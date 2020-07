Farol da Guia: Macau “não tem competência” para divulgar relatório de avaliação submetido à UNESCO

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, a presidente do Instituto Cultural assegurou que o Governo de Macau “não tem competência” para divulgar o relatório de avaliação submetido à UNESCO sobre o impacto da altura de um edifício na Calçada do Gaio junto ao Farol da Guia. Mok Ian Ian frisou também que as conclusões do referido estudo devem ser divulgadas pela República Popular da China e que o relatório custou 230 mil patacas aos cofres do Executivo.

Eduardo Santiago

A presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian, reiterou a importância da protecção da paisagem do Farol da Guia e garantiu que o Governo tem vindo a desenvolver actividades para a preservação do património cultural “de modo cauteloso e prudente”. Em relação às conclusões do relatório elaborado pela Academia Chinesa do Património Cultural para avaliar o eventual impacto sobre património cultural pelo edifício cujas obras de construção ainda não estão acabadas, Mok Ian Ian referiu que Macau “não tem competência” para divulgar esses dados, uma vez que foi a República Popular da China que submeteu o referido estudo ao Conselho do Património Mundial da UNESCO.

“Relativamente à actual altura do edifício na Calçada do Gaio, cujas obras ainda não se encontram concluídas, para satisfazer os requisitos de protecção do património mundial, o Instituto Cultural entende que é necessário proceder à avaliação sobre o eventual impacto no património cultural, e, cabe ao Estado membro, ao qual o local do património cultural em apreço pertence, submeter o resultado da avaliação ao Centro do Património Mundial, para efeitos de informação e arquivo”, referiu Mok Ian Ian em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, enviada ao Chefe do Executivo em meados de Junho.

Na resposta do IC, Mok Ian Ian referiu também que o Governo da RAEM solicitou apoio, em Novembro de 2019, à Administração Estatal do Património Cultural, e encarregou a Academia Chinesa do Património Cultural para a redacção do relatório de avaliação do eventual impacto sobre património cultural do Farol da Guia pelo edifício cujas obras de construção ainda não estão acabadas. “A referida Academia levou a cabo o trabalho de avaliação de impacto seguindo as orientações do Centro do Património Mundial. Em relação ao relatório de avaliação, como se trata de informações a submeter pelo Estado membro (a República Popular da China, que aderiu, em 1985, à Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural) ao Centro do Património Mundial da UNESCO, o Governo da RAEM não tem competência para disponibilizar o referido relatório”, assinalou o presidente do IC.

Segundo Mok Ian Ian, a Administração Estatal do Património Cultural ainda não recebeu qualquer resposta por parte da UNESCO sobre o relatório que custou 230 mil patacas ao Governo de Macau. “No início de 2020, a referida Academia concluiu a redacção do relatório, sendo os custos de 230 mil patacas. No passado dia 8 de Abril de 2020, o Governo da RAEM submeteu o referido relatório de avaliação à Administração Estatal do Património Cultural, através do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado. Até este momento ainda não recebeu qualquer resposta escrita sobre o mesmo da parte do Centro do Património Mundial da UNESCO, através da Administração Estatal do Património Cultural”, indicou Mok Ian Ian.