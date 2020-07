Deng Xiaoping e Jian Zemin foram incompetentes ou corruptos?

A primeira questão a merecer alguma atenção é a da patente ousadia do Sr. Chan Pou Sam, membro do Conselho Municipal de Macau, na abordagem de questões desta natureza sem, manifestamente, estar preparado para tal. E pena é porque há em Macau ou na China, entre a comunidade política e académica Chinesa, quem com competência, bom senso e saber o poderia esclarecer e evitar-lhe dislates públicos desta natureza.

É evidente que há em Macau a persistência de uma “cultura colonial Portuguesa”, no sentido de que era essa a cultura do “colonizador” Português. Está aí a Língua ensinada nas escolas e nas universidades da RAEM, a literatura, a poesia, a arte, a história, a religião, os monumentos escritos que enchem as bibliotecas e os arquivos locais e os monumentos construídos, civis, militares e religiosos que a China orgulhosamente regista terem sido classificados pela Unesco como Património Comum da Humanidade. Tudo pertence a Macau e naturalmente à China. A toponímia (frequentemente nas duas línguas) é mais uma expressão da profunda e única imbricação da cidade com as suas gentes e a sua história, a essência da “identidade” e da “singularidade” de Macau.

Aquando das negociações do processo que levou à transferência de Macau para a China, não foi Portugal, mas foi a China quem entendeu, na sua sabedoria, que a Cultura dos Portugueses em todas aquelas vertentes não constituía um elemento de deseducação, mas antes que seria um elemento de enriquecimento ou de valorização cultural e política das suas gentes.

Assim, para abreviar, o que o Sr. Chan Pou Sam claramente merece – nos termos de legislação de Segurança Nacional e por iniciativa dos seus pares ou das competentes autoridades chinesas – é ser instado a esclarecer se a sua proposta implica que os políticos e diplomatas chineses do tempo da liderança de Deng Xiaoping e de Jiang Zemin que intervieram nas negociações dos termos da transição de Macau, bem assim como todos os governos de Macau que em sucessão garantiram a implementação do sistema, foram incompetentes ou corruptos e anti-patrióticos ao consentirem, expressamente no acto da fundação e na gestão da RAEM, a continuidade da presença de uma cultura colonial, de que a língua e os documentos e monumentos civis, militares e religiosos são expressão publica e com que as centenas de milhares habitantes de Macau e os milhões de turistas da China convivem pacificamente há vinte e um anos.

António Vasconcelos de Saldanha

Professor Catedrático das Universidades de Lisboa e de Macau

Ex-Cônsul-Geral Adjunto de Portugal em Macau e Hong Kong para os Assuntos Culturais

Ex-Presidente do Instituto Português do Oriente