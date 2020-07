Subchefe do CPSP punido por condução sob efeito de álcool

Um elemento de chefia do Corpo de Polícia de Segurança Pública despistou-se na madrugada de segunda-feira quando regressava a casa depois de uma noite numa sala de karaoke. O homem de 50 anos acusou uma taxa de alcoolémia de 1,91 g/L no sangue e será presente ao Ministério Público assim que tiver alta hospitalar na sequência dos ferimentos. Entretanto, já foi instaurado um processo disciplinar interno ao agente de apelido Lam.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) instaurou um processo disciplinar a um subchefe da unidade por condução em estado de embriaguez na madrugada do passado dia 20 de Julho. O homem, de 50 anos, teve um acidente de mota na Avenida Lisboa por volta das 05h00 da manhã tendo sido levado para o Hospital Conde São Januário com ferimentos ligeiros. Na unidade hospitalar, o agente, de apelido Lam, residente de Macau de nacionalidade chinesa, acusou uma taxa de alcoolémia de 1,91 g/L de sangue. O CPSP já lhe instaurou um processo disciplinar, sendo o agente presente ao Ministério Público assim que receber alta hospitalar.

A informação foi avançada pelo próprio CPSP em conferência de imprensa. “No dia 20 de Julho pelas 05h05, recebemos uma denúncia de que na Avenida Lisboa tinha ocorrido um acidente com um motociclo. Quando os nossos agentes se deslocaram ao local verificaram que havia um motociclo caído no chão e um ferido ligeiro. No local, o suspeito referiu que naquela noite tinha ido a um karaoke, e que tinha bebido algumas bebidas alcoólicas”, disse o porta-voz do CPSP, antes de divulgar mais pormenores.

O subchefe Lam assegurou também que tinha regressado a casa a pé pelas 04h00 da manhã e que só pegou no motociclo quando se apercebeu que tinha perdido o telemóvel. “Aos nossos agentes, o suspeito disse que tinha regressado a casa a pé às 04h00 da manhã. Quando chegou a casa verificou que tinha deixado o telemóvel no Karaoke e tentou regressar ao estabelecimento no seu motociclo para recuperar o telemóvel, mas o espaço já estava encerrado”, referiu o CPSP.

“Aos nossos agentes, o suspeito disse que tinha regressado a casa a pé às 04h00 da manhã”, porta-voz do CPSP

“O homem disse também que na altura em que regressava a casa escorregou devido à chuva e caiu no chão. Ficou ferido e teve de ir ao Hospital Conde São Januário. O resultado do teste feito no hospital foi 1,91 g/L de sangue. O caso será posteriormente enviado ao Ministério Público porque o suspeito ainda está no hospital. Quando tiver alta será presente ao MP. Entretanto, já foi instaurado um processo disciplinar ao agente. Sempre que estes casos acontecem tem de haver castigo”.

Consultora de beleza burlou amigo em 200 mil patacas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma residente de Macau de 34 anos por suspeita de burla, no valor de 200 mil patacas, no passado dia 17 de Julho. O caso remonta a 2018 quando uma mulher, de apelido Mou, assinou um contrato de investimento com um amigo de longa data para a abertura de um salão de beleza. A vítima entregou 200 mil patacas, mas a mulher desapareceu com o dinheiro. Dois anos depois, a consultora de beleza de 34 anos foi identificada nas Portas do Cerco e levada pela PJ.

“Recebemos a queixa da vítima em Novembro de 2018. Ambos eram amigos há mais de sete anos e resolveram fazer um investimento conjunto com a abertura de um salão de beleza em Abril de 2018. Na altura assinaram um contrato de investimento e a vítima entregou 200 mil patacas à suspeita para esta fizesse o investimento, mas nunca mais conseguiu contactá-la pois desapareceu com o dinheiro”, explicou o porta-voz da PJ em conferência de imprensa, adiantando que a vítima é um residente da China continental de 40 anos.

“No dia 17 de Julho de 2020, a suspeita foi interceptada ao sair das Portas do Cerco e foi levada à PJ. Confrontada com a queixa, a mulher disse que tinha entregue as 200 mil patacas a outra pessoa para que fosse montado o negócio, mas através da investigação verificámos que isso foi um pretexto pois essa outra pessoa não existe, era apenas uma desculpa. A suspeita acabou por ser presente ao Ministério Público por esse crime no dia 18 de Julho”, referiu a PJ.

Funcionária de escritório perdeu 650 mil patacas em burla online

Uma residente de Macau com 30 anos teve um prejuízo de 570 mil yuans (650 mil patacas) numa aplicação de apostas de jogo sugerida por um amigo que conheceu na internet. A Polícia Judiciária está a investigar o caso de burla depois de ter recebido uma queixa no passado dia 20 de Julho. De acordo com as informações veiculadas, a vítima conheceu um homem na internet que lhe apresentou uma aplicação para “fazer investimentos de apostas no jogo” e que lhe disse que poderia ter “lucros num curto espaço de tempo”.

“A vítima fez o download daquele programa e abriu uma conta onde depositou dinheiro. No primeiro depósito, a vítima depositou 2000 yuans e conseguiu ganhar 240, sendo que na segunda vez depositou 50 mil yuan e conseguiu ganhar 6400 yuan. Nas duas primeiras vezes, a vítima conseguiu ter lucro na aplicação e retirar o dinheiro”, afirmou o porta-voz da PJ.

Perante a possibilidade de abrir uma conta VIP na mesma plataforma por 500 mil yuan, a mulher teve de recorrer ao amigo que conheceu na internet para abrir uma nova conta, uma vez que só tinha 390 mil yuan. “O amigo disse-lhe que podia ajudá-la a pagar o dinheiro que faltava e assim abriram a conta VIP. Só que desta vez, o investimento não foi bom e acabou mesmo por ter muitos prejuízos. O suspeito sugeriu então que a mulher conhecesse o seu tio, supostamente mais experiente neste tipo de investimento, pois podia ajudá-la a recuperar o dinheiro”, contou o porta-voz da PJ.

“O tio disse-lhe que se quisesse ganhar mais dinheiro teria de depositar mais 400 mil na conta VIP para investir, só que na altura ela já só tinha 180 mil. Por isso, o tio do amigo disse-lhe que podia pagar o resto, ela aceitou, mas acabou por perder tudo pois os dois desapareceram. A vítima suspeitou que poderia ser burla e apresentou queixa à PJ. Os prejuízos foram de 570 mil yuan (650 mil patacas).