa costeira de Hong Kong”, prosseguia a conceituada revista desportiva norte-americana. “Foi capturado pelos japoneses em 1941 e passou alguns anos num campo de prisioneiros em Kowloon, antes de ser enviado para o Japão para trabalhar numa mina. Em 1951, o irmão comprou-lhe a sua primeira carabina, uma Remington de calibre 22mm. Souza estava então empregado como escriturário numa firma de electricidade, onde ganhava o suficiente para comer, mas não para comprar munições”.

Entrevistado então pela Sports Illustrated, Souza contou que nos primeiros seis meses praticou tiro na sala de estar – sem balas. “Todas as noites, depois do trabalho, deitava-me na carpete e premia o gatilho, observando cuidadosamente o movimento da arma após cada tiro. A ideia era controlar esse movimento e torná-lo consistente”.

Henry de Souza levava já muitos anos sem fazer fogo real quando se aventurou, finalmente, a participar na competição anual de tiro organizada pelo Governo de Hong Kong. Excedeu todas as expectativas ao acabar entre os 20 primeiros. Nos anos que se seguiram, até vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1964, arrecadou cerca de 180 troféus. “(Henry) de Souza pode agora comprar as balas que quiser”, escrevia a Sports Illustrated. “É o assistente principal para as questões de terrenos no distrito de Tsuen Wan, uma vila industrial nos subúrbios de Kowloon, ganha 500 dólares por mês e vive desafogadamente com a sua mulher, os seus 6 filhos e uma carabina Anschutz 22mm de fabrico alemão”.

A carreira desportiva obrigou-o a mudar hábitos. Em 1955, Souza deixou de fumar porque o consumo de tabaco afectava o seu ritmo cardíaco quando disparava. A partir de 1954, passou a treinar pelo menos 6 horas por dia em carreiras de tiro. E, ao longo de todos esses anos, nunca tocou numa gota de álcool. “A minha mulher não espera sair à noite mais do que umas 5 vezes por ano”, confessava à publicação norte-americana. “Eu (também) não tenho vida nocturna. As noites afectam a prática de tiro. A minha mulher, Deus a abençoe, nunca se queixou”.

Henry de Souza estreou-se em Olimpíadas nos Jogos de Roma, em 1960. Ficou em 41º lugar, entre 90 atiradores. Era um homem reservado e de poucas falas – inaudível mesmo, segundo os amigos. Muito raramente falava sobre si próprio, excepto para insistir, sem grande necessidade, que nada tinha mudado por se ter tornado atleta olímpico. Da experiência de Roma, o que mais o impressionou foi não ter assistido a uma única discussão política na aldeia olímpica. Agora que se preparava para competir em Tóquio, admitia à Sports Illustrated que ainda alimentava algum ressentimento contra os japoneses devido à guerra, embora tenha registado o gesto de um atirador japonês que, num dia mau nos Jogos de Roma, lhe foi levar munições para lhe dar sorte.

Henry de Souza já tinha antes voltado ao Japão depois da guerra: em 1958, representou Hong Kong nos Jogos Asiáticos de Tóquio. Numa comitiva que era já então liderada por outro macaense distinto, Arnaldo de Oliveira Sales – líder do movimento olímpico em Hong Kong ao longo de décadas –, Henry conseguiu conquistar a medalha de bronze na competição de tiro com carabina de calibre curto, a 50 metros – a mesma categoria em que seria inscrito também nos Jogos Olímpicos de Roma e de Tóquio. Em 1964, na capital japonesa, conseguiu terminar em 39º lugar, duas posições acima da sua participação olímpica anterior.

A carreira internacional de Henry de Souza viria a terminar nos Jogos Asiáticos de 1966, em Bangkok, onde terminou em 5º lugar.

Hóquei em campo: uma participação para a História

Tal como as Olimpíadas marcadas para este ano de 2020, também os Jogos de Tóquio de 1964 sofreram um adiamento, embora por razões bem diversas. A competição esteve inicialmente agendada para 1940, acabando por não se realizar então devido à Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, os Jogos de Tóquio de 1964 acabariam por ser os primeiros a realizar-se no continente asiático.

A tocha olímpica passou por Hong Kong dias antes do início da competição, sendo recebida com grande entusiasmo por milhares de pessoas, nas ruas por onde passou, do aeroporto de Kai Tak ao centro da cidade. Nessa mesma noite, a então colónia britânica foi atingida por um violento tufão, que obrigou ao adiamento da partida da tocha para o seu destino seguinte, Taipé.

Nesses mesmos Jogos de Tóquio, Henry de Souza teve a companhia de outro macaense na equipa de tiro de Hong Kong. Reginaldo dos Remédios foi 27º classificado na competição de tiro em 3 posições, a 300 metros – e 51º na distância de 50 metros.

Mas era na equipa de hóquei em campo que os luso-descendentes, quase todos com ligações a Macau, estavam mais fortemente representados na comitiva de Hong Kong aos Jogos de Tóquio de 1964. De um total de 17 atletas, 7 tinham ascendência portuguesa: João Bosco da Silva, Johnny Monteiro, Lionel Guterres, Zeca Cunha, Rui da Silva, Jock Collaço e Daniel Castro.

A equipa tinha falhado o apuramento para os Jogos, mas acabou por ser repescada à última hora, devido à desistência das selecções da Polónia e de França. Sem patrocínios que chegassem para as despesas, os membros da equipa, quase todos empregados bancários, tiveram de pagar parte do bilhete de avião do seu próprio bolso.

Na competição olímpica, não conseguiram qualquer vitória. Perderam 4-1 com a Malásia, 2-0 com a Bélgica, 2-1 com o Canadá, 6-0 com a Índia, 7-0 com a Holanda e 4-0 com a Espanha. E empataram o último jogo, a um golo, com a Alemanha. Curiosamente, um dos seus melhores jogos foi também uma das maiores goleadas sofridas. Contra a Índia, que viria a conquistar a medalha de ouro, os hoquistas de Hong Kong conseguiram chegar ao intervalo empatados a zero. Ao descrever esse feito, a imprensa de Hong Kong comparou-a a um empate ao intervalo entre o ‘dream team’ dos Estados Unidos e a selecção do Haiti, em basquetebol.

Contra a Alemanha, Hong Kong esteve a vencer até 2 minutos do fim, altura em que sofreu o golo do empate. Durante décadas, esta participação do hóquei nos Jogos de Tóquio foi a única de Hong Kong em desportos colectivos nas Olimpíadas. 6 jornalistas e 3 fotógrafos do vizinho território fizeram a cobertura do acontecimento.

Os Jogos de Tóquio de 1964 foram também registados em filme pelo lendário realizador japonês Kon Ichikawa. O documentário, A Olimpíada de Tóquio, estreado em 1965, é ainda hoje considerado uma das mais belas películas sobre o movimento olímpico internacional.