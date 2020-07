Creche Internacional de São José quer sair do modelo tradicional e apostar nas artes

A nova Creche Internacional de São José conta já com 60 inscrições, valor que corresponde a cerca de metade dos objectivos da direcção para este primeiro ano de funcionamento. Ao PONTO FINAL, a nova directora Nair Cardoso referiu que pretende sair um pouco do modelo tradicional e apostar nas artes para estimular o processo criativo das crianças.

Pedro André Santos

Ainda a afinar os últimos detalhes em termos de operações, a Creche Internacional de São José (CISJ) está já a receber visitas para mostrar o espaço situado nas antigas instalações da antiga Universidade de São José, no Nape. A nova directora Nair Cardoso, que dirige o espaço desde o início do mês, adiantou que a creche atingiu já as 60 inscrições, valor que corresponde a metade dos objectivos para este primeiro ano de funcionamento.

“A capacidade é de 240 crianças, mas neste momento, numa primeira fase, queremos 120 crianças também para o pessoal começar a trabalhar, a ver se é preciso formações, e depois abrir mais salas. Temos oito preparadas para 240 crianças. Temos três educadoras, por isso só podemos abrir até seis salas, porque cada educador só pode tomar conta de duas salas. E temos mais pessoal para cada sala, uma assistente e uma ‘helper’”, disse Nair Cardoso ao PONTO FINAL.

A nova directora do espaço adiantou que quer fugir um pouco ao modelo tradicional de uma creche e apostar mais nas artes para apelar à capacidade de criação das crianças. “Temos uma área que eu gostaria que se tornasse num atelier. Um conceito vindo de Itália [filosofia pedagógica de Reggio Emilia] no qual as crianças têm capacidade de criar desde que nascem, o que não é nada tradicional. Vamos fazer uma reunião de pais em Agosto para ver a reacção, e avançar com muito trabalho sensorial nas crianças, arte e criatividade, drama, música, que é o que eu acho mais importante para as crianças nesta idade, e não aprenderem o ABC e o 1, 2, 3”, explicou.

Para Nair Cardoso, “a arte consegue desenvolver-se em todos os sentidos”, seja na linguagem e comunicação, como também na própria motricidade humana. “Tudo isso faz parte do que é preciso ensinar às crianças, e porquê mostrar o ABC quando se pode fazer de outras maneiras?”, questionou.

Outro aspecto que a nova directora da CISJ pretende implementar no espaço é uma maior interacção entre pais e filhos. “Quando aqui cheguei disseram-me que os pais iam deixar as crianças na área da recepção e as professoras as levariam para a sala, e eu vou mudar isso, vou querer que os pais levem as crianças até à sala, fiquem um bocadinho, se for preciso, para poderem sentir-se à vontade. E nós não temos nada a esconder, transparência total entre os pais e as educadoras. Os pais fazem parte da educação, sem este triângulo de pais, educadoras e escola, não funciona”, frisou.

A creche conta actualmente com um total de 23 funcionários que irão gerir o funcionamento do espaço seis dias por semana, de segunda-feira a sábado. Para além do horário normal de funcionamento das 8h30 às 16h30, hora a partir da qual os pais podem começar a ir buscar os filhos, haverá ainda um período adicional entre as 18h00 e as 20h00 “se assim for necessário”.

O português é ainda uma lacuna entre os funcionários, mas Nair Cardoso espera resolver essa questão progressivamente, contando também com algumas pessoas em regime de ‘part-time’ para auxiliar nesse sentido.

Destinada a crianças entre um e três anos de idade, a Creche Internacional de São José conta com uma propina mensal de 2.500 patacas. As inscrições abriram em Abril e manter-se-ão “até preenchermos as vagas”, acrescentou a directora, apontando para o mês de Setembro o início provável de funcionamento, segundo as previsões do Instituto de Acção Social, que apoia o projecto regido pela Diocese de Macau.