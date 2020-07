Amália já antes Via Macao

Anos, muitos anos antes de vir a Macau, já Amália Rodrigues se tinha cruzado com esta terra, na sua carreira artística. Como cantora e também como actriz.

Em 1965, Amália esteve numa casa de fados de Lisboa a fazer dela própria, num filme em que traficantes de armas ameaçavam lançar a discórdia numa conferência internacional em Portugal, até um diplomata francês resolver o problema numa viagem de risco até Macau. Onde mais?

O filme teve vários títulos experimentais, mas acabou por se chamar Via Macao. Foi uma co-produção franco-portuguesa, com realização de Jean Leduc, e interpretação de Roger Hanin, Françoise Prévost e Anna Gaël. Do lado português, direcção de fotografia de João Moreira e papéis secundários para Varela Silva, Paiva Raposo, Baptista Fernandes e Mário Sargedas.

E Amália, claro. A sua participação no filme foi curta, mas deixou marcas. Na casa de fados escolhida pela produção, cantou ‘Le premier jour du monde’, com música de Jacques Datin e letra de Maurice Vidalin. Era o tema principal da banda sonora do filme e acabou por ser lançado no mercado discográfico em formato 45 rotações por minuto. Sem resultados que se conheçam.

Sem surpresa, nada disto consta na biografia oficial de Amália. É apenas um pequeno detalhe numa grande carreira. Um ponto obscuro num universo de luz. A revista Fiches du Cinema, à época, não podia ter sido mais crítica: ao menos que o filme tivesse enveredado pela sátira; mas optou antes pela nudez, “aliás, quase toda gratuita”.