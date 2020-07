Sulu Sou quer mais transparência nas contas das associações subsidiadas pelo Governo

O vice-presidente da Associação Novo Macau apresentou um projecto de lei à Assembleia Legislativa que prevê a publicação obrigatória das contas detalhadas das associações com financiamento público superior ao valor definido pelo Chefe do Executivo. O deputado criticou a falta de transparência dos gastos das entidades subsidiadas e sugeriu alterações à lei em vigor desde 1999, nomeadamente a apresentação pública dos relatórios de actividades e a divulgação das listas dos órgãos sociais. Sulu Sou quer ainda que o Chefe do Executivo estipule um valor antes da atribuição dos subsídios, algo que não tem sido feito nas últimas duas décadas.

O deputado Sulu Sou entregou um projecto de lei à Assembleia Legislativa no passado dia 15 de Julho para “introduzir melhorias” ao artigo 19º da lei de regulamentação sobre o direito de associação, para que as contas das associações subsidiadas pelo Governo sejam mais transparentes no futuro. Para o vice-presidente da Associações Novo Macau, o Chefe do Executivo deve fixar um valor antes da atribuição dos subsídios e sugeriu o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau enquanto entidade responsável pela supervisão e punição administrativa das associações que infrinjam a nova lei.

Na conferência de imprensa de apresentação do projecto de lei, Sulu Sou referiu que “Macau está a sofrer um enorme impacto económico com a epidemia do novo tipo de coronavírus” e que, pela primeira vez desde a transição, o território tem um défice orçamental que “obriga o Governo a adoptar medidas de austeridade no próximo ano”. Nesse sentido, o parlamentar entende que o Executivo deve aproveitar o contexto para acabar com o desperdício de fundos públicos.

“A Associação Novo Macau tem acompanhado a supervisão do financiamento das associações desde 2012 e estamos particularmente preocupados com as inúmeras concessões concedidas por entidades públicas a milhares de associações todos os anos. É absolutamente necessário haver mais transparência no financiamento público das associações, especialmente neste contexto de crise económica causada pela actual epidemia”, referiu.

“Quem vive em Macau sabe que temos muitas associações, e que muitas não estão activas. Vários residentes já me disseram que muitas delas tinham sido criadas apenas por causa do financiamento público. Há quem diga também que associações que têm como objecto ‘Amar a Pátria e Amar Macau’ ou que apoiem políticas do Governo Central, como o projecto da Grande Baía, recebem mais subsídios. Não sei se isso é verdade, mas há muitos residentes que se queixam disso”, disse Sulu Sou durante a conferência de imprensa.

Com quase 10 mil associações no território, Sulu Sou considerou que os regulamentos actuais têm falhas graves na monitorização e controlo dos gastos. O deputado assinalou que os anteriores Chefes do Executivo não fixaram um valor antes da atribuição dos subsídios, o que abriu um precedente para que as associações não publicassem as suas contas. “A ordem executiva nº 54 / GM / 97 estipula que as associações subsidiadas devem enviar um relatório sobre as actividades e o uso do financiamento dentro de 30 dias após a realização das actividades financiadas. Mas o relatório nunca foi tornado público. Assim não há forma de saber os detalhes das contas de cada uma das associações que receberam subsídio e se foi utilizado de maneira adequada”, referiu Sulu Sou.

Para além de obrigar as associações financiadas a publicar as contas detalhadas num dos jornais chineses e portugueses de Macau, o projecto de lei apresentado exige que as associações enviem cópias e certificados ao Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau e ao departamento de financiamento, dentro de 10 dias após a publicação das contas, com o registo preciso das receitas e das despesas.

O deputado considerou que as associações devem publicar uma lista com todos os membros dos órgãos sociais e defendeu a introdução de regulamentos de penalização administrativa.

“Se as contas não forem publicadas de acordo com a lei, o GPSAP poderá aplicar uma multa entre 20.000 a 50.000 patacas”, sugeriu o deputado, acrescentando que o documento prevê a introdução de multas adicionais.

Em relação à publicação de contas falsificadas, o deputado quer que sejam definidas responsabilidades criminais. “Qualquer associação que publique contas falsas deve ser multada ou dissolvida por ordem judicial”.