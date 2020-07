Indústria do jogo em Macau não pode regressar aos níveis anteriores à pandemia sem vistos turísticos, adverte analista

Nas últimas semanas, a indústria do jogo de Macau assistiu a um regresso gradual do número de turistas no território na sequência do alívio das políticas de prevenção e controlo da província de Guangdong, que deixou de exigir uma quarentena de 14 dias aos viajantes da região administrativa especial. Apesar do sinal positivo do número de turistas na última semana, o sector do jogo em Macau continua dependente do regresso dos vistos turísticos.

Num artigo de opinião publicado no portal Casino, o especialista Todd Shriber assinalou que a reabertura das fronteiras entre Macau e a província de Guangdong foi um “impulso muito necessário” para a revitalização do sector, mas frisou também que Pequim precisa de reactivar a polícia dos vistos turísticos para uma revitalização efectiva do turismo e da indústria do jogo. “Actualmente, Macau recebe uma média diária de 2.000 visitantes, o que veio confirmar que o fim da política de quarentena de Guangdong teve algum impacto. No mês passado, as entradas diárias na região administrativa especial atingiram uma média de apenas 752 pessoas, e a taxa diária após o encerramento das fronteiras por causa da pandemia foi de 700 a 900 desde Fevereiro”, escreveu Todd Shriber.

Apesar da subida dos visitantes, Todd Shriber recordou que grande parte dos turistas que entraram no território nos últimos dias fizeram-no através de vistos de negócios ou familiares, e não através de vistos turísticos. “De acordo com os analistas a retoma da emissão de vistos turísticos é essencial para a recuperação económica de Macau”, indicou o especialista do sector do jogo, acrescentando que muitos deputados da Assembleia Legislativa de Macau querem pressionar Pequim para que seja retomada a emissão dos vistos turísticos. “Pequim ainda não deu qualquer indicação de quando irá retomar a emissão destas licenças”, recordou Todd Shriber, citando depois Bernstein, um analista mais céptico em relação ao regresso dos vistos individuais. “Estamos cépticos em relação ao regresso dos vistos turísticos, se no final de Julho ou até em Agosto”, escreveu Bernstein recentemente.

Em 2019, quase 47% dos visitantes de Macau que vieram do interior da China entraram com vistos turísticos.