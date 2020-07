Fundador do restaurante António trava batalha legal com empresa de gestão de fundos imobiliários

Depois de ter sido despedido este ano, António Neves Coelho entrou numa disputa legal com a empresa que gere o seu antigo restaurante para reivindicar os seus direitos. A disputa legal está relacionada com a demissão do chefe de cozinha de 72 anos e com a questão dos direitos de autor do restaurante António.

O chefe de cozinha português, António Neves Coelho, está numa disputa legal com a Sniper Capital depois de ter sido despedido do cargo de embaixador de culinária do restaurante que fundou em 2008. O credenciado chefe de cozinha de 72 anos contestou a decisão da empresa responsável pela gestão do estabelecimento de restauração com o seu nome, e refutou as acusações da Antonio Group Limited, filial do grupo que gere fundos imobiliários, Sniper Capital.

De acordo com a informação veiculada pelo portal Macau News Agency, a disputa legal está relacionada com a demissão de António Neves Coelho e com a questão dos direitos de autor do restaurante António, que manteve o nome original e o logotipo desde que a Antonio Group Limited despediu o chefe de cozinha a 22 de Abril deste ano.

“Dediquei-me de todo o coração a este restaurante. Tudo o que eu queria era promover a cozinha tradicional portuguesa que aprendi com a minha avó”, começou por dizer António Neves Coelho em declarações à Macau News Agency.

Com activos imobiliários na ordem dos 600 milhões de dólares, a Sniper Capital lidera as operações do restaurante António através da Antonio Group Limited. O estabelecimento foi aberto em 2008 por António Neves Coelho, e nos últimos anos ganhou reconhecimento internacional com uma recomendação no Guia Michelin e vários prémios. No entanto, em 2018, António Neves Coelho aceitou alterar o seu estatuto contratual de Director de Culinária e Gerente Geral para o de Embaixador de Culinária. Em declarações ao referido portal, o chefe de 72 anos assumiu que, tal como em muitos outros restaurantes locais, a redução de clientes causada pela pandemia de Covid-19 trouxe muitas dificuldades aos negócios, e que recusou várias abordagens pela empresa de gestão para reduzir o seu salário.

Depois de várias abordagens para baixar o seu salário, a Antonio Group Limited acabou por rescindir o contrato de trabalho com António Neves Coelho com justa causa, alegando que o Embaixador de Culinária tinha desfrutado de 118 dias de licença extra não autorizada, contou o chefe de cozinha de 72 anos. Na nota de demissão, a empresa alegou também que António Neves Coelho tinha tentado convencer o restante staff a abandonar o restaurante, uma acusação que o próprio apelidou de “absurda”.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) recebeu uma queixa de António Neves Coelho, mas os detalhes não foram divulgados porque o caso ainda está em andamento. Sem poder trabalhar durante seis meses devido a uma cláusula contratual, o chefe de cozinha de 72 anos espera agora regressar ao trabalho em Outubro. “Não posso fazer o que sei e o que mais gosto, mas essa cláusula estava no contrato e vou respeitá-la. Espero, depois, abrir um restaurante com o meu nome”, referiu à Macau News Agency.

Em relação aos direitos de autor, António Neves Coelho disse que a empresa queria que ele cedesse tudo gratuitamente, nomeadamente o logotipo do restaurante que possuiu a própria assinatura do chefe. “Normalmente, nestes casos, há um período de 30 dias em que qualquer pessoa tem liberdade para se opor ao registro dos direitos de autor, mas nunca ninguém o fez. Mais tarde, declararam que eu tinha feito isso de má fé. Não foi bonito. Dediquei 12 anos da minha vida a isto”, confessou António, acrescentando que a empresa levantou muitos problemas antes de ter sido feito o registo dos direitos de autor da marca registada na Direcção dos Serviços de Economia (DSE), nomeadamente o logotipo. “Fui eu quem criou o logotipo [do restaurante]. Pedi a um designer gráfico para desenvolvê-lo, mas todos os logotipos foram feitos por mim. De facto, apenas um cidadão português poderia fazê-lo, uma vez que é baseado no escudo da bandeira nacional portuguesa. A assinatura é minha desde 1996”, vincou.

“Eles mantiveram o nome do restaurante, mas eu já não tenho nada a ver com isso. Se fosse eu, teria vergonha de manter o nome e ainda reivindicar tudo o que têm feito. Se querem mantê-lo, isso só significa que fiz algo de certo”, acrescentou.

Apesar do diferendo, o chefe de cozinha espera chegar a um acordo com a empresa responsável pelo restaurante. “As pessoas ainda me telefonam a perguntar se ainda estou no restaurante e mesmo assim ainda o recomendo”, explicou António, que só pede para ser “tratado com dignidade” de acordo com a lei de Macau.