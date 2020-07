Ho Iat Seng pede à UM resultados que ajudem diversificação

PRODUTIVIDADE

A Universidade de Macau (UM) “deve esforçar-se para traduzir o progresso tecnológico em crescimento da produtividade”, diz Ho Iat Seng, acrescentando que a instituição de ensino superior tem a responsabilidade de transformar a inovação tecnológica em resultados que ajudem à diversificação da economia. O Chefe do Executivo, que também é o chanceler da instituição e presidente da Assembleia da Universidade, marcou presença numa reunião conjunta da Assembleia e do Conselho da Universidade, que decorreu na terça-feira.

Segundo um comunicado da universidade, Ho Iat Seng lembrou que o Governo “investiu enormes recursos na educação e na investigação científica”, esperando, por isso, que a “Universidade de Macau faça novos progressos na transferência dos resultados tecnológicos na diversificação das indústrias de Macau”.

No encontro, o Chefe do Executivo referiu também que a instituição “deve estimular talentos de nível mundial que sejam inovadores, socialmente responsáveis, competitivos a nível internacional, orientados para a globalização e amantes das respectivas pátrias”. Outra expectativa é que as instituições de ensino superior devem “servir a sociedade” e ter um “papel mais proeminente na promoção de estudos teóricos e nas inovações do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”. O reitor da Universidade de Macau, Yonghua Song, garantiu, por sua vez, que a instituição vai colaborar com as políticas do Governo e cumprir a responsabilidade social.