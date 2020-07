O fado de Amália também passou por Macau

Um homem apaixonou-se por ela e escreveu-lhe poemas. Outro ela tratou como a um filho. E outro ainda teve Amália Rodrigues a falar-lhe ao ouvido depois do concerto inesquecível que deu na ilha da Taipa. A passagem da imperatriz do fado pelo território então sob administração portuguesa, em 1990, ficou nos corações e na memória de quem com ela se cruzou. Cumprem-se hoje 100 anos sobre a data oficial do seu nascimento.

Hélder Beja*

Já passa da meia-noite em Macau. Amália Rodrigues descansa numa suíte do hotel Mandarim Oriental, hoje Grand Lapa, e vê ao longe a então pouco cintilante ilha da Taipa onde actuará dias depois. Estamos em Junho de 1990, falta pouco para a celebração de mais um Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas – o último da governação de Carlos Melancia – e a fadista é a grande atracção de um programa recheado. Na televisão do quarto de hotel, Fred Astaire e Ginger Rogers dançam, sapateiam, rodopiam. “Amália confidenciou-me uma coisa: ela não estava interessada na televisão e nas notícias mas tínhamos de lhe arranjar vídeos com o Fred Astaire a dançar. Sem ter vídeos dele a dançar ela não adormecia. Claro que arranjámos cassetes VHS com o Fred Astaire e com a miss Ginger Rogers, para ela poder adormecer”, conta Carlos Marreiros, à época presidente do Instituto Cultural de Macau.

Aos 70 anos Amália gostava de acordar tarde, recorda Marreiros. Viera a Macau acompanhada pela secretária e companheira de sempre, Estrela Carvas, e pela amiga e pintora Maria de Lourdes Ribeiro, Maluda, natural de Goa, onde a fadista actuara antes de voar para o território. Como elas, muitos vultos da cultura portuguesa passaram por Macau nos últimos anos da administração. “Nos anos 90, Macau tinha os melhores 10 de Junho de todo o espaço lusófono. As pessoas queriam fazer bons espectáculos, que dignificassem Macau, daí que trouxéssemos as maiores figuras da música e da cultura de Portugal, nomes consagrados como Amália, conjuntos como o do Rui Veloso, Madredeus, Heróis do Mar, autores como a Natália Correia e o Eugénio de Andrade”, enumera o arquitecto. Mas naquele Verão de 1990, apesar do fascínio que o seu amigo Francisco Figueira tinha pela diva do fado e que fazia por transmitir, Carlos Marreiros não era o maior admirador de Amália. “A nossa geração… Gostávamos dela e era só isso, ela não mexia muito com o nosso coração. Até que, quando veio a Macau, eu apaixonei-me por ela. Mas isto é autêntico, pedi desculpas à minha mulher. Durante aquela semana fiquei louco com ela. Para além de ser uma pessoa cativante, era de uma grande inteligência. She gets to the point, percebe?”

Simples e irresistível

Amália nasceu simples em 1920, num bairro popular de Lisboa, e manteve sempre uma certa espontaneidade no modo de encarar a vida e a carreira que a levaram da pobreza à fama global. Hoje celebram-se 100 anos sobre a sua data de nascimento oficial, mas é certo que a fadista veio ao mundo no primeiro dia do mês, tendo sido registada mais tarde. Seja como for, é 23 de Julho que consta dos documentos de Amália da Piedade Rebordão Rodrigues e o dia assinala-se com as mais variadas homenagens em Portugal, de uma missa no Panteão Nacional a um concerto com Camané e Mário Laginha no Museu do Fado.

Carlos Marreiros atesta a modéstia da artista. Fala de alguém “que, sendo quem é, não tem nada de vedeta, uma pessoa de grande sensibilidade e extremamente insegura, mas que consegue transformar angústias em pérolas”. Marreiros mostrou-lhe a cidade, levou-a a provar comida macaense e apresentou-lhe “sítios onde normalmente as pessoas célebres de Portugal não iam”. “Ela gostou muito, tinha sempre um apontamento inteligente.” Mas as notas de paixão por Amália ainda hoje levam o também artista plástico a exageros mais líricos. “Ela tinha o sorriso maior que a Muralha da China, era um sorriso enorme. E tudo isso fez com que eu me apaixonasse por ela, apaixonei-me com os dois aurículos e os dois ventrículos. Fiz-lhe dois poemas e um boneco, escolhi o melhor poema, um poema de amor quase adolescente e imberbe. Levei para ela, ela leu, dobrou a folha em quatro e pôs junto ao peito. Fiquei muito sensível, quase chorei. Depois, ela disse umas palavras muito gentis, algo do género: ‘Eu pensava que você era um arquitecto e um pintor talentoso, mas afinal tem outros talentos’. Ainda devo ter uma cópia dessas não sei onde, dei-lhe o original.”

Às voltas com Amália

A cidade mais portuguesa da China engalanou-se para receber a imperatriz do fado e toda uma comitiva com outros nomes importantes. O programa das celebrações do Dia de Portugal anunciava uma “Noite de Fados com Amália Rodrigues” a 11 de Junho, pelas 21h, no auditório da então Universidade da Ásia Oriental, mas havia muito mais. A actriz Eunice Muñoz veio a Macau para dizer a poesia de Camilo Pessanha. Edite Estrela, à época deputada à Assembleia da República, deu uma conferência sobre o papel da língua portuguesa. Os Trovante de Luís Represas e João Gil subiram ao palco do Fórum e tiveram a companhia de Amália, como também o Grupo Folclórico de Damão, agremiações folclóricas de Portugal, a Tuna Macaense e a Orquestra de Câmara de Macau.

Os dias de Amália eram preenchidos por compromissos sociais e artísticos. E se Carlos Marreiros a levou a passear, o filipino Reynaldo Gutang foi o homem do volante. Chegado a Macau em 1988, Rey recorda com ternura o seu encontro com a fadista. “O governo de Macau contratou um rent-a-car e eu fui o seu motorista, ela queria alguém que falasse inglês. Tínhamos uma relação muito boa, levei-a às compras, visitámos vários sítios. Ela não me tratava como um motorista, tratava-me como um filho. Confiava em mim, deixava a mala dela comigo e dava-me sempre algum dinheiro ao final do dia. Adorei-a.”

Três décadas depois e ainda a viver em Macau, Rey, também ele guitarrista e amante de música, não esquece que Amália “cantava tão bem”. “Fiquei muito orgulhoso de ser o condutor dela. Cada vez que falava com algum português ou macaense e dizia que tinha sido o motorista da Amália Rodrigues, eles ficavam muito impressionados. Ela era muito famosa.” Admite que o tempo apagou as melodias de Amália da sua memória mas deixa uma garantia: “Se ouvir uma canção dela, consigo reconhecer a sua voz”.

Fado, futebol e patriotismo

Na imprensa do território sucediam-se os pedidos de entrevistas e os textos sobre Amália. A artista completara recentemente 50 anos de carreira, chegava coberta de condecorações de diferentes governos e instituições. Religiosa e recatada, mas também intempestiva, consensual na grandeza do seu talento, Amália nunca o foi nas opiniões que proferia. Atravessou, viveu e prosperou durante o Estado Novo e a ditadura, com tudo o que isso acarreta. Nunca teve pudor em olhar para o passado português com orgulho inflamado e voltou a fazê-lo em Macau (ver “Amália na primeira pessoa”).

O extinto Comércio de Macau dedicou um suplemento especial ao Dia de Portugal, com a fadista na capa e a garantia de que estava para chegar “um 10 de Junho de luxo”. Numa prosa impante e patriótica cujo autor não é revelado, o jornal titulava “Amália: um nome na galeria dos símbolos”. “O público do Oriente que agora a vai ver e ouvir talvez descubra no seu modo único de cantar e de estar no palco a pujança de uma cultura de diáspora que soube, ao longo dos séculos, fazer do mundo a sua casa e da sinceridade a sua força.”

O Comércio destacava ainda o facto de, pouco tempo antes, a fadista ter sido convidada de honra da Final da Taça dos Campeões Europeus em futebol, em Viena, que o Benfica de Eriksson perdeu para o Milan de Sacchi por 1-0, golo de Frank Rijkaard. O autor anónimo, talvez padecendo de algum benfiquismo, escreve que este convite a Amália dava “a medida do peso real que têm o seu nome e a sua obra no quadro não muito vasto dos mitos e dos símbolos contemporâneos portugueses”. A “dolência” de Amália, a “queixa secreta”, a música “que faz, na sua complexa simplicidade, o enlace de várias culturas e tradições” – tudo tornava Amália um “símbolo vivo”, “mesmo que a sua voz não tenha já hoje o fulgor e a cintilação de cristal que a tornaram única e inimitável”. Porque, rematava o Comércio de Macau, “Amália não se explica, sente-se”.

A 10 de Junho, Amália foi condecorada com a Medalha de Valor de Macau pelo governador Carlos Melancia e participou na romagem à Gruta de Camões, onde mais tarde confessou ter chorado. Na mesma data inaugurou-se o Porto de Ka Ho. O dia seguinte foi o da grande actuação a solo no auditório da universidade, um espectáculo que hoje pode ser visto online. “Amália aceitou pessoalmente o desafio que tínhamos lançado de registar para a posteridade a sua presença num palco em Macau”, congratula-se Luís Nestor Ribeiro, responsável pela realização do especial para a TDM.

Limadas as arestas de produção com o management da artista, foi possível acertar posições de câmara, testar iluminação e equipamento de som, num curto ensaio realizado na véspera. E, ao contrário do que lhes tinha sido previamente comunicado, Amália recebeu os membros da equipa de Nestor Ribeiro no camarim “com grande abertura e simplicidade”. “Aos 70 anos, era natural que manifestasse algum cansaço, em virtude da longa digressão pelo extremo oriente. No entanto, revelou-se disposta a conhecer qual a marcação que lhe tínhamos destinado em palco, quais os ângulos mais favoráveis das câmaras, pormenores que dominava com grande profissionalismo e entrega artística”, conta o realizador.

Quando hoje revê este concerto de Amália que considera “memorável”, Nestor Ribeiro diz ser impossível não deixar-se “contagiar pela sua arte e pela forma arrebatada como colocou a voz nos fados, de um repertório que foi interpretando com superlativa paixão e elevada expressão artística”. “A química que transparece das imagens do concerto revela-nos o pathos de uma artista que se transfigurou em palco, encarnando o seu próprio mito, envolvendo a plateia com o seu carisma, com destaque para as interpretações sublimes de clássicos como ‘Estranha Forma de Vida’, ‘Foi Deus’ e ‘Povo que Lavas no Rio’.”

“Com que voz chorarei meu triste fado”

O especial realizado por Nestor Ribeiro mostra um auditório apinhado, um palco a negro pontuado por pouca luz, como pertence ao fado. “A casa estava cheia. Para meu espanto, além da comunidade portuguesa que apareceu em peso, havia macaenses mais jovens e acima de tudo os bons macaenses de outrora, muito emocionados, e também chineses de Macau. Foi tudo ver e aplaudir Amália”, conta Carlos Marreiros.

As guitarras portuguesas de Carlos Gonçalves e Pinto Varela, e as violas de Joel Pina e Lelo Nogueira, acompanham a voz cansada de Amália, longo vestido preto, mãos ao alto, queixo levantado, porte solene, aquela “star quality” que ela haveria de dizer que os americanos lhe reconheceram, a puxar pelo público. Canta o ‘Fadinho da Ti Maria Benta’, canta ‘A Casa da Mariquinhas’ e a voz começa a aquecer. Marreiros recorda que o concerto, “para além de bonito, foi emocionante”. “Foi um espectáculo fantástico, ela vestida de preto e branco. Naturalmente que não conseguia já cantar todas as canções e fazia o ‘lalala’ habitual”

A meio do concerto, quando Amália muda para um vestido branco, já o público está contagiado e canta com ela. Amália atira-lhes ‘Prece’, ‘Lavadeira de Caneças’ e em ‘Barco Negro’, com as guitarras a servirem de batuque, o público aplaude de pé. Quando canta ‘Povo que Lavas no Rio’, a fadista chora, para em seguida tentar cantar Camões. “Porque tentar cantar Camões é sempre tentar”, diz Amália. “Com que voz / Chorarei meu triste fado? / Que em tão dura paixão / Me sepultou” – a noite está ganha. Amália interpreta ‘Grito’, fado com letra de sua autoria, e revela ao público de Macau o seu lado mais atormentado. “Passei cinco anos a pensar que me ia matar no outro dia, mas é tão difícil matar-se uma pessoa, é sempre amanhã”, e solta uma gargalhada. A cantora avança por mais um e outro fado e, a pedido do público, fecha com ‘Foi Deus’, os seus tradicionais ‘muit’obrigada’ e recebe uma enorme ovação.

A confissão

Além de permissão para registar o concerto, Nestor Ribeiro refere que Amália concedeu “mais uma cortesia rara” à sua equipa: “A oportunidade de gravar os seus depoimentos no camarim, num registo conduzido pelo Paulo Coutinho, que muito valoriza a realização televisiva”.

Paulo Coutinho, à época jornalista na TDM, recorda-se bem do concerto e daquela que considera “uma das grandes entrevistas” da sua carreira. “Foi um espectáculo admirável, mas em que já se sentia o peso da idade na voz. No final, depois dos “muit’obrigada, muit’ obrigada, naquela pose muito característica de abraçar o público, dirigi-me para o camarim da Amália para a entrevista de 20 minutos. Fui recebido com dois grandes beijinhos. ‘Então, Paulo, diga-me lá o que é que quer saber. Sente-se, estejam à vontade’”, conta o actual director do Macau Daily Times.

Para Coutinho, foi um desafio entrevistar Amália. “A Amália, a rainha do fado! O Eusébio eu já tinha conhecido em pessoa. Agora a Amália, dois dos grandes símbolos populares do Portugal do século XX.” O jornalista estava bem familiarizado com a obra da fadista, através da rádio, da televisão e dos filmes, “conseguia distinguir à distância a figura e a voz” da fadista. Mesmo assim, “estava um pouco nervoso de início” e foram “a informalidade e intimidade” com que Amália o tratou que ajudaram a ultrapassar a agitação. “Era como se já nos conhecêssemos há tempos, deixou-me bastante relaxado. Seguiu-se uma conversa, entre memórias, boas e más, de uma longa e pródiga vida. Dos seus amores e desamores. Do fado e do destino. Dos espectáculos no estrangeiro, onde o Japão ganhava proeminência” – a digressão de Amália seguiria para a Coreia do Sul e para o Japão depois da passagem por Macau.

Coutinho achou Amália “uma mulher muito emotiva e calorosa, sem grandes tiques de diva, embora chamasse a sua fiel companheira e assistente de sempre [Estrela Carvas] com alguma insistência, por este ou aquele motivo”, mas “sempre com grande educação e ternura, sem ponta de histerismos”.

A entrevista durou muito mais do que os 20 minutos alocados para a reportagem da TDM. “Lembro-me de a malta do governo ter ido lá ao camarim mais do que uma vez, e ela ‘enxotou-os’. Ela claramente estava a gostar de estar ali a contar histórias. A câmara, as luzes e os operadores tinham-se evaporado do camarim. Era uma ‘confissão’, em que eu me limitava a pontuar com uma pergunta ou outra, relembrando este ou aquele episódio da vida dela, mas deixando-a discorrer sem grande interrupções”, conta o jornalista.

No final, quando Coutinho agradecia a Amália, é surpreendido: “Naqueles salamaleques das despedidas, a grande diva do fado, 70 anos, puxa-me para ela e diz-me ao ouvido… o que nem às paredes confesso. Não foi nada de indecoroso, de todo. Foram apenas umas palavras de grande simpatia e gentileza; um gesto de que só os grandes são capazes”. O diabo é que os operadores de som e imagem tinham deixado a câmara a rodar e ficou tudo gravado. “Só me apercebi disto quando voltei à TDM e, já na cabine de montagem a fazer a pós-produção, com um técnico português, começo a rever esse diálogo íntimo, ante os risos e as piadinhas do meu camarada operador, grande amigo, o Alípio.”

Coutinho não foi o único entrevistador a deixar-se fascinar pelo génio de Amália. Adelino Vaz, autor do longo texto publicado pela Revista Macau em Agosto de 1990, entrevistou-a no Hotel Mandarim. A artista, “sem maquiagem”, “entremeou a magia com a simplicidade afectiva que a caracteriza”, enquanto “a preguiça barrenta do Rio das Pérolas” revelava uma “solenidade” que o escriba nunca antes notara.

Amália não voltaria a actuar em Macau. Morre pouco antes da transferência de administração, a 6 de Outubro de 1999. Nessa longa conversa com Adelino Vaz, Amália Rodrigues define como poucas vezes o seu lugar no fado e o lugar do fado da sua vida: “Eu sou o prato forte do fado porque tenho tudo o que o fado quer para ser cantado. Sou triste, sou desencantada, sou sozinha, sozinha na solidão, sou desprendida. Pareço um gato deixado na rua que de vez em quando passam e fazem assim uma festinha. Eu não tenho nada, nada, nenhuma razão de viver. Ora, é isso que o fado quer, pois eu tenho isso tudo dentro de mim.”

*com Ricardo Pinto

AMÁLIA NA PRIMEIRA PESSOA EM MACAU

“O meu sucesso, o meu segredo é não saber porquê. O segredo foi Deus, foi um milagre, foi um condão”

TDM “O português nunca foi um problema para mim. Para a ambição que nunca tive chegou bem eu não ter falado outra língua. Cheguei até aqui.”

TDM “Tenho um respeito muito grande pelos descobridores e pelo Camões, que cantou os feitos de toda a gente portuguesa dessa época.”

TDM “Camões, o nosso poeta que além do mais era fadista.”

Concerto “A presença de Portugal em Macau nota-se muito pouco, quero dizer… é o grande desgosto que eu tenho… a primeira vez que eu vim cá, em 70, tive um desgosto muito grande, porque não se notava nada. Havia só aquela ruína… muito bonita… e depois não havia nada… Hoje nota-se maior entusiasmo. Mas não é o Brasil, não é Goa, não é Moçambique. Aquele elo do sentimento português que o Brasil tem…”

Revista Macau “Só quero coisas bonitas, gosto de me recordar de uma época em que Portugal foi grande, pelo menos ensinaram-me que foi grande. Não sei se foi grande, se foi pequeno, se foi mau, sei foi ladrão, se foram aldrabões, se foram não sei o quê… ensinaram-me assim e eu quero acreditar que é bonito. Agora aprendem outras coisas que Portugal devia ter feito assim ou devia ter feito assado (…)”

Revista Macau “Eu confesso à partida que não sei nada de nada, perdi a responsabilidade. Porque é que as pessoas me vêm perguntar coisas se eu não sei nada, hã?”

Revista Macau “A simplicidade nunca é bem aceite, as pessoas querem coisas complicadas.”

Revista Macau “Não há nada a fazer, eu sou estupidamente ligada a Portugal, se não a minha vida teria sido outra.”

Revista Macau