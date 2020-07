Investigação preliminar exclui erro médico em incidente com zaragatoa

O médico Lo Iek Long considera que não há, para já, indícios que tenha havido erro médico no caso de um teste de ácido nucleico a uma criança de sete anos que afirmou ter engolido parte de uma zaragatoa. O médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário aguarda ainda pelo relatório da empresa responsável pelos testes.

O caso de uma criança de sete anos que foi hospitalizada por suspeita de ter ingerido uma parte de uma zaragatoa durante a realização do teste de ácido nucleico dominou a conferência de ontem do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. Questionado pelos jornalistas, Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, referiu que, segundo a investigação preliminar, não há indícios de erro médico, aguardando pelo relatório da empresa responsável pelos testes.

“Para ser um caso de erro médico tem que satisfazer três requisitos. Primeiro, a pessoa que faz o teste tem que ter cometido um erro; por exemplo, não ter seguido as instruções para a realização do teste. Em segundo, é preciso causar um dano, e em terceiro tem de haver uma consequência desse dano. Estamos a pedir a esta empresa para entregar uma descrição do ocorrido, se houve ou não pessoas que não cumpriram as regras, mas de um ponto de vista preliminar este caso ainda não é considerado um caso de erro médico”, referiu Lo Iek Long. “Sobre o trabalhador, acho que ele não fez isto de forma intencional, não queria causar lesões ao menino, mas temos que ver bem o relatório, depois é que podemos anunciar mais detalhes”, acrescentou o clínico, em resposta a um outro jornalista.

Lo Iek Long recordou ainda que já se fizeram mais de 200 mil testes de ácido nucleico, e que “não é justo” dizer que houve erro médico “por causa deste caso”.

Sobre a forma de realização de testes, o clínico referiu que apesar de o procedimento pela garganta ser “muito mais confortável”, o método pelo nariz acaba por ser mais fiável. “Como médico, sobre a colheita, gostaria de ter uma taxa mais correcta, e a nasofaríngea é melhor que a orofaríngea. Segundo os nossos dados, que também comparamos com os dados das regiões vizinhas, para o mesmo tipo de paciente, a taxa correcta para o teste feito através de nasofaríngea é maior”, explicou o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, pedindo a cooperação dos intervenientes na realização dos exames.

“Bastam só uns segundos para terminar o teste de ácido nucleico, com a colaboração dos pais e das crianças, o teste pode ser feito muito rápidamente e não vai causar nenhum desconforto”, salientou.

Macau atingiu ontem 115 dias consecutivos sem registar novos casos de coronavírus, e 26 dias seguidos sem novos casos importados. Nesta conferência de imprensa, Lo Iek Long adiantou ainda que as vagas para passar a fronteira vão aumentar novamente, para 11 mil.

Procura bloqueou inscrição para passeio de helicóptero

A forte procura pelas viagens de helicóptero em Macau no âmbito dos novos roteiros turísticos levou à suspensão do registo por um dia, anunciou ontem a Direcção dos Serviços de Turismo (DST). Segundo Lau Fong Chi, chefe da direcção de relações públicas da DST, as marcações realizadas ontem de manhã ficaram sem efeito, devendo ser hoje anunciados novos critérios. “Temos um novo roteiro, com uma viagem de helicóptero, e como a adesão é muita, o funcionamento parou durante a inscrição”, disse a responsável da DST durante a conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. “Amanhã [quinta-feira] vamos abrir de novo as inscrições, e posteriormente vamos anunciar todo o processo de inscrição”, prosseguiu. Os passeios de helicóptero para sobrevoar Macau são uma das dez novas opções adicionadas ao programa “Vamos! Macau!”, no âmbito dos roteiros turísticos subsidiados pelo Governo para impulsionar o turismo interno e minimizar o impacto do novo tipo de coronavírus.