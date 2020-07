Novo posto de testes de ácido nucleico no Fórum Macau recebeu mais de 2 mil pessoas no primeiro dia

O posto de testes de ácido nucleico no Fórum Macau irá fornecer serviços de marcação para idosos, crianças, alunos do ensino primário e secundário. Os Serviços de Saúde abriram mais um posto de testes à Covid-19 no território para evitar aglomerações numa altura em que as restrições com a província de Guangdong foram aliviadas e o número de vagas diárias disponíveis para inscrições para o teste de ácido nucleico terem aumentado de 5 para 7 mil e 500 pessoas.

Eduardo Santiago

Os Serviços de Saúde reabriram ontem o posto de testes de ácido nucleico no Fórum Macau para evitar aglomerações e acelerar o processo de triagem de residentes na sequência do alívio de restrições na fronteira com a província de Guangdong. Segundo os dados divulgados pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o primeiro dia de funcionamento deste posto decorreu “de forma normal” tendo sido atendidas mais de 2200 pessoas até às 17h00 de ontem.

O posto no Fórum Macau é temporário e irá fornecer serviços de marcação de teste a idosos com idade igual ou superior a 65 anos, alunos do ensino primário e secundário com idade igual ou inferior a 18 anos, crianças, assim como aos portadores do cartão de deficiência ou cartão de assistência médica destinado aos portadores de doenças especiais.

Durante a tarde, as autoridades registaram períodos de espera maiores devido à chegada antecipada de pessoas em relação à hora marcada. “Em média as pessoas anteciparam a chegada em cerca de duas horas. Neste período também foram testadas mais crianças e indivíduos com deficiência, o que obriga a cuidados especiais e a uma demora suplementar nos procedimentos. Esta situação provoca tempos de espera mais alargados. O tempo de espera foi atenuado com a abertura das bancadas do pavilhão”, pode ler-se num comunicado divulgado ontem à noite pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Atendendo ao aumento do número de vagas para testes de ácido nucleico por dia, de 5000 para 7500, a quota actual de testes responde às necessidades de residentes, asseguram os Serviços de Saúde. A abertura do posto de teste de ácido nucleico do Fórum de Macau “tem por objectivo a triagem de residentes e evitar aglomerações, acreditando que os procedimentos possam ser mais fluidos”, justificaram as autoridades.

Já o posto de testes de ácido nucleico do Centro hospitalar Conde de São Januário, irá assumir os trabalhos de rotina de realização de testes destinados a determinados grupos de pessoas. Sobre possíveis ajustes nos diversos postos de testes de ácido nucleico, as autoridades garantiram que vão continuar a avaliar a progressão dos trabalhos tendo em conta os factores diários. “Caso seja necessário, as autoridades continuarão a abrir as vagas a outros indivíduos com necessidade de passagem de fronteira para realização de testes no Fórum de Macau, tendo em conta a procura real dos testes”, indicaram as autoridades no comunicado.

O posto de testes de ácido nucleico do Fórum de Macau irá funcionar temporariamente pelo pessoal dos Serviços de Saúde e, posteriormente, passará a ser uma instituição de testes de terceiros.

Criança de 7 anos levada para urgências por suspeita de ingestão de zaragatoa

De acordo com os Serviços de Saúde, um menino com 7 anos de idade foi enviado ontem para o Serviço de Emergência do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) por suspeita de ingestão de parte de uma da zaragatoa durante a realização do teste de ácido nucleico no Posto de Testes do Terminal Marítimo de Passageiros Pac On.

“Esta manhã [ontem], o menino, acompanhado de um familiar foi ao Posto de Testes do Pac On para realizar o teste de ácido nucleico. Durante o processo da recolha de amostra – zaragatoa de orofaringe – o menino resistiu e barafustou e acabou por, acidentalmente, trincar a zaragatoa, havendo a suspeita de ter ingerido erradamente a ponta da zaragatoa com cerca de três (3) centímetros de comprimento. Por essa razão foi encaminhado via ambulância para o Serviço de Emergência Pediátrica do CHCSJ. Naquela altura, o menino estava em condições estáveis e com queixa de dor de garganta leve. Após um exame médico do epiglote oral, nenhum objecto estranho foi encontrado e a sua radiografia torácica estava normal”, indicaram os Serviços de Saúde em comunicado, acrescentando que a criança já teve alta hospitalar com “estado estável”.

Os Serviços de Saúde avançaram também que está em estudo a elaboração de um processo operacional padrão e unificado para a mostragem de zaragatoa na garganta para detecção de ácido nucleico viral assim como a padronização do uso uniforme “de todas as unidades de amostragem via zaragatoa nasofaríngea”, de modo a evitar a emergência de complicações relacionadas.

Representantes de Chongqing visitaram Macau para seminário sobre Covid-19

Uma comitiva de representantes dos Serviços de Saúde e da Comissão de Saúde de Chongqing visitou Macau na passada segunda-feira para participar num seminário sobre a resposta global à epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus. Os representantes de Chongqing e de Macau partilharam experiências relativas ao trabalho de apoio prestado em África pela China e discutiram formas para concretizar a cooperação entre os dois territórios no âmbito da resposta médica a emergências.

No seminário, o Director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, frisou que a ameaça da Covid-19 ainda se mantém, e assinalou a relevância do encontro dos representantes das duas regiões. Recorde-se que Macau e Chongqing formaram uma equipa de médicos especialistas no combate à epidemia enviados pela China no apoio ao exterior. “Esta missão de apoio a África dado por estas duas regiões foi reconhecido pelo Governo Central. Agradecemos o convite do Governo da RAEM e dos Serviços de Saúde, para que fosse possível este intercâmbio e cooperação. Assim foi promovida a amizade e a construção de assistência médica entre as duas cidades”, referiu o Subchefe da Comissão Municipal de Saúde de Chongqing, Zhou Lin.